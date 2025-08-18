CO₂-Anstieg macht geomagnetische Stürme unberechenbarer: Was der Klimawandel für Satelliten bedeutet

Sonnenstürme haben einen Einfluss auf Satelliten in der Umlaufbahn. (Foto: FlashMovie / Shutterstock)

Eine neue Studie liefert beunruhigende Erkenntnisse für eine Technologie, von der wir alle abhängen. Wissenschaftler des National Center for Atmospheric Research (NSF NCAR) in Boulder im US-Bundesstaat Colorado haben zusammen mit Kolleg:innen der Kyushu University im japanischen Fukuoka herausgefunden, dass der menschengemachte Anstieg von Kohlenstoffdioxid unsere Atmosphäre auf eine Weise verändert, die die Auswirkungen von geomagnetischen Stürmen auf Satelliten unberechenbarer macht. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Kälter, dünner und doch riskanter

Was auf den ersten Blick paradox klingt, folgt physikalischen Gesetzen. Während CO₂ in der dichten, unteren Atmosphäre Wärme staut und zur globalen Erwärmung führt, bewirkt es in der extrem dünnen Thermosphäre in hunderten Kilometern Höhe das genaue Gegenteil. Dort strahlt das Gas die Wärme effektiv ins Weltall ab. Die Folge: Die obere Atmosphäre kühlt ab und zieht sich zusammen, ihre Dichte nimmt also ab.

Für Satelliten war diese geringere Dichte bisher eher eine gute Nachricht, denn sie bedeutet weniger Reibung, also einen geringeren atmosphärischen Widerstand. Die neue Studie zeigt aber die Schattenseite dieser Entwicklung auf. Trifft ein Sonnensturm auf diese ausgedünnte Atmosphäre, ist der relative Anstieg der Dichte weitaus dramatischer als heute. Während die Dichte sich aktuell bei einem starken Sturm etwa verdoppelt, könnte sie sich laut den Simulationen in Zukunft fast verdreifachen.

Ein Sturm der Zukunft im Supercomputer

Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, simulierten die Forscher am Supercomputer „Derecho“ ein extremes Weltraumwetter-Ereignis, ähnlich dem schweren geomagnetischen Sturm vom Mai 2024. Dieses Ereignis spielten sie unter den prognostizierten atmosphärischen Bedingungen für die Jahre 2040, 2061 und 2084 durch, in denen von einem deutlich höheren CO₂-Gehalt ausgegangen wird.

Das Ergebnis war eindeutig: Die plötzlichen Dichtesprünge werden schärfer. Stellt euch das wie einen unerwarteten Windstoß vor, der ein Segelboot trifft. Auch wenn die absolute Windstärke nicht rekordverdächtig ist, kann der abrupte Wechsel das Boot ins Trudeln bringen. Ähnlich ergeht es den Satelliten, deren Flugbahn durch den sprunghaft ansteigenden Widerstand plötzlich und schwerer kalkulierbar beeinflusst wird.

Was das für Starlink, GPS und Co. bedeutet

Diese neuen Erkenntnisse haben konkrete Folgen für eine wachsende Industrie. Tausende Satelliten von Unternehmen wie SpaceX und staatlichen Betreibern umkreisen die Erde und sind die Grundlage für Navigation, globale Kommunikation und Erdbeobachtung. Ein unvorhersehbarer Anstieg des atmosphärischen Widerstands kann ihre Bahnen verändern, was präzise Manöver zur Kollisionsvermeidung mit anderen Satelliten oder mit Weltraumschrott erfordert.

Letztlich kann dies die operative Lebensdauer von Satelliten verkürzen und die Kosten für Betreiber erhöhen. „Für die Satellitenindustrie ist dies eine besonders wichtige Frage, da Satelliten für bestimmte atmosphärische Bedingungen ausgelegt werden müssen“, erklärt der leitende Autor der Studie, Nicholas Pedatella, laut einer Mitteilung des UCAR. Die Studie ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass bei der Planung zukünftiger Weltraummissionen nicht nur die Sonne, sondern auch die Veränderungen auf der Erde selbst berücksichtigt werden müssen.

