ChatGPT und X betroffen: Cloudflare-Fehler legt zahlreiche Dienste lahm

Ein Fehler bei Cloudflare war dafür verantwortlich, dass viele Dienste nicht ordnungsgemäß funktionieren. (Foto: Koshiro K / Shutterstock.com)

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat am Nachmittag des 18. Novembers etliche Webseiten und Online-Apps lahmgelegt. Betroffen waren unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten.

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

„Cloudflare ist sich eines Problems bewusst“

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: „Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit“. Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben.

Um 13.21 Uhr hieß es dann: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen.“ Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.

Um 17:44 Uhr teilte das Unternehmen mit: „Die Cloudflare-Dienste funktionieren derzeit normal. Wir beobachten keine erhöhten Fehler oder Latenzen mehr im Netzwerk.“

