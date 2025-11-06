Für weniger CO2-Emissionen: Norwegen wendet sich umstrittener Technologie zu

Tief unter der Nordsee soll die europäische Fossilindustrie ihre Sünden begraben. Dafür macht Norwegen den Europäer:innen ein Angebot: Mit Carbon Capture and Storage (CCS) fossiles CO₂ loswerden.

Denn unter dem Meeresboden der norwegischen Wirtschaftszone hinterließen die leer gepumpten Öl- und Gaslager zahlreiche leere Kavernen. Platz genug, darin europäisches CO₂ dauerhaft zu verklappen, meinte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

Eine CCS-Wertschöpfungskette aufbauen

Mit dem Regierungsprogramm „Longship“, einer Reminiszenz an das mittelalterliche Langschiff der Wikinger, und dem CCS-Projekt „Northern Lights“ will Norwegen vormachen, wie einfach es ist, unbotmäßige CO₂-Emissionen loszuwerden.

Zum größten Teil staatlich finanziert, soll die Longship-Initiative erstmals alle Glieder einer CCS-Wertschöpfungskette zusammenbringen, von der CO₂-Abscheidung über den Transport bis hin zur Endlagerung unter dem Meeresboden.

Nach Verabschiedung durch das Parlament kann die Regierung jetzt mit 34 Milliarden norwegische Kronen (fast drei Milliarden Euro) das Northern-Lights-Konsortium über eine Laufzeit von zehn Jahren fördern. Betrieben wird es gemeinsam von Equinor, Shell und TotalEnergies, letzteres wegen Greenwashing verurteilt. Die drei Fossilmultis investierten gerade einmal 7,5 Milliarden Kronen (knapp 700 Millionen Euro) – inklusive einer Unterstützung von 131 Millionen Euro aus dem EU-Fördertopf „Connecting Europe Facility“ (CEF).

Erste CCS-Kunden gibt es bereits

In einer ersten Phase will Northern Lights bis zu 1,5 Millionen Tonnen abgeschiedenes CO₂ unter der Nordsee einlagern. Diese Menge hätten CCS-Auftraggeber für 2025 bereits ausgeschöpft, so Equinor in einer Mitteilung. Die ersten beiden Kunden, die verflüssigtes CO₂ mit Tankschiffen zum Zwischenlager auf der Inselgruppe Øygarden bei Bergen bringen, sind Heidelberg Materials in Brevik am Eingang des Oslofjords und das Müllheizkraftwerk Hafslund Celsio bei Oslo. Heidelberg Materials wird 400.000 und Celsio 350.000 Tonnen CO₂ pro Jahr liefern, 1,6 Prozent der norwegischen CO₂-Emissionen. Wobei Celsio fürs Mitmachen eine öffentliche Unterstützung von 5,1 Milliarden Kronen (430 Millionen Euro) erhielt. Aus der EU werden die Düngemittelfabrik Yara in Sluskil, Niederlande, und das Biomassekraftwerk von Ørsted im dänischen Asnæs weiteres CO₂ anliefern.

Eine 100 Kilometer lange Pipeline verbindet die CO₂-Sammeltanks auf Øygarden mit der Injektionsstelle am Aurora-Reservoir westlich der Inselgruppe. Von dort aus wird das Gas in eine stillgelegte Gesteinsformation in 2.600 Metern Tiefe unter dem Nordseeboden gepresst. Die erste Ladung injizierte Northern Lights im August 2025. Wieviel genau, verriet das Konsortium nicht.

Diese erste Phase diente dem Northern-Lights-Konsortium vor allem dazu, die Machbarkeit des neuen Geschäftsmodells, neue Betriebsabläufe und eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Behörden, Kunden und Projektpartnern zu demonstrieren.

Bis 2028 sollen dann mindestens fünf Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr unter der Nordsee verschwinden können. Angesichts der rund 3,6 Gigatonnen CO₂, die die EU jährlich ausstößt, ist das allerdings ein verschwindend geringer Anteil.

Auch das ist Norwegen: aggressive Öl- und Gasförderung

Norwegen positioniert sich international gern als Vorbild im Klimaschutz – Elektroautos, Wasserkraft, Netto-Null bis 2050. Doch gleichzeitig erweitert das Land aggressiv seine Öl- und Gasförderung. Allein in diesem Jahr hat das Energieministerium 20 fossilen Energieunternehmen 53 neue Explorationsgenehmigungen auf dem norwegischen Festlandsockel angeboten.

Da liegt die Annahme nicht fern, dass die norwegischen CCS-Aktivitäten wohl nicht wirklich der CO₂-Reduktion dienen. Vielmehr scheint es, dass das Land die eigene fossile Industrie vor einem strukturellen Wandel schützen und ein neues Geschäftsmodell kreieren will. „Wir haben eine vollständige Wertschöpfungskette für das CO₂-Management aufgebaut, die weit über unsere Grenzen hinaus bedeutende Auswirkungen haben wird“, sagte der norwegische Energieminister Terje Aasland beim Start des Longship-Projekts am 17. Juni 2025 in Oslo.

Wie die Chancen für das CCS-Programm stehen

Ob das Geschäftsmodell allerdings wirtschaftlichen Erfolg haben wird, stellen viele Expert:innen in Frage. Darunter selbst norwegische und dänische Forscher:innen, die 2024 in einer Studie feststellten, dass das norwegische CCS-Innovationssystem wohl fundamental abhängig von Staatssubventionen bleiben wird. Insbesondere auch deshalb, weil die Kosten wegen ständiger technischer Anpassungen und der hohen Designkomplexität wohl dauerhaft hoch bleiben, wie drei Autorinnen vom kanadischen International Institute for Sustainable Development in einem weiteren Paper feststellten.

In einer Masterarbeit für die Universität Edinburgh analysierte Eli Mitchell-Larson die Opportunitätskosten des norwegischen CCS-Engagements. Als Netto-Fossilexporteur könne das Land seine Mittel weitaus effizienter für erneuerbare Technologien einsetzen, so die Autorin. Longship wurde offenbar bewusst überdimensioniert, um eine künftige kommerzielle Nutzung für Investoren profitabel erscheinen zu lassen.

Forscher:innen aus Norwegen und Österreich wiesen 2024 außerdem darauf hin, dass 88 Prozent aller bisher weltweit angeschobenen CCS-Projekte scheiterten. Auch bei der Longship-Initiative bleibt die kommerzielle Reife ungewiss.

Klimaforscher:innen sehen CCS als Scheinlösung

Um so viel CO₂ aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen, dass die Zwei-Grad-Schwelle nicht überschritten wird, müsste CCS weltweit zwischen 2030 und 2040 mindestens genauso schnell wachsen wie die Windkraft in den 2000er Jahren. Dabei sollte es eigentlich nur um die schwer vermeidbaren Restemissionen gehen. Denn die CO₂‑Entnahme darf auf keinen Fall als Ersatz für Emissionsminderungen dienen. Zudem gibt es jüngste Untersuchungen, dass deutlich weniger Depots unter dem Meeresboden der Nordsee als CO₂-Speicher geeignet sind, als bisher angenommen.

Im März 2025 warnten elf namhafte britische Klimaforscher:innen davor, bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen auf Scheinlösungen zu setzen, die die Förderung fossiler Brennstoffe und die entsprechende Infrastruktur aufrechterhalten. Dazu zählen sie auch CCS.

Aber Norwegen will an beidem verdienen: am Verkauf fossiler Brennstoffe und an der Beseitigung der daraus resultierenden CO₂-Emissionen.