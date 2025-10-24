Ohne Maus und Tastatur: Wie bedienen wir in Zukunft unsere Computer?

Erst vor wenigen Wochen hat Logitech eine neue Computermaus vorgestellt. Die MX Master 4 blendet dank Software-Support auf Wunsch ein grafisches Overlay mit Shortcuts für Apps wie Photoshop ein, bietet weit mehr als die üblichen drei Tasten und darüber hinaus erstmals eine Vibrationsfunktion. Warum auch nicht? Irgendwas Neues sollte so eine Maus für 130 Euro ja schon auch bieten. Die Frage ist: Wie lange brauchen wir sie eigentlich noch? Denn in Zukunft sollen wir Computer ohne Maus und Tastatur bedienen.