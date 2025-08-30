Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Statt Wasser: James Webb findet erstaunlich viel CO2 in planetenbildender Scheibe um XUE 10

Schwedische Forscher:innen haben mit dem James-Webb-Teleskop eine ungewöhnliche Entdeckung in einer planetenbildenden Scheibe um den jungen Stern XUE 10 gemacht: sehr viel CO2. Das stellt langjährige Annahmen zur Bildung von Planeten in Frage.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Protoplanetare Scheibe Stern
Protoplanetare Scheibe um einen jungen Stern. (Künstl. Darst.: ESO/L. Calçada)

Bisher geht die Forschung davon aus, dass Planeten um einen jungen Stern entstehen, wenn sich wasserreiche Steine von den kälteren äußeren Regionen der protoplanetaren Scheibe in die wärmeren Innenregionen bewegen. Durch die hohen Temperaturen wird festes Eis direkt in Gas verwandelt (Sublimation).

Anzeige
Anzeige

Wasserdampf dominiert in protoplanetaren Scheiben

Entsprechend sind mit Teleskopen wie dem James-Webb-Weltraumteleskop meist starke Signale von Wasserdampf in protoplanetaren Scheiben zu finden. Anders ist das allerdings bei der planetenbildenden Scheibe um den rund 5.500 Lichtjahre entfernten Jungstern XUE 10, wie space.com berichtet.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Denn hier haben Forscher:innen in Regionen, in denen erdähnliche Gesteinsplaneten entstehen würden, eine überraschend hohe Konzentration an CO2 entdeckt – und nahezu keine Spuren von Wasser. In den meisten planetenbildenden Scheiben in der Nähe dominiert dagegen Wasserdampf die inneren Regionen.

Anzeige
Anzeige

Hohe CO2-Werte nur schwer erklärbar

Das Ganze sei „ein dramatischer Kontrast zu dem, was wir normalerweise beobachten“, wie die Astronomin Jenny Frediani von der Universität Stockholm erklärt. Die hohen CO2-Werte im Verhältnis zu Wasser könnten nicht einfach durch Standardprozesse der Scheibenentwicklung erklärt werden.

Die aktuelle Entdeckung könnte damit bisherige Annahmen zur Bildung von Planeten und zur Chemie in protoplanetaren Scheiben in Frage stellen. Eine mögliche Erklärung liefert Arjan Bik, ebenfalls Astronom an der Universität Stockholm. Demnach könnte eine intensive UV-Strahlung – entweder vom Wirtsstern oder benachbarter massereicher Sterne – die Chemie in der Scheibe verändern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Intensive UV-Strahlung als mögliche Ursache

Wie ingenieur.de schreibt, werden Wassermoleküle durch intensive UV-Strahlung gespalten. Die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich daraufhin mit Kohlenmonoxid. Daraus entstehen dann große Mengen an CO2.

24 Bilder ansehen
James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Die erdähnlichen Planeten, die sich in einer solch CO2-reichen Umgebung bilden, könnten von Beginn an eine stark CO2-haltige Atmosphäre haben – anders als die Erde, auf der sich CO2 erst nach und nach aufgebaut hat. Ein junger Planet, der schon beim Start eine hohe CO2-Konzentration hat, wäre wahrscheinlich viel wärmer und die Entstehung von Leben anders oder schwerer möglich.

Anzeige
Anzeige

Start von Planeten: Nachbarschaft entscheidet mit

Die Forscher:innen zeigen mit ihrer Entdeckung, dass es bei der Frage, ob ein Planet erdähnlich wird, nicht nur auf den Zentralstern ankommt. Auch die kosmische Nachbarschaft entscheidet über die Startbedingungen junger Planeten.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren