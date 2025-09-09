Anzeige
Briefing
Coinshares, Circle, Bullish: Warum Krypto-Unternehmen jetzt an die US-Börse drängen

Coinshares plant den Sprung an die US-Börse – und reiht sich damit in eine Serie von Börsengängen ein, die von der kryptofreundlichen Politik in den USA profitieren wollen.

Von Ulrike Barth
Coinshares, Circle, Bullish: Warum Krypto-Unternehmen jetzt an die US-Börse drängen

Krypto-Unternehmen stürmen an die Nasdaq – doch nicht jeder Hype hält. (Foto: Goran Vrhovac / Shutterstock.com)

Coinshares, ein europäischer Anbieter von Krypto-Anlageprodukten, will an die US-Börse wechseln. Durch die Fusion mit dem amerikanischen SPAC Vine Hill Capital Investment strebt das Unternehmen eine Notierung an der Nasdaq an. Coinshares wird dabei mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet, ein institutioneller Investor steuert zusätzlich 50 Millionen Dollar frisches Kapital bei.

Ulrike Barth

Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023  als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.
