Cursor 2.0 macht die Arbeit mit mehreren KI-Agenten einfacher – und bringt sogar ein eigenes Modell mit

Nicht erst seit dem Aufkommen des Begriffs „Vibe Coding“ steht das Startup Anysphere und sein KI-Tool Cursor hoch im Kurs. Immer mehr Programmierer:innen nutzen das Interface, das externe Modelle einbindet, um Coding-Aufgaben zu erledigen. Jetzt hat Anysphere Cursor 2.0 angekündigt. Die verbesserte Version des Tools bringt nicht nur oberflächliche Veränderungen mit sich.

Cursor 2.0: Mehrere KI-Agenten und ein eigenes Modell

Zunächst bekommt Cursor ein neues Interface spendiert. Statt die Oberfläche an den Dateien auszurichten, die Entwickler:innen beim Programmieren bearbeiten, konzentriert sich Cursor 2.0 auf die verwendeten KI-Agenten. So steht über dem Chat-Fenster beispielsweise Sonnet 4 oder GPT-5, wenn ihr mit den jeweiligen Modellen arbeitet. Das hat den Vorteil, dass ihr mehrere Agenten gleichzeitig nutzen könnt, um Aufgaben zu erledigen. Anysphere betont, dass durch das neue Layout auch dieselben Aufgaben an bis zu acht KI-Agenten gleichzeitig gegeben werden können. Am Ende entscheiden die User:innen darüber, welche Änderung am besten umgesetzt wurde.

Anysphere hat außerdem einen nativen Browser integriert, um Anwendungen direkt zu testen und Anpassungen durch die KI vornehmen zu lassen. In einer Vergleichsansicht seht ihr jetzt auch besser, welche Änderungen die KI an eurem Code vorgenommen hat. Wie gewohnt findet ihr sämtliche Code-Änderungen auf der rechten Seite des Cursor-Interface. Wer keine Lust auf das neue Interface hat und lieber wieder zur alten Datenansicht wechseln möchte, kann das Layout einfach wechseln.

Neben der Designänderung bietet Anysphere mit Cursor 2.0 auch erstmals ein eigenes KI-Modell für Coding-Aufgaben. Composer soll „die meisten Aufgaben in unter 30 Sekunden“ erledigen. Laut Anysphere ist das eigene KI-Modell damit viermal so schnell wie andere Modelle, die eine ähnliche Intelligenz aufweisen. Das in Benchmarks nachzuvollziehen, ist nicht ganz einfach. Anysphere setzt bislang auf einen eigenen Test, der KI-Modelle in Kategorien wie „Fast Frontier“, „Best Open“ oder „Best Frontier“ unterteilt. Zu „Best Open“ zählen etwa Qwen Coder, während hinter „Fast Frontier“ Haiku 4.5 oder Gemini Flash 2.5 stehen. Zu „Best Frontier“ zählen schließlich Claude Sonnet 4.5 und GPT-5.

Laut den Benchmark-Ergebnissen soll Composer etwas schlechter als die Topmodelle von Anthropic und OpenAI abschneiden, wenn es um die ausgegebenen Antworten geht. Dafür ist das Modell laut Anysphere bedeutend schneller. Diese Resultate wurden laut dem Startup erreicht, indem Composer mit echten Software-Engineering-Aufgaben während des Trainings konfrontiert wurde und nicht nur aus Datensätzen gelernt hat. Während des Trainings hatte die KI Zugriff auf Such- und Bearbeitungs-Tools und sollte eine Reihe von unterschiedlich schweren Coding-Aufgaben lösen.

Composer ist standardmäßig in Cursor 2.0 integriert. Entwickler:innen können aber auch komplett auf die Anysphere-KI verzichten und weiterhin auf Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google setzen. Auch an den Preisen von Cursor ändert sich nichts. Es gibt weiterhin ein kostenloses Abo mit limitierten Anfragen sowie ein Pro-Modell für 20 US-Dollar im Monat, ein Pro-Plus-Modell für 60 Dollar und das Ultra-Abo für 200 Dollar im Monat. Je nach Abo steigt damit auch die Anzahl der maximalen Anfragen an die genutzten KI-Agenten.

