Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Briefing
Verpasse keine News mehr!

Ohne Maus und Tastatur: Wie bedienen wir in Zukunft unsere Computer?

Klicken mit der Maus, tippen auf der Tastatur. So bedienen wir spätestens seit dem ersten Macintosh unsere Computer. Doch wie lange noch? An der Bedienung der Zukunft wird längst gearbeitet. Mit dabei ist, natürlich, KI.

Marco Engelien Von Marco Engelien
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ohne Maus und Tastatur: Wie bedienen wir in Zukunft unsere Computer?
Guck mal, ganz ohne Hände. Bedienen wir unsere PCs bald nur noch per Sprache? (Bild: t3n / Midjourney)

Erst vor wenigen Wochen hat Logitech eine neue Computermaus vorgestellt. Die MX Master 4 blendet dank Software-Support auf Wunsch ein grafisches Overlay mit Shortcuts für Apps wie Photoshop ein, bietet weit mehr als die üblichen drei Tasten und darüber hinaus erstmals eine Vibrationsfunktion. Warum auch nicht? Irgendwas Neues sollte so eine Maus für 130 Euro ja schon auch bieten. Die Frage ist: Wie lange brauchen wir sie eigentlich noch? Denn in Zukunft sollen wir Computer ohne Maus und Tastatur bedienen.

Weiterlesen mit Plus-Abo
Jetzt testen
  • Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
  • t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
  • Reduzierte Werbung
  • Wöchentlicher Newsletter
0,00 € / Monat

im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro Monat

Jetzt testen
Marco Engelien
Marco Engelien

Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Büroausstattung Mac
Anzeige
Anzeige
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren