Word, Excel, Powerpoint: Copilot Chat jetzt für alle Microsoft-365-Nutzer gratis
Seit Anfang 2025 können private Nutzer:innen von Microsoft 365 Copilot und die dazugehörigen Funktionen nutzen. Das bezahlten sie mit um rund 30 Prozent erhöhten Abopreisen – allerdings mit der Option, in ein klassisches KI-freies Modell zum vorherigen Preis zu wechseln.
Gratis-Update für Microsoft-365-Nutzer
Geschäftskund:innen von Microsoft 365, die bisher auf die KI-Chatbot-Funktion Copilot Chat verzichten mussten, erhalten diese jetzt als Gratis-Update. Damit soll laut Microsoft die Notwendigkeit entfallen, ständig zwischen KI- und Office-Anwendungen hin- und herwechseln zu müssen, etwa um Inhalte überprüfen oder verbessern zu lassen.
Stattdessen stehe jetzt mit Copilot Chat in allen Microsoft-365-Apps wie Word, Excel, Powerpoint, Outlook oder Onenote „ein sicherer, webbasierter KI-Chat“ zur Verfügung, wie Microsoft-Manager Seth Patton in einem Blogeintrag erklärt. Der KI-Chatbot arbeite inhaltsbezogen, passe also seine Antworten an die jeweils geöffnete Datei an.
Texte zusammenfassen, Powerpoint-Folien erstellen
Beim Öffnen eines Dokuments, einer Datei oder einer E-Mail steht der KI-Chatbot in einem eigenen Fenster auf der rechten Seite bereit und kann mit Befehlen gefüttert werden. Zu den möglichen Aufgaben gehört das Bearbeiten von Text in Word-Dokumenten oder die Erstellung von Zusammenfassungen sowie von Powerpoint-Folien.
Erwähnenswert ist, dass auch die – für Microsoft-365-Abonnent:innen – ohne Aufpreis nutzbare Copilot-Chat-Funktion auf OpenAIs neuestem KI-Modell GPT-5 basiert. Ein zusätzliches ChatGPT-Abo könnte man sich also ersparen, wenn man den KI-Chatbot nicht wirklich ausgiebig nutzt.
Einschränkungen bei den Copilot-Funktionen
Aber: Premium-Nutzer:innen von Microsofts Office-Suite 365 mit Copilot-Abo können auf zusätzliche Funktionen zugreifen, die den Gratis-Nutzer:innen verwehrt bleiben. So arbeitet Copilot Chat hier nicht nur auf einzelne Dokumente, sondern über die gesamten verfügbaren Arbeitsdaten bezogen, wie The Verge betont.
Außerdem steht den Copilot-Abonnent:innen bevorzugter Zugang zu Funktionen wie Datei-Upload oder Bild-Erstellung zur Verfügung. Das bedeutet, dass sie diese Funktionen in Zeiten erhöhter Zugriffe schneller nutzen können.
Zusätzlich stehen Copilot-Features wie eine KI-gestützte Suche über alle Daten hinweg und Designmöglichkeiten bei Create zur Verfügung. Künftig soll auch der Zugriff auf KI-Agenten zur Analyse und Entwicklung möglich sein.