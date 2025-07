Copilot kann jetzt deinen PC nach Dateien durchsuchen

Bisher war es nur für Teilnehmer:innen des Windows Insider Programm verfügbar, nun soll es für alle User ausgerollt werden: Copilot von Microsoft kann jetzt deinen Rechner nach Daten durchsuchen. Dies berichteten die Microsoft-Beobachter von Windows Latest. Das neue Feature ist sowohl mit Windows 11 als auch mit Windows 10 kompatibel.

Copilot durchsucht lokalen Speicher in Onedrive

Der KI-Assistent von Microsoft durchstöbert dafür Dateien, die in deinem lokalen Speicher in Onedrive abgelegt sind. Dies gilt auch für Daten, die mit dem lokalen Speicher des Cloud-Dienstes nur synchronisiert sind.

Laut Windows Latest funktioniert die Copilot-Suche schnell und zuverlässig, da die Dateien von Windows Search zwischengespeichert werden. Im Test konnte Copilot aber auch eine Datei finden, an der Windows Search gescheitert ist. Am besten schnitt die KI-App bei Dateien mit hauseigenen Windows-Kürzeln wie docx oder bei einschlägigen Endungen wie PDF ab.

Das ist der Vorteil der Suche mit Copilot

Der Vorteil bei der Suche via Copilot im Vergleich zu Windows Search: Du kannst wie bei Chatbots gewohnt in natürlicher Sprache suchen. Du musst nicht exakt die Keywords der Datei kennen.

Außerdem kannst du Copilot zusätzliche Infos an die Hand geben. „Öffne das Dokument zur Reiseplanung, an dem ich letzte Woche gearbeitet habe“, nannte Microsoft als Beispiel, als es das Feature im April 2025 für Windows Insider scharfstellte. Wenn du die gesuchte Datei einmal gefunden hast, kannst du Copilot zudem Folgefragen zum Inhalt stellen.

Mit der KI-Suche bist du nicht beschränkt darauf, Dateien zu finden. Du kannst sie auch von Copilot durchlesen und daraus Informationen generieren lassen. „Schau dir meine Budgetdatei an und sag mir, wie viel ich letzten Monat für Essen ausgegeben habe“, lautet ein weiterer Beispiel-Prompt.

So lässt sich die Dokumentensuche aktivieren

Die Dokumentensuche ist nicht per Default in Copilot eingestellt. User:innen müssen sie in den Settings der KI-App zuerst aktivieren. Es gibt dabei zwei Häkchen, die man setzen kann.

Da wäre einmal die Erlaubnis, mit Copilot nach lokalen Dateien zu suchen. Welche Arten von Dateien du für die Suche freigeben willst, kannst du in den Windows Settings festlegen.

Damit die KI die Dokumente nicht nur findet, sondern auch durchliest und dir Fragen beantwortet, musst du einen weiteren Haken setzen.

