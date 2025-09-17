Anzeige
News
Word, Excel, Powerpoint: Copilot Chat jetzt für alle Microsoft-365-Nutzer gratis

Microsoft stellt seine KI-Chatbot-Funktion Copilot Chat jetzt allen Nutzer:innen von Microsoft 365 kostenlos zur Verfügung. Damit erhalten diese auch Zugang zu OpenAIs neuestem Sprachmodell GPT-5. Eine Einschränkung gibt es aber doch.

Von Jörn Brien
2 Min.
Copilot Chat

Copilot ist der KI-Chat von Microsoft für seine Office-Anwendungen. (Foto: Tada Images/Shutterstock)

Seit Anfang 2025 können private Nutzer:innen von Microsoft 365 Copilot und die dazugehörigen Funktionen nutzen. Das bezahlten sie mit um rund 30 Prozent erhöhten Abopreisen – allerdings mit der Option, in ein klassisches KI-freies Modell zum vorherigen Preis zu wechseln.

Gratis-Update für Microsoft-365-Nutzer

Geschäftskund:innen von Microsoft 365, die bisher auf die KI-Chatbot-Funktion Copilot Chat verzichten mussten, erhalten diese jetzt als Gratis-Update. Damit soll laut Microsoft die Notwendigkeit entfallen, ständig zwischen KI- und Office-Anwendungen hin- und herwechseln zu müssen, etwa um Inhalte überprüfen oder verbessern zu lassen.

Stattdessen stehe jetzt mit Copilot Chat in allen Microsoft-365-Apps wie Word, Excel, Powerpoint, Outlook oder Onenote „ein sicherer, webbasierter KI-Chat“ zur Verfügung, wie Microsoft-Manager Seth Patton in einem Blogeintrag erklärt. Der KI-Chatbot arbeite inhaltsbezogen, passe also seine Antworten an die jeweils geöffnete Datei an.

Texte zusammenfassen, Powerpoint-Folien erstellen

Beim Öffnen eines Dokuments, einer Datei oder einer E-Mail steht der KI-Chatbot in einem eigenen Fenster auf der rechten Seite bereit und kann mit Befehlen gefüttert werden. Zu den möglichen Aufgaben gehört das Bearbeiten von Text in Word-Dokumenten oder die Erstellung von Zusammenfassungen sowie von Powerpoint-Folien.

Copilot Chat

Copilot Chat in den Office-Anwendungen von Microsoft. (Bild: Microsoft)

Erwähnenswert ist, dass auch die – für Microsoft-365-Abonnent:innen – ohne Aufpreis nutzbare Copilot-Chat-Funktion auf OpenAIs neuestem KI-Modell GPT-5 basiert. Ein zusätzliches ChatGPT-Abo könnte man sich also ersparen, wenn man den KI-Chatbot nicht wirklich ausgiebig nutzt.

Einschränkungen bei den Copilot-Funktionen

Aber: Premium-Nutzer:innen von Microsofts Office-Suite 365 mit Copilot-Abo können auf zusätzliche Funktionen zugreifen, die den Gratis-Nutzer:innen verwehrt bleiben. So arbeitet Copilot Chat hier nicht nur auf einzelne Dokumente, sondern über die gesamten verfügbaren Arbeitsdaten bezogen, wie The Verge betont.

Außerdem steht den Copilot-Abonnent:innen bevorzugter Zugang zu Funktionen wie Datei-Upload oder Bild-Erstellung zur Verfügung. Das bedeutet, dass sie diese Funktionen in Zeiten erhöhter Zugriffe schneller nutzen können.

Zusätzlich stehen Copilot-Features wie eine KI-gestützte Suche über alle Daten hinweg und Designmöglichkeiten bei Create zur Verfügung. Künftig soll auch der Zugriff auf KI-Agenten zur Analyse und Entwicklung möglich sein.

