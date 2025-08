Curiosity wird klüger: So verbessert die Nasa ihren Mars-Rover auch nach 13 Jahren noch

Am 6. August 2025 feiert der Marsrover Curiosity seinen 13. Jahrestag auf dem Roten Planeten. Das ist aber noch lange kein Grund, sich auf bisherigen Erfolgen auszuruhen: Die Ingenieur:innen der Nasa arbeiten immer weiter daran, den Rover von der Erde aus zu verbessern.

Anzeige Anzeige

Sie machen die wissenschaftliche Arbeit effizienter – mit weniger Energieverbrauch, aber gleichbleibend hoher Datenausbeute. Möglich wird das zum Beispiel durch optimierte Ladezeiten und Multitasking.

Die neuen Fähigkeiten sichern nicht nur Curiositys Produktivität, sondern verlängern auch die Lebensdauer der gesamten Mission, wie das Jet Propulsion Laboratory (JPL) mitteilt.

Anzeige Anzeige

Für ein langes Leben: Nuklearreaktor statt Sonnensegel

Im Gegensatz zu älteren Forschungssonden wie Insight wird Curiosity nicht durch Solarpanels angetrieben, sondern durch einen sogenannten RTG – einen radioisotopengestützten Generator. Dieser wandelt die Wärme von zerfallendem Plutoniumdioxid in Elektrizität um.

Diese Methode schafft es deutlich zuverlässiger als Sonnenstrom, die vielen Forschungsgeräte des Landers dauerhaft zu versorgen. Mit der Zeit nimmt die Leistung dieser Energiequelle aber trotzdem ab.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das bedeutet: Jede Wattstunde zählt. Genau hier setzt die Arbeit der Nasa-Ingenieur:innen an: „Die neuen Funktionen helfen uns, Wissenschaft zu betreiben, selbst wenn wir nicht so viel Energie zur Verfügung haben“, erklärt Kathya Zamora Garcia, stellvertretende Projektleiterin am JPL.

Für mehr Energieeffizienz: Multitasking auf dem Mars

Curiosity kann mit seinem Energiekontingent jeden Tag ein bestimmtes Pensum an Aktivität ausführen, bevor das Fahrzeug in den Schlafmodus übergeht, um zu laden. Durch die Einführung von Multitasking im Jahr 2021 haben die Forschenden die effiziente Nutzung dieses Zeitrahmens deutlich verbessert.

Anzeige Anzeige

Beispielsweise überträgt Curiosity regelmäßig Daten und Bilder an einen Orbiter, der sie zur Erde sendet. Die Wissenschaftler:innen haben dafür gesorgt, dass der Rover währenddessen auch gleichzeitig fahren, den Roboterarm bewegen oder Fotos aufnehmen kann.

Wenn Aufgaben auf diese Weise gebündelt werden, verkürzt sich der Tagesplan, was weniger Heizzeit und geringeren Bereitschaftsbetrieb der Instrumente bedeutet – und damit auch einen geringeren Energieverbrauch.

Curiosity plant seine eigenen Nickerchen

Curiosity kann mittlerweile selbständig entscheiden, in den Schlafmodus zu wechseln, wenn Aufgaben frühzeitig abgeschlossen wurden. Das bedeutet, dass der Lander schneller wieder einsatzbereit ist und sich damit früher ein neues Zeitfenster für Forschungsaktivitäten öffnet. Laut JPL summieren sich selbst Einsparungen von zehn bis 20 Minuten auf Dauer zu einem deutlich besseren Energiemanagement.

Anzeige Anzeige

Wer rastet, der rostet: Arbeit an Curiosity reißt nicht ab

Tatsächlich verbessert das JPL-Team Curiosity schon seit Jahren. So haben die Ingenieur:innen bereits die Bohrtechnik am Roboterarm neu entwickelt und die Fahrfunktionen durch Software-Updates optimiert.

Als bei einer der beiden Mastcam-Kameras das Farbrad ausfiel, fand das Team eine kreative Lösung, um weiterhin hochwertige Panoramen aufnehmen zu können. Zudem wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt, um die stark beanspruchten Räder zu schonen.

All diese Maßnahmen sorgen dafür, dass der Rover auch nach 13 Jahren unermüdlich weitermachen kann.

Anzeige Anzeige

Curiosity lebt – und erkundet weiter

Auch nach 13 Jahren auf dem Mars liefert Curiosity also weiter zuverlässig Daten. Gerade erforscht der Rover vernetzte, verhärtete Gesteinsrippen, die vermutlich vor Milliarden Jahren durch unterirdisches Wasser entstanden sind.

Diese Strukturen erstrecken sich über mehrere Kilometer am Mount Sharp und könnten Hinweise darauf liefern, ob mikrobielles Leben in der Mars-Unterfläche existiert haben könnte – selbst zu einer Zeit, als der Planet bereits auszutrocknen begann.

Die vierte erweiterte Missionsphase läuft mindestens bis Oktober 2025 – und dank verbesserter Energieverteilung wird Curiosity weiterhin bohren, messen und erkunden.

Anzeige Anzeige

14 unglaubliche Bilder vom Mars

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Mehr zu diesem Thema