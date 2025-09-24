Wenn Cyberangriffe die Flughafen-IT bedrohen: So soll sich der Schutz der Luftfahrt verbessern

Vergeblich versucht Bruce Willis, alias John McClane, mit Leuchtfackeln die DC-8 von der Landung abzuhalten. Das Instrumentenlandesystem des Flughafens wurde durch Terroristen manipuliert und die missgeleitete Passagiermaschine zerschellt am Boden. Diese Szene aus dem Actionfilm Stirb Langsam 2 von 1990 ist zum Glück Fiktion. Aber heute sind Cyberattacken auf die Luftfahrt durchaus Realität. Sie haben bisher zwar keine Menschenleben gekostet, aber das Risiko wächst. Das hat viel mit dem steigenden Passagieraufkommen und neuen Bedrohungen zu tun – und mit Elon Musk.