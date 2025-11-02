Wir leben nicht in einer Computersimulation: Mathematiker widerlegen Musks Matrix-Idee

In der Abhandlung Are you living in a computer simulation? hat der schwedische Philosoph Nick Bostrom im Jahr 2003 seine Simulationshypothese dargelegt. Demnach sei es möglich, dass der überwiegende Teil der Menschheit in einer Computersimulation lebt.

Universum nur eine Computersimulation

Diese Hypothese, deren Ursprünge in die 1940er-Jahre zurückreichen, ist etwa auch im Film Matrix (1999) verarbeitet worden. Einer der bekanntesten Befürworter:innen der Idee, dass Menschheit, Sonnensystem und Universum nur eine Computersimulation sein könnten, ist Elon Musk.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam nach eigenen Angaben den mathematischen Gegenbeweis angetreten. Wie die Forscher:innen um Mir Faizal von der kanadischen University of British Columbia gezeigt haben wollen, basiere das Universum auf einer Art von Verständnis, das von keinem Algorithmus erfasst oder reproduziert werden könne.

Realität braucht nicht-algorithmisches Verständnis

Aber: Jede Simulation sei von Natur aus algorithmisch, sie müsse programmierten Regeln folgen, so Faizal. Ein Computer könne unsere Realität niemals simulieren, weil deren grundlegende Ebene auf einem nicht-algorithmischen Verständnis basiere.

Das Team um Faizal griff für seine Beweisführung auf den 1931 veröffentlichten Gödelschen Unvollständigkeitssatz zurück, wie die Futurezone schreibt. Dieser gilt als einer der wichtigsten Grundsätze der modernen Logik und besagt in etwa, dass es in jedem System, das sich durch mathematische Aussagen beweisen lässt, Aussagen gibt, die weder beweis- noch belegbar sind.

Ein solches System kann entsprechend nicht gleichzeitig vollständig und widerspruchsfrei sein. Daher, so die Mathematikexpert:innen, könne ein auf mathematische Algorithmen angewiesenes Computersystem ebenfalls nur unvollständige oder widersprüchliche Simulationen formen. Die entsprechende Studie wurde im Journal of Holography Applications in Physics veröffentlicht.

Endgültige Antwort auf Simulationsfrage?

Für die Forscher:innen steht fest, dass sie eine „endgültige Antwort“ auf die Frage gefunden haben, ob es möglich sei, dass das Universum von einer Art Supercomputer einer fortgeschrittenen Zivilisation erschaffen worden sei. Mal schauen, ob und wie sich wissenschaftliche Gegenstimmen regen werden.

Schließlich hatte einer der Verfechter der Simulationshypothese, der MIT-Computerwissenschaftler Rizwan Virk, erst im August 2025 die Wahrscheinlichkeit, dass wir in so einer Simulation leben könnten, auf rund 70 Prozent erhöht. Als Grund dafür gab Virk in einem via Fast Company veröffentlichten Artikel die Geschwindigkeit an, mit der die KI-Entwicklung voranschreitet.

MIT-Forscher von Matrix-Idee überzeugt

Virk: „Wir können zwar darüber diskutieren, was sich außerhalb unserer Höhle befindet. Aber gerade unsere rasanten Fortschritte im Bereich der KI machen es wahrscheinlicher denn je, dass wir uns bereits in etwas Virtuellem wie der Matrix befinden“.