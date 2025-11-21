In den vergangenen Wochen hat Microsoft die Zukunftsaussichten für sein Betriebssystem Windows 11 klar kommuniziert. Künstliche Intelligenz soll demnach eine immer wichtigere Rolle spielen. Neben noch kommenden Agenten, die eigene Benutzerkonten bekommen und selbstständig Ordner verwalten können sollen, wird der Copilot einen noch größeren Part einnehmen. Consumer Chief Marketing Officer Yusuf Mehdi schwebt vor, dass wir uns künftig häufiger mit unseren Computern unterhalten.

Warten muss man darauf nicht, denn das funktioniert schon jetzt. Auf einer Promoseite bewirbt Microsoft die Vorzüge seiner KI-Assistenz. Ganz oben findet sich der Hinweis auf die „Copilot Voice” genannte Dialogfunktion. Dass der Eintrag hier eher schlecht als recht übersetzt ist, darf man gern als erstes Indiz dafür betrachten, dass es mit der Alltagstauglichkeit von Copilot noch nicht weit her ist. “Führen Sie Unterhaltungen, nicht Geräte”, steht dort.

Aller Anfang ist schwer

Natürlich kann man die Voice-Funktion auch einfach im Browser ausprobieren. Einen Windows-Laptop braucht man dafür nicht. Der Copilot steht im Zweifel auch auf dem Mac Rede und Antwort. Die Idee des KI-Systems klingt allerdings interessant. Deswegen greife ich doch zu einem frisch aufgesetzten Windows-11-Computer. Und hier fällt zunächst auf, dass von Copilot keine Spur zu finden ist. Ein Druck auf die dafür vorgesehene Taste öffnet schlicht das Startmenü.

Das liegt daran, dass Nutzer:innen die Copilot-App erst noch installieren müssen. Dafür kann Microsoft nur bedingt etwas. Es handelt sich um eine regulatorische Einschränkung durch den Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Die entsprechende App findet man gratis im Microsoft-Store.

Bevor ich das mache, rufe ich die Web-Variante auf. Neben der Voice- will ich auch die Vision-Funktion ausprobieren. Die KI soll dazu in der Lage sein, den Bildschirminhalt und damit etwa gezeigte Produkte zu erkennen. Doch wie geht das? Im Interface findet sich dazu kein Hinweis. Microsoft selbst schreibt dazu wenig einsteigerfreundlich: „Initiieren Sie eine Copilot Vision-Sitzung in der Copilot-App, indem Sie im Composer auf das Brillensymbol klicken.“ In der Web-Variante im Edge-Browser soll das ebenfalls funktionieren. Nur gibt es hier gar kein Brillensymbol. Auf Nachfrage erzählt der Chatbot sogar, bei Copilot Vision handle es sich um ein fiktives Feature von Microsoft.

Nicht ganz. Richtig ist, dass es sich um eine experimentelle Funktion im Rahmen des Programms Copilot Labs handelt, die man erst separat aktivieren muss. In der App ist Vision dann aber doch direkt verfügbar. Wie sollen Nutzer:innen durch dieses Chaos hindurchfinden?

Die Vision-Funktion selbst ist ebenfalls nicht so einfach zu durchblicken. Um der KI Zugriff auf den Bildschirm zu geben, wählt man ähnlich wie bei einer Videochat-App ein offenes Fenster aus. Danach kann man sich mit Copilot über den Inhalt unterhalten. In einem Test soll die Assistenz zwei Telefone erkennen – was sie auch schafft. Um das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden, fordere ich danach einen Link zu einem Onlineshop an.

Und hier hapert es schon wieder. Zwar behauptet Copilot, den Link geliefert zu haben, zu sehen ist er aber nicht. Die Lösung: Nutzer:innen müssen zuerst die Bildschirmfreigabe beenden. Der Link zum Shop findet sich dann im Fenster des Chatbots. Das ist umständlich, wenn man etwa noch Nachfragen zum Produkt hat.

In die sollte man allerdings nicht zu viel Vertrauen setzen, denn Copilot reichert die Ansagen offenbar nicht mit antrainiertem Wissen oder recherchierten Fakten an. Zum iPhone Air erzählt die Assistenz, es handle sich um ein Smartphone mit beeindruckender Kamera, viel Speicher und einem großen Bildschirm. Mehr Fakten liefert Copilot nicht, weil keine weiteren im Bildschirmausschnitt zu sehen sind. Ob das iPhone für gute Fotos taugt, will ich wissen. Die Antwort: Das Air eigne sich besonders gut für Fotografie. Ob die Aussage so haltbar ist? Bei Heise fällen die Tester:innen zwar ein gutes Urteil, schreiben aber auch: “Wer gerne Makro- oder Ultraweitwinkelfotos schießt, für den kommt das iPhone Air allerdings nicht infrage.” Klingt nicht nach dem perfekten Begleiter für Fotofreunde.

Aber das iPhone Air würde der Copilot ohnehin nicht empfehlen. Als ich nach dem neuesten Modell frage, um die Shopping-Funktion abzuklopfen, erklärt die KI-Assistenz, dass das iPhone 15 das neueste von Apple sei. Leider falsch. Das Gerät kam 2023 auf den Markt. Auch der mitgelieferte Link auf eine Vergleichsplattform funktionierte nicht. 404 statt iPhone 15. Kein Einzelfall.

Bei einem anderen Versuch wollen wir ein einfach zu bedienendes Smartphone mit großer Akkulaufzeit empfohlen haben. Copilot empfiehlt das iPhone und erst nach Nachfrage das iPhone 17 Pro. Weil mir das zu teuer ist, schwenkt die KI um und empfiehlt ein Xiaomi-Redmi-Gerät. Die zeigen allerdings an mehreren Stellen im System Werbung an. Nicht besonders benutzerfreundlich.

Eine KI mit Akzent

Ohnehin fühlen sich die Sprachchats mit Copilot nicht natürlich an. Regelmäßig beginnt ein Gespräch auf Englisch. Auch danach spricht die KI mit einem leicht englischen Akzent, betont manche Wörter sehr merkwürdig und beendet Sätze auch schon mal mit gänzlich unpassenden Ausdrücken. Von den entsprechenden Modi in Google Gemini oder ChatGPT kennt man das nicht.

Dazu kommt, dass sich das Gespräch mit der Microsoft-KI schnell aufhängt. Zum Spaß lese ich einfach ein Beispiel von der Promoseite vor: “Eine Capsule Wardrobe entwerfen”. Copilot liefert prompt eine Definition: Es handle sich um eine minimalistische Garderobe, die aus wenigen, aber hochwertigen Basics besteht. “Willst du mehr darüber erfahren?” Egal, wie ich antworte, Copilot wiederholt diese Definition.

Dasselbe passiert auch bei der Reiseplanung. Mit dem Zug von Norddeutschland nach London. Kein Problem. “Du brauchst nur ein internationales Ticket.” Und woher bekomme ich das? Die KI empfiehlt mir, eine Fahrkarte bei Eurostar zu buchen. Die gilt allerdings nur für die Fahrt mit dem gleichnamigen Zug von Brüssel in die Hauptstadt Englands. Und für den Rest? Buch doch einfach das “Europa Spezial” bei der Bahn. Gute Idee, das gibt es nur leider nicht. Einen Link dazu kann Copilot entsprechend auch nicht ausgeben, wohl aber die Idee immer wiederholen. Bonustipp an dieser Stelle: Für eine Europareise ist das Interrail-Ticket einen Blick wert.

Fazit

Einen Arbeitstag habe ich mit Copilot herumgespielt, dabei einige Male gelacht und, obwohl ich der Assistenz stets nur Probeaufgaben gestellt habe, auch mal laut geflucht. Kann es wirklich sein, dass ein großes Unternehmen die Revolution des Computers ankündigt und das dabei herauskommt? Falsche Aussagen, tote Links, mitunter schwer verständliche Sprachausgabe?

Klar, einem Chatbot sollte man niemals blind vertrauen. Beim Copilot, wie ich ihn erlebt habe, ist aber bei jeder Anfrage Skepsis angebracht. Mir kommt da die unbeliebte Hilfsfunktion Karl Klammer in den Sinn. Fairerweise muss man aber noch einmal erwähnen: Die Vision-Funktion ist noch experimentell und jeder Chatbot kann halluzinieren und falsche Aussagen ausgeben. Aber die Frequenz bei Copilot ist schon erstaunlich. Man kann Microsoft nur wünschen, all die Probleme in den Griff zu bekommen. Sonst wird es schwierig mit dem KI-System.