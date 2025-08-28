Mach ChatGPT vom Chatfenster zum Werkzeugkasten: mit Projekten, Custom GPTs und Instructions

Wer ChatGPT professionell einsetzen will, sollte über einzelne Prompts hinausdenken. Entscheidend ist, wie du dein Set-up strukturierst. Wir schauen uns an, wie Custom Instructions, Projekte und Custom GPTs dir dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Ordnung in komplexe Vorhaben zu bringen und ChatGPT vom Chatfenster zum Werkzeugkasten zu machen.

ChatGPT Custom Instructions: Einmal einstellen, immer parat

Die Funktion, die in der deutschen Oberfläche „ChatGPT individuell konfigurieren“ heißt, wird allgemein als Custom Instructions bezeichnet. Sie sind deine persönliche Grundeinstellung für die tägliche Arbeit mit ChatGPT und bilden die Basis, die immer dann greift, wenn du einen neuen Chat außerhalb eines spezifischen Projekts startest. Hier legst du einmalig fest, wer du bist, in welchem Kontext du arbeitest und welche Regeln für die Antworten der KI gelten.

Praxisbeispiel: Marketing-Managerin Anna hat genug vom ewigen Wiederholen. In ihren Custom Instructions steht:

Was machst du beruflich? Marketing-Managerin bei einem SaaS-Unternehmen für Projektmanagement-Tools. Verantwortlich für Content, SEO und Social Media. Zielgruppe: Teamleiter:innen in KMUs.

Welche Eigenschaften soll ChatGPT haben? Antworte per Du, professionell, aber zugänglich. Strukturiere mit Markdown. Richte Marketing-Ideen immer auf meine definierte Zielgruppe aus und schlage den passenden Kanal vor.

Ab sofort startet jeder Chat von Anna mit diesem Wissen. Sie muss sich nicht wiederholen und die Ergebnisse sind relevanter. Damit sind die Custom Instructions ihr Effizienz-Hebel für den Alltag: Einmal einrichten, dauerhaft profitieren.

Zusätzlich kannst du unter „Welche Persönlichkeit soll ChatGPT haben?“ einen vorgefertigten Stil wie „Roboter“ oder „Geek“ wählen. Das ist eine Abkürzung für bestimmte Verhaltensweisen, aber für professionelle Ergebnisse bieten deine eigenen, detaillierten Anweisungen deutlich mehr Kontrolle.

ChatGPT Projekte: Dein Arbeitsbereich für komplexe Vorhaben

Während die Custom Instructions deine globale Grundeinstellung sind, sind Projekte deine digitale Werkstatt für spezifische und oft längerfristige Aufgaben. Ein Projekt ist ein intelligenter Container, der alles bündelt, was zu einer Aufgabe gehört: mehrere Chats, relevante Dateien und projektspezifische Anweisungen, die deine globalen Custom Instructions für genau diese Aufgabe überschreiben. Das ist ideal, um als Freelancer:in verschiedene Kund:innen oder als Angestellte:r unterschiedliche Verantwortungsbereiche sauber zu trennen.

Praxisbeispiel: Für den Launch eines neuen Features legt Anna ein neues Projekt in ChatGPT an.

Projekt-Name: „Q4-Kampagne: Launch der ‚Team-Dashboards‘-Funktion“

Hochgeladene Dateien: produkt-briefing.pdf, wettbewerbsanalyse.xlsx

Projekt-Anweisungen: Rolle: Du bist mein kritischer Sparringspartner. Ziel: Entwickle eine vollständige Markteinführungsstrategie. Kontext: Nutze die hochgeladenen Dateien als alleinige Wissensquelle. Output: Strukturiere deine Vorschläge nach Zielgruppe, Kernbotschaften und Kanälen.

Chats: Innerhalb des Projekts entwickelt sie dann in mehreren Chats wie „Brainstorming für die Kampagne“ oder „Kernbotschaften ausarbeiten“ die Strategie weiter.

In den Team- und Enterprise-Versionen kann Anna Kolleg:innen direkt zu diesem Projekt einladen. Das Team arbeitet dann im selben Workspace, mit Zugriff auf alle Dateien und Chats. So bringen Projekte Ordnung und Kontext in komplexe Vorhaben und erlauben die direkte Zusammenarbeit im Team, ohne die Plattform zu wechseln.

Custom GPTs erstellen: Deine persönlichen KI-Spezialisten für wiederkehrende Aufgaben

Die dritte und vielleicht mächtigste Ebene sind Custom GPTs. Hier hörst du auf, ChatGPT nur zu nutzen – du fängst an, es zu bauen. Ein Custom GPT ist eine von dir konfigurierte, wiederverwendbare KI-Anwendung für eine ganz spezifische, sich wiederholende Aufgabe.

Praxisbeispiel: Eine von Annas Routineaufgaben ist es, Blogartikel für Social Media aufzubereiten. Dafür baut sie sich ein spezialisiertes Werkzeug.

Name des GPTs: „Blog-zu-Social-Media-Recycler“

Anweisung: Schritt 1: Analysiere den folgenden Text. Schritt 2: Erstelle 3 LinkedIn-Posts und 5 X-Posts, die sich an unsere Zielgruppe (Teamleiter in KMUs) richten. Schritt 3: Extrahiere ein starkes Zitat. Regel: Halte dich strikt an den hochgeladenen Styleguide.

Wissen: social_media_guidelines.pdf

Für die erfolgreiche Arbeit mit Custom GPTs solltest du einige Punkte beachten: Ein Custom GPT funktioniert am besten, wenn es für eine sehr enge Aufgabe konzipiert ist – Fokus ist alles. Beachte außerdem, dass Custom GPTs und Projekte aktuell noch getrennte Systeme sind; du kannst Custom GPTs also nicht innerhalb von Projekten nutzen. Ihre Stärke liegt im Teilen: Wie eine App kannst du ein fertiges GPT einfach per Link weitergeben. Damit sind Custom GPTs das ideale Werkzeug für Automatisierung und Skalierung, weil sie manuelle Prozesse in effiziente, teilbare Ein-Klick-Workflows verwandeln.

Nicht jede dieser Funktionen ist allerdings in allen Accounts verfügbar: Custom Instructions kannst du schon mit kostenlosen ChatGPT-Accounts nutzen. Projekte und Custom GPTs stehen dagegen nur in den kostenpflichtigen Versionen zur Verfügung – vom Plus-Abo bis hin zu Team- und Enterprise-Plänen.

Die richtige Wahl treffen – Eine praktische Entscheidungshilfe

Global, fokussiert oder spezialisiert? Stelle dir vor jeder Aufgabe die passende Leitfrage, um das richtige Werkzeug zu wählen:

Wie soll ChatGPT immer mit mir arbeiten? → Definiere deine globale Tonalität und Vorgaben in den Custom Instructions.

Wie organisiere ich ein großes Projekt ? → Bündele alle Chats und Dateien in einem Projekt.

Wie automatisiere ich diese eine wiederkehrende Aufgabe ? → Baue ein spezialisiertes Custom GPT.

Fazit: Selbst gestalten, statt nur anzuwenden

Wer ChatGPT nur als einzelnes Chatfenster nutzt, lässt enormes Potenzial ungenutzt. Die wahre Stärke der Plattform entfaltet sich erst im Zusammenspiel ihrer Profi-Funktionen.

Die Custom Instructions sind deine persönliche Grundeinstellung, die Projekte deine Werkstatt für komplexe Vorhaben und die Custom GPTs sind maßgeschneiderte Spezialwerkzeuge. Wenn du diese drei Ebenen beherrschst, verwandelst du ChatGPT von einem Tool in dein persönliches KI-Ökosystem.

