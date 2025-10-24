Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Das versteckte Cyber-Risiko im Alltag: Warum Schriftsicherheit wichtig ist

Cyberangriffe sind heute ein alltägliches Risiko – für Unternehmen jeder Branche und Größe. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie verursachen Cyberangriffe jährlich Schäden von rund 202,4 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft.

2 Min.
Artikel merken
Das versteckte Cyber-Risiko im Alltag: Warum Schriftsicherheit wichtig ist
Schriften sind Software – und sollten in IT- und Sicherheitsrichtlinien mit einbezogen werden. (Bild: Monotype)

Trotz steigender Sicherheitsbudgets bleibt ein Aspekt oft unbeachtet: die Sicherheit von Schriftdateien. Schriften sind mehr als Gestaltung, sie sind Software – und damit potenzielle Angriffsziele. Nicht verifizierte Fonts oder unkontrollierte Downloads können Einfallstore für Ransomware, Malware oder Font-basierte Attacken über PDFs, Websites oder E-Mails sein.

Jüngste Apple-Updates schlossen eine Sicherheitslücke, die Apps zum Absturz oder den Systemspeicher gefährden konnte. Auch Android veröffentlichte im Mai ein Notfall-Update für Schriftdateien – beide Fälle zeigen die Bedeutung sicherer Fonts.

Sichere Schriftverwaltung als Unternehmensstandard

Schriften werden in nahezu jedem Unternehmensbereich genutzt – in Präsentationen, Dokumenten, E-Mails oder digitalen Inhalten. Selten wird hinterfragt, ob diese Dateien vertrauenswürdig sind und Risiken darstellen: Nicht verifizierte Schrift-Downloads machen Unternehmensnetzwerke und Systeme angreifbar.

Deshalb sollte der Zugriff auf geprüfte, lizenzierte Schriftdateien so nahtlos und intuitiv wie möglich sein. Wenn verifizierte Schriftdateien leicht zugänglich sind, besteht weniger Versuchung, sie aus unsicheren Quellen herunterzuladen. Eine sichere Schriftverwaltung schützt nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch Kundinnen und Kunden.

Standards für Marken definieren

Schriften sind mehr als eine visuelle Entscheidung – sie sind Teil der Markenidentität. Konsistente Schriftstandards helfen, Phishing oder Fälschungen schneller zu erkennen. Klare, dokumentierte Standards für Schriften in Marketing, interner Kommunikation und wichtigen Dokumenten wie Verträgen oder Finanzberichten schaffen Sicherheit. Eigene oder speziell entwickelte Schriften schützen zusätzlich.

Auch Mitarbeitende sollten geschult werden, um Missbrauch zu erkennen – intern wie extern. Ein gemeinsames Verständnis dessen, was „on brand“ ist, erleichtert die Identifikation von Abweichungen erheblich.

Schriften in IT- und Sicherheitsrichtlinien einbeziehen

Die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen ist entscheidend, um Schriften gegen Bedrohungen zu schützen. Sie sollten in IT- und Sicherheitsrichtlinien wie jede andere Software behandelt werden. Eine klare Schrift-Policy mit Vorgaben zu Bezug, Nutzung und Verwaltung ist empfehlenswert. Im besten Fall existiert ein zentraler, sicherer Ort für genehmigte Schrift-Downloads. Unautorisierte oder unbestätigte Schriften sollten auf Unternehmenssystemen grundsätzlich nicht installiert werden dürfen. Font-Management-Plattformen wie die von Monotype ermöglichen sicheren Zugriff und helfen, Prozesse zu vereinheitlichen und Sicherheitsrichtlinien klar zu definieren.

Sicherheitslücken entwickeln sich ständig weiter. Darum gilt: Systeme regelmäßig aktualisieren, Sicherheitsupdates zeitnah einspielen und stets auf dem neuesten Stand der Compliance-Richtlinien bleiben.

Jetzt Teilnahme an den Tech-Talks sichern

Über den Autor: Christopher Kollat ist Chief Experience Officer (CXO) bei Monotype und leitet die Bereiche Global Key Accounts und die Kreativdirektion. Zudem verantwortet Kollat die Leitung aller Monotype-Channels, strategische Partnerschaften und Plattformen wie zum Beispiel Canva. Der 49-Jährige ist seit zehn Jahren Teil des Kern-Management-Teams und arbeitet für Monotype in Berlin.

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren