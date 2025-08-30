Statt Wasser: James Webb findet erstaunlich viel CO2 in planetenbildender Scheibe um XUE 10

Bisher geht die Forschung davon aus, dass Planeten um einen jungen Stern entstehen, wenn sich wasserreiche Steine von den kälteren äußeren Regionen der protoplanetaren Scheibe in die wärmeren Innenregionen bewegen. Durch die hohen Temperaturen wird festes Eis direkt in Gas verwandelt (Sublimation).

Wasserdampf dominiert in protoplanetaren Scheiben

Entsprechend sind mit Teleskopen wie dem James-Webb-Weltraumteleskop meist starke Signale von Wasserdampf in protoplanetaren Scheiben zu finden. Anders ist das allerdings bei der planetenbildenden Scheibe um den rund 5.500 Lichtjahre entfernten Jungstern XUE 10, wie space.com berichtet.

Denn hier haben Forscher:innen in Regionen, in denen erdähnliche Gesteinsplaneten entstehen würden, eine überraschend hohe Konzentration an CO2 entdeckt – und nahezu keine Spuren von Wasser. In den meisten planetenbildenden Scheiben in der Nähe dominiert dagegen Wasserdampf die inneren Regionen.

Hohe CO2-Werte nur schwer erklärbar

Das Ganze sei „ein dramatischer Kontrast zu dem, was wir normalerweise beobachten“, wie die Astronomin Jenny Frediani von der Universität Stockholm erklärt. Die hohen CO2-Werte im Verhältnis zu Wasser könnten nicht einfach durch Standardprozesse der Scheibenentwicklung erklärt werden.

Die aktuelle Entdeckung könnte damit bisherige Annahmen zur Bildung von Planeten und zur Chemie in protoplanetaren Scheiben in Frage stellen. Eine mögliche Erklärung liefert Arjan Bik, ebenfalls Astronom an der Universität Stockholm. Demnach könnte eine intensive UV-Strahlung – entweder vom Wirtsstern oder benachbarter massereicher Sterne – die Chemie in der Scheibe verändern.

Intensive UV-Strahlung als mögliche Ursache

Wie ingenieur.de schreibt, werden Wassermoleküle durch intensive UV-Strahlung gespalten. Die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich daraufhin mit Kohlenmonoxid. Daraus entstehen dann große Mengen an CO2.

Die erdähnlichen Planeten, die sich in einer solch CO2-reichen Umgebung bilden, könnten von Beginn an eine stark CO2-haltige Atmosphäre haben – anders als die Erde, auf der sich CO2 erst nach und nach aufgebaut hat. Ein junger Planet, der schon beim Start eine hohe CO2-Konzentration hat, wäre wahrscheinlich viel wärmer und die Entstehung von Leben anders oder schwerer möglich.

Start von Planeten: Nachbarschaft entscheidet mit

Die Forscher:innen zeigen mit ihrer Entdeckung, dass es bei der Frage, ob ein Planet erdähnlich wird, nicht nur auf den Zentralstern ankommt. Auch die kosmische Nachbarschaft entscheidet über die Startbedingungen junger Planeten.

