Ohne Maus und Tastatur: Wie bedienen wir in Zukunft unsere Computer?
Erst vor wenigen Wochen hat Logitech eine neue Computermaus vorgestellt. Die MX Master 4 blendet dank Software-Support auf Wunsch ein grafisches Overlay mit Shortcuts für Apps wie Photoshop ein, bietet weit mehr als die üblichen drei Tasten und darüber hinaus erstmals eine Vibrationsfunktion. Warum auch nicht? Irgendwas Neues sollte so eine Maus für 130 Euro ja schon auch bieten. Die Frage ist: Wie lange brauchen wir sie eigentlich noch? Denn in Zukunft sollen wir Computer ohne Maus und Tastatur bedienen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.