Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Cursor 2.0 macht die Arbeit mit mehreren KI-Agenten einfacher – und bringt sogar ein eigenes Modell mit

Das Startup Anysphere hat eine neue Version seines KI-Coding-Tools Cursor veröffentlicht. Mit dem Update auf 2.0 bietet Cursor nicht nur eine neue Oberfläche für mehrere KI-Agenten. Anysphere inkludiert jetzt auch ein eigenes Coding-Modell.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Cursor 2.0 macht die Arbeit mit mehreren KI-Agenten einfacher – und bringt sogar ein eigenes Modell mit
Cursor bekommt ein großes Interface-Update und eine eigene KI. (Bild: Shutterstock/aileenchik)

Nicht erst seit dem Aufkommen des Begriffs „Vibe Coding“ steht das Startup Anysphere und sein KI-Tool Cursor hoch im Kurs. Immer mehr Programmierer:innen nutzen das Interface, das externe Modelle einbindet, um Coding-Aufgaben zu erledigen. Jetzt hat Anysphere Cursor 2.0 angekündigt. Die verbesserte Version des Tools bringt nicht nur oberflächliche Veränderungen mit sich.

Anzeige
Anzeige

Cursor 2.0: Mehrere KI-Agenten und ein eigenes Modell

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zunächst bekommt Cursor ein neues Interface spendiert. Statt die Oberfläche an den Dateien auszurichten, die Entwickler:innen beim Programmieren bearbeiten, konzentriert sich Cursor 2.0 auf die verwendeten KI-Agenten. So steht über dem Chat-Fenster beispielsweise Sonnet 4 oder GPT-5, wenn ihr mit den jeweiligen Modellen arbeitet. Das hat den Vorteil, dass ihr mehrere Agenten gleichzeitig nutzen könnt, um Aufgaben zu erledigen. Anysphere betont, dass durch das neue Layout auch dieselben Aufgaben an bis zu acht KI-Agenten gleichzeitig gegeben werden können. Am Ende entscheiden die User:innen darüber, welche Änderung am besten umgesetzt wurde.

Empfehlungen der Redaktion

Anysphere hat außerdem einen nativen Browser integriert, um Anwendungen direkt zu testen und Anpassungen durch die KI vornehmen zu lassen. In einer Vergleichsansicht seht ihr jetzt auch besser, welche Änderungen die KI an eurem Code vorgenommen hat. Wie gewohnt findet ihr sämtliche Code-Änderungen auf der rechten Seite des Cursor-Interface. Wer keine Lust auf das neue Interface hat und lieber wieder zur alten Datenansicht wechseln möchte, kann das Layout einfach wechseln.

Anzeige
Anzeige

Neben der Designänderung bietet Anysphere mit Cursor 2.0 auch erstmals ein eigenes KI-Modell für Coding-Aufgaben. Composer soll „die meisten Aufgaben in unter 30 Sekunden“ erledigen. Laut Anysphere ist das eigene KI-Modell damit viermal so schnell wie andere Modelle, die eine ähnliche Intelligenz aufweisen. Das in Benchmarks nachzuvollziehen, ist nicht ganz einfach. Anysphere setzt bislang auf einen eigenen Test, der KI-Modelle in Kategorien wie „Fast Frontier“, „Best Open“ oder „Best Frontier“ unterteilt. Zu „Best Open“ zählen etwa Qwen Coder, während hinter „Fast Frontier“ Haiku 4.5 oder Gemini Flash 2.5 stehen. Zu „Best Frontier“ zählen schließlich Claude Sonnet 4.5 und GPT-5.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laut den Benchmark-Ergebnissen soll Composer etwas schlechter als die Topmodelle von Anthropic und OpenAI abschneiden, wenn es um die ausgegebenen Antworten geht. Dafür ist das Modell laut Anysphere bedeutend schneller. Diese Resultate wurden laut dem Startup erreicht, indem Composer mit echten Software-Engineering-Aufgaben während des Trainings konfrontiert wurde und nicht nur aus Datensätzen gelernt hat. Während des Trainings hatte die KI Zugriff auf Such- und Bearbeitungs-Tools und sollte eine Reihe von unterschiedlich schweren Coding-Aufgaben lösen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Composer ist standardmäßig in Cursor 2.0 integriert. Entwickler:innen können aber auch komplett auf die Anysphere-KI verzichten und weiterhin auf Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google setzen. Auch an den Preisen von Cursor ändert sich nichts. Es gibt weiterhin ein kostenloses Abo mit limitierten Anfragen sowie ein Pro-Modell für 20 US-Dollar im Monat, ein Pro-Plus-Modell für 60 Dollar und das Ultra-Abo für 200 Dollar im Monat. Je nach Abo steigt damit auch die Anzahl der maximalen Anfragen an die genutzten KI-Agenten.

So funktioniert KI auch lokal

7 Bilder ansehen
Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren