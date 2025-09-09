Coinshares, Circle, Bullish: Warum Krypto-Unternehmen jetzt an die US-Börse drängen

Coinshares, ein europäischer Anbieter von Krypto-Anlageprodukten, will an die US-Börse wechseln. Durch die Fusion mit dem amerikanischen SPAC Vine Hill Capital Investment strebt das Unternehmen eine Notierung an der Nasdaq an. Coinshares wird dabei mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet, ein institutioneller Investor steuert zusätzlich 50 Millionen Dollar frisches Kapital bei.