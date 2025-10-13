Darum locken Betrüger euch in Whatsapp-Gruppen – und so solltet ihr reagieren

Vorsicht: Auf Whatsapp ist ein Betrugsversuch über Gruppen unterwegs. (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock)

Kriminelle versuchen immer häufiger, über Whatsapp ihre Betrugsmaschen durchzuziehen. Die neueste Masche: Die Betrüger:innen fügen Menschen ungefragt zu Gruppenchats hinzu, und versuchen dann über dubiose Jobversprechen an sensible Daten oder Geld zu kommen.

Angebliche lukrative Nebenjobs werden angepriesen

In den betrügerischen Whatsapp-Gruppen werden den Mitgliedern der Gruppe angebliche lukrative Nebenjobs schmackhaft gemacht. Beispielsweise heißt es, man könne mit dem Abonnieren und Liken von Youtube-Videos bis zu 800 Euro pro Tag verdienen. Selbst wer zehn Minuten in der Gruppe bleibe, bekomme bereits zehn Euro, ist zu lesen.

Andere Gruppenmitglieder stellen harmlose Fragen a la „Wie kann ich mich bewerben?“, um eine gewisse Seriosität vorzuspielen und Vertrauen aufzubauen. Laut dem Bayerischen Rundfunk handelt es sich dabei aber wohl um Bots oder um Komplizen der Betrüger:innen.

So solltet ihr euch verhalten, wenn ihr in solch einer Gruppe landet

Gefährlich wird es dann, wenn die Kriminellen in den Gruppen dazu auffordern, persönliche Daten preiszugeben oder auf Links zu klicken. Darüber versuchen sie, Geld oder sensible Daten zu erbeuten – beispielsweise auch über die Bitte, angebliche Testaufgaben zu lösen.

Laut dem Verein Mimikama kommen die Whatsapp-Nummern, die euch mit betrügerischen Absichten in solche Gruppen locken, häufig aus Indien oder Indonesien. Der Verein beschäftigt sich mit der Aufklärung über Internetbetrug, Fake News und Desinformation – und rät allen, die ungewollt in solche Gruppen eingeladen werden, folgendes: Sofortiges Verlassen der Gruppe und Blockieren der Telefonnummer, von der man eingeladen wurde. Weder auf Nachrichten antworten, noch Links anklicken oder persönliche Daten teilen. Und die verdächtigen Gruppen bei Whatsapp melden.

So könnt ihr euch proaktiv schützen

Allerdings seid ihr gegen solche Betrugsversuche nicht hilflos. Um euch proaktiv vor solchen unangenehmen Situationen zu schützen, tippt in der Whatsapp-App oben rechts auf die drei Punkte und dann auf „Einstellungen“.

Unter „Datenschutz > Gruppen“ könnt ihr dann einstellen, wer euch zu Gruppen hinzufügen kann. Beispielsweise könnt ihr dort festlegen, dass nur eure Kontakte dazu in der Lage sind. Dann haben Cyberkriminelle, die euch in eine ihrer Gruppen locken wollen, keine Chance.