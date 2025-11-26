40 Prozent mehr Zeit für Kreatives: Wie Custom GPTs deinen Arbeitsalltag revolutionieren

Custom GPTs können mit dem richtigen Einsatz zu persönlichen Assistenten werden. (Bild: Shutterstock/oatawa)

Während viele noch darüber diskutieren, ob KI den Arbeitsplatz verändert, nutzen smarte Professionals längst Custom GPTs als ihre persönlichen Assistenten. Diese maßgeschneiderten KI-Tools übernehmen nicht nur repetitive Aufgaben – sie denken mit, lernen deine Arbeitsweise und werden zu unverzichtbaren Partnern im digitalen Alltag.

Warum Custom GPTs jetzt den Unterschied machen

Standard-KI-Tools sind wie Schweizer Taschenmesser: vielseitig, aber nicht immer präzise. Custom GPTs hingegen funktionieren wie spezialisierte Werkzeuge. Du trainierst sie auf deine spezifischen Bedürfnisse, deine Tonalität, deine Prozesse. Das Ergebnis? Ein Assistent, der deine E-Mails im richtigen Stil beantwortet, Projektdokumente nach deinen Standards erstellt oder Kundenanfragen perfekt kategorisiert.

Die Zahlen sprechen für sich: Unternehmen, die Custom GPTs strategisch einsetzen, reduzieren den Zeitaufwand für Routineaufgaben um bis zu 40 Prozent. Zeit, die direkt in kreative Projekte und strategische Entscheidungen fließt.

Praxis statt Theorie: Der t3n Skills Onlinekurs

Am 29. Januar 2026 von 10 bis 12 Uhr zeigt dir Anna Toklu, wie du Custom GPTs von der ersten Idee bis zum produktiven Einsatz entwickelst. Als Gründerin von JustMarketing Consulting und Expertin für KI im Marketing bringt sie 18 Jahre Praxiserfahrung mit – und weiß genau, wo KI wirklich hilft und wo sie an Grenzen stößt.

Der Kurs folgt einem klaren Praxisansatz: Nach den Grundlagen zu GPT-Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten steigst du direkt in die Einrichtung ein. Du lernst Prompt-Engineering-Basics, die den Unterschied zwischen mittelmäßigen und brillanten Ergebnissen ausmachen. Im dritten Block geht es um Feinabstimmung: Wie verknüpfst du GPTs miteinander? Wie personalisierst du Inhalte? Und wie gehst du mit typischen Stolpersteinen um?

Konkrete Ergebnisse für deinen Arbeitsalltag

Nach dem Kurs kannst du Custom GPTs nicht nur verstehen und erstellen – du weißt auch, wie du sie iterativ verbesserst. Du erkennst die richtigen Anwendungsfälle in deinem Business-Kontext und vermeidest die häufigsten Fehler beim Setup.

Besonders wertvoll ist der Kurs für Marketing-Profis, Projektmanager:innen und alle, die regelmäßig mit Content-Erstellung, Kundenkommunikation oder Prozessoptimierung zu tun haben. Aber auch Freelancer und kleine Teams profitieren enorm – gerade sie können durch geschickte Automatisierung ihre Kapazitäten vervielfachen.

