Content ohne Kompensation: Die stille Enteignung der Urheber durch KI-Zusammenfassungen

Die Einführung generativer KI-Zusammenfassungen in der Google-Suche markiert einen Paradigmenwechsel, der das ökonomische Fundament des digitalen Journalismus untergraben wird und die Publisher:innen in Zugzwang bringt. Während sich die öffentliche Diskussion derzeit noch vorrangig auf Fragen der Qualität und Richtigkeit der „AI Overviews“ konzentriert, offenbart sich für Verlagshäuser eine weitaus existenziellere Dimension: die drohende Erosion ihres Geschäftsmodells durch eine automatisierte Inhaltsaggregation, die bislang weder auf klassische Verwertung noch auf faire Teilhabe setzt.

Anzeige Anzeige

Der Klick entfällt – und mit ihm das Geschäftsmodell

Wie hoch diese Zahlen für die Verlage und Content-Produzenten ausfallen werden, lässt sich so kurz nach der Einführung noch nicht zuverlässig sagen. Doch einige Unternehmen (im nicht-medialen Umfeld, wo es die Zusammenfassungen ja bereits länger gibt) sprechen laut einer Erhebung von Pew-Research von einer Halbierung der Klickraten – von 15 auf acht Prozent. Für den Onlinehandel und die Markenverantwortlichen ist das nichts Neues, sie haben sich durch Shopping-Aggregatoren und zahlreiche Regeländerungen seitens Google immer wieder in ähnlichen Situationen befunden. Für die Produzent:innen von Online-News und Hintergrundartikeln bedeutet es aber, dass die Debatte um „fair use“ und digitale Souveränität neu geführt werden muss – nicht als Abwehrkampf gegen Technologie, sondern als Einsatz für ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Gerechtigkeit.

Absehbar ist schon jetzt, dass es eigentlich für alle Publisher:innen, die bislang vorrangig auf werbefinanzierte Inhalte in Form eines Click-to-Content-Modells gesetzt haben, durch die AI-Zusammenfassungen noch einmal enger wird. Das gilt gleichermaßen für die Monetarisierung über Werbeerlöse als auch für Paywall-getriebene Geschäftsmodelle. Denn in beiden Fällen basiert das Modell auf der Grundannahme, dass Nutzer:innen für weitere Informationen die Ursprungsquelle aufsuchen.

Anzeige Anzeige

Doch genau dieses Prinzip wird durch Googles neue KI-Zusammenfassungen infrage gestellt. Wenn Google bereits auf der Ergebnisseite eine (vermeintlich) ausreichende Antwort liefert, sinkt der Anreiz, sich durchzuklicken. Wenn generative KI den Informationsbedarf direkt befriedigt, ohne dass der Content-Anbieter:innen in die Wertschöpfung eingebunden wird, entsteht ein Enteignungseffekt durch Paraphrasierung.

Rechtliche Grauzone: Nutzung ohne Lizenz

Neu ist all das dennoch nicht: Einmal mehr diskutieren wir wie vor sechs Jahren im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht darüber, wie Inhalte durch Suchmaschinen verwendet werden dürfen. Doch heute ist die Beweisführung im Hinblick auf die urheberrechtliche Betrachtung deutlich schwieriger. Denn anders als klassische Snippets oder Teaser, die in der Vergangenheit auf eine kurze Vorschau beschränkt waren und rechtlich unter das Zitatrecht oder EU-weite Leistungsschutzrechte fielen, bewegen sich KI-Zusammenfassungen in einer schwer fassbaren Grauzone. Die verwendeten Inhalte werden nicht direkt zitiert, sondern durch Large Language Models neu zusammengesetzt – meist ohne Quellenangabe, oft auch ohne die semantische Präzision der Originale und in manchen Fällen sogar schlicht verfälschend bis unwahr. Es handelt sich also nicht mehr um eine bloße Verlinkung oder Vorschau, sondern um eine algorithmisch vermittelte Inhaltsaneignung, welche die redaktionelle Arbeit zur reinen Trainingsmasse im Rahmen eines Content-Mashups degradiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zwar aggregieren Suchmaschinen seit jeher Inhalte und verlinken auf externe Seiten, doch das entscheidende Unterscheidungsmerkmal der KI-Zusammenfassungen liegt in der semantischen Autonomie: Denn die Maschine erzeugt ein neues Textkonstrukt, das sich einerseits zwar von der Quelle löst, andererseits aber auf deren geistiger Vorleistung basiert. So verschiebt sich das Machtverhältnis: Nicht mehr der Content-Anbieter kontrolliert, wie sein Werk wahrgenommen wird, sondern der Plattformbetreiber kombiniert auf einer neuen Basis maschinell.

Hinzu kommt, dass sich Google das Recht herausnimmt, KI-Antworten zu generieren, ohne dass eine explizite Zustimmung der Inhalteanbieter:innen vorliegt oder die Vergütung hierfür geklärt wäre. Unklar bleibt, ob solche Nutzungen überhaupt unter das geltende Urheberrecht fallen oder ob hier ein neues „Leistungsschutzrecht 2.0“ erforderlich ist. Doch wer den wirtschaftlichen Schaden benennen will, sollte vorsichtig sein, denn der bestünde auch dann, wenn – wir erinnern uns an die Diskussion ums Leistungsschutzrecht vor einigen Jahren – Google die Inhalte der nicht kooperierenden Publisher schlichtweg ignorieren würde und diese schlechter rankt oder ganz ignoriert.

Anzeige Anzeige

Abgesehen davon liegt die Tragweite des Problems nicht nur in der entgangenen Sichtbarkeit einzelner Artikel. Denn der Content dient zugleich zur Optimierung maschineller Antwortmodelle und ist damit Rohstoff, der beliebig im Rahmen eines Frage-Antwort-Spiels zu neuen Inhalten zusammengesetzt werden kann – ohne dabei die originären Produzent:innen an der entstehenden Wertschöpfung zu beteiligen.

Können wir auf digitale Fairness setzen?

Die aktuelle Entwicklung verlangt, dass die beteiligten Rechteinhaber:innen und Publisher:innen mit den Digitalkonzernen einen fairen Modus Vivendi aushandeln. Doch es wäre das erste Mal in der Geschichte, dass eine solche Diskussion auf Augenhöhe stattfinden und die Urheber:innen fair beteiligen würde. Eine mögliche Strategie wäre etwa die Einführung maschinenlesbarer Lizenzmodelle, die nicht nur das Crawlen, sondern auch das semantische Rewriting durch KI regeln würden. Denkbar ist auch ein gesetzlich geregeltes Vergütungsmodell nach dem Vorbild der VG-Wort – mit Pflichtabgaben für generative Nutzungen journalistischer Inhalte. Deren Einhaltung valide und zuverlässig nachzuhalten, stellt schon das nächste Problem dar.

Davon abgesehen müssen die Verlage, aber vor allem auch freie Urheber:innen kleinerer Plattformen, strategisch umdenken. Denn wer sich allein auf die Sichtbarkeit über Google verlässt, wird in der Welt der KI-Antworten immer weniger wahrgenommen. Der Aufbau eigener direkter Nutzungsbeziehungen, etwa über Newsletter, Communities oder Plattformkooperationen mit KI-Anbieter:innen, könnte künftig über das Überleben und die Awareness mitentscheiden. Gleichzeitig braucht es eine klare Interessenvertretung gegenüber den Tech-Plattformen – etwa durch europäische Allianzen aus Verlagen, Rundfunkanstalten und Kulturinstitutionen. Eine pauschale Digitalsteuer, wie auch immer sie definiert wird, greift in jedem Fall zu kurz.

Mehr zu diesem Thema