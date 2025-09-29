CO2-Ziele der Tech-Konzerne gefährdet: Diese Art von KI ist besonders stromhungrig
KI-Systeme sind wahre Stromfresser. Allein ChatGPT soll für die Beantwortung der täglich knapp 200 Millionen Anfragen so viel Energie verbrauchen wie 60.000 bis 80.000 durchschnittliche Haushalte. Sogenannte Reasoning-Modelle verbrauchen noch deutlich mehr Energie.
Video-KI-Modelle äußerst energiehungrig
Das ist aber noch nichts gegen den Stromverbrauch von KI-basierten Tools zur Bild- und Video-Generierung, wie Futurism schreibt. Wie aus einer neuen Studie der KI-Plattform Hugging Face hervorgeht, sind vor allem die Video-KI-Modelle äußerst energiehungrig.
Demnach verbraucht eine Bild-KI für die Generierung eines 1.024 mal 1.024 Pixel großen Bildes so viel Energie wie eine Mikrowelle, die fünf Sekunden lang läuft. Bei der Video-KI ist es dagegen das Äquivalent einer ganzen Mikrowellen-Stunde – wenn es um nur einen fünf Sekunden langen Clip geht.
Energieverbrauch steigt exponentiell an
Noch schlimmer: Der Verbrauch der Videoerstellung per KI steigt nicht linear, sondern exponentiell an – er vervierfacht sich, wenn die Videolänge sich verdoppelt. So verbrauche die Erstellung eines sechssekündigen Clips viermal so viel Energie wie die eines Drei-Sekunden-Clips.
Die Ergebnisse zeigten, so die Forscher:innen, dass die KI-Tools zur Videoerstellung strukturell ineffizient seien und entsprechend dringend überarbeitet werden müssten. Zudem wies das Team in der Studie noch einmal darauf hin, dass generative KI-Tools auf den Markt gebracht würden, ohne deren tatsächliche Auswirkungen auf die Umwelt vollständig zu verstehen.
Google und Co.: Klimaziele in Gefahr
Was der KI-Hype – neben milliardenschweren Investitionskosten – für Folgen für die CO2-Ziele der Tech-Konzerne haben kann, zeigt das Beispiel Google. 2024 musste sich das Unternehmen eingestehen, dass es derzeit seinem ambitionierten Plan, bis 2030 CO2-neutral zu sein, weit hinterherhinkt.
Die CO2-Emissionen waren im Jahresvergleich um 13 Prozent gestiegen statt gesunken – größtenteils wegen des Einsatzes generativer KI. Noch nicht eingerechnet gewesen war die im Mai 2025 veröffentliche Video-KI Veo 3. Mit dieser sollen Nutzer:innen in nur sieben Wochen über 40 Millionen Videos erstellt haben.