Copilot für Xbox-Spieler: Wie euch die KI beim Zocken unter die Arme greifen soll

Copilot ist vielen schon im Arbeitsalltag ein Begriff. Der KI-Assistent formuliert Mails, fasst Meetings zusammen und plant euren Arbeitsalltag für euch. Künftig soll euch Copilot aber auch nach Feierabend weiterhelfen. Wie Microsoft bekannt gegeben hat, sollen auch Xbox-Spieler:innen bald Unterstützung von Copilots KI-Fertigkeiten bekommen.

Anzeige Anzeige

Copilot für Xbox: Was Microsoft plant

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Microsoft hat schon jetzt erste Konzepte gezeigt, wie euch Copilot beim Zocken helfen soll. So könnt ihr der KI etwa sagen, dass ihr wieder Lust auf ein bestimmtes Xbox-Spiel habt und es herunterladen wollt. Copilot startet dann für euch den Download und bietet euch sogar eine kurze Zusammenfassung darüber, an welcher Stelle ihr mit dem Zocken zuletzt aufgehört habt.

In einer weiteren Demo zeigte Microsoft, wie Copilot Overwatch-2-Spieler:innen Tipps zum Spiel gab. So hat die KI etwa Held:innen empfohlen, die gut mit dem restlichen Team harmonieren. In Minecraft hingegen kann euch die KI sagen, wie Gegenstände hergestellt werden – oder in welcher Region der Spielwelt ihr die dafür notwendigen Ressourcen überhaupt erst finden könnt.

Anzeige Anzeige

Copilot soll sich auch bei Bosskämpfen oder besonders schweren Passagen im Spiel lohnen. Dann kann euch die KI mit Tipps versorgen, falls es besondere Kniffe im Kampf gibt oder an einer anderen Stelle des Xbox-Games weitermachen solltet, bis ihr der Herausforderung gewachsen seid. Wie The Verge berichtet, die bei einer Pressevorführung des neuen Copilot-Features für die Xbox dabei waren, gibt es aber noch ein paar Haken.

Microsoft will Copilot für Xbox schon im April 2025 an den Start bringen. Dann steht die KI allerdings nur über das Beta-Programm Xbox Insider und nur in der Xbox-Mobile-App bereit. Dadurch müssen Zocker:innen also zunächst zwangsläufig ein Tablet oder ein Smartphone neben sich haben, um die KI beim Zocken zu nutzen. Dass Copilot nativ auf der Xbox funktioniert, soll erst in unbestimmter Zukunft umgesetzt werden.

Anzeige Anzeige

Ferner wird beim Launch des Beta-Tests nur eine sehr frühe Version von Copilot für die Xbox zur Verfügung stehen. Welchen Funktionsumfang die KI bieten wird, ist bisher nicht klar. Möglicherweise funktionieren einige der schon gezeigten Konzepte zum Start nicht und werden erst später nachgereicht. Denn Microsoft startet Copilot für die Xbox absichtlich zunächst als Beta-Test, um Feedback zu sammeln und anhand dessen die KI-Features weiter zu verbessern.

Wie KI Videospiele schon jetzt verändert

9 Bilder ansehen 9 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert Quelle: trafficinggame.com

Mehr zu diesem Thema