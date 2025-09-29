CO2-Ziele der Tech-Konzerne gefährdet: Diese Art von KI ist besonders stromhungrig

KI-Systeme sind wahre Stromfresser. Allein ChatGPT soll für die Beantwortung der täglich knapp 200 Millionen Anfragen so viel Energie verbrauchen wie 60.000 bis 80.000 durchschnittliche Haushalte. Sogenannte Reasoning-Modelle verbrauchen noch deutlich mehr Energie.

Anzeige Anzeige

Video-KI-Modelle äußerst energiehungrig

Das ist aber noch nichts gegen den Stromverbrauch von KI-basierten Tools zur Bild- und Video-Generierung, wie Futurism schreibt. Wie aus einer neuen Studie der KI-Plattform Hugging Face hervorgeht, sind vor allem die Video-KI-Modelle äußerst energiehungrig.

Demnach verbraucht eine Bild-KI für die Generierung eines 1.024 mal 1.024 Pixel großen Bildes so viel Energie wie eine Mikrowelle, die fünf Sekunden lang läuft. Bei der Video-KI ist es dagegen das Äquivalent einer ganzen Mikrowellen-Stunde – wenn es um nur einen fünf Sekunden langen Clip geht.

Anzeige Anzeige

Energieverbrauch steigt exponentiell an

Noch schlimmer: Der Verbrauch der Videoerstellung per KI steigt nicht linear, sondern exponentiell an – er vervierfacht sich, wenn die Videolänge sich verdoppelt. So verbrauche die Erstellung eines sechssekündigen Clips viermal so viel Energie wie die eines Drei-Sekunden-Clips.

Die Ergebnisse zeigten, so die Forscher:innen, dass die KI-Tools zur Videoerstellung strukturell ineffizient seien und entsprechend dringend überarbeitet werden müssten. Zudem wies das Team in der Studie noch einmal darauf hin, dass generative KI-Tools auf den Markt gebracht würden, ohne deren tatsächliche Auswirkungen auf die Umwelt vollständig zu verstehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Google und Co.: Klimaziele in Gefahr

Was der KI-Hype – neben milliardenschweren Investitionskosten – für Folgen für die CO2-Ziele der Tech-Konzerne haben kann, zeigt das Beispiel Google. 2024 musste sich das Unternehmen eingestehen, dass es derzeit seinem ambitionierten Plan, bis 2030 CO2-neutral zu sein, weit hinterherhinkt.

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle: FilipArtLab / Shutterstock

Die CO2-Emissionen waren im Jahresvergleich um 13 Prozent gestiegen statt gesunken – größtenteils wegen des Einsatzes generativer KI. Noch nicht eingerechnet gewesen war die im Mai 2025 veröffentliche Video-KI Veo 3. Mit dieser sollen Nutzer:innen in nur sieben Wochen über 40 Millionen Videos erstellt haben.