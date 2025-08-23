Anzeige
Cybertruck und Ram: Warum die riesigen US-Trucks bald auf Europas Straßen fahren dürfen

Bisher dürfen riesige US-Pickup-Trucks wie Cybertruck oder Ram nur in Ausnahmefällen auf europäischen Straßen fahren. Das könnte sich bald ändern – dank einer überraschenden Einigung zwischen USA und EU. Nicht alle sind davon begeistert.

Von Jörn Brien
2 Min.
Cybertruck Europa
Rollt der Cybertruck bald auch auf Europas Straßen? (Bild: Phil Pasquini; Ensuper/Shutterstock)

Teslas Cybertruck gilt als größter Autoflop der Geschichte – auch weil der monströsen E-Pickup-Truck in wichtigen Märkten wie Europa und China keine Straßenzulassung erhalten hat. Tesla hat deswegen überlegt, einen Mini-Cybertruck zu bauen.

Cybertruck kann bald in der EU fahren

Diese Pläne könnten jetzt ad acta gelegt werden. Denn die EU hat sich überraschend darauf eingelassen, Cybertruck, Ram und Co bald auf europäischen Straßen fahren zu lassen, wie Spiegel Online berichtet. Demnach ist dies Teil einer Rahmenerklärung für ein geplantes Handelsabkommen mit den USA.

Darin heißt es unter anderem: „Im Automobilbereich beabsichtigen die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, die Standards der jeweils anderen Seite zu akzeptieren und gegenseitig anzuerkennen“. Das Ganze läuft unter dem Label Beseitigung „nicht tarifärer Handelshemmnisse“.

US-Pickup-Trucks: Verkauf ohne Typgenehmigung

Sollte dieses Thema in das Handelsabkommen aufgenommen und so offiziell verabschiedet werden, könnten Fahrzeuge aus den USA und der EU auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks künftig ohne Typgenehmigung verkauft werden. Inklusive einer Zulassung für den Straßenverkehr.

Ein Punkt, der für viel Kritik sorgen dürfte, da damit die strengen europäischen Sicherheits- und Abgasvorschriften unterlaufen würden. So warnte Antonio Avenoso, Geschäftsführer des Europäischen Verkehrssicherheitsrats, dass diese Einigung „auf Europas Straßen Leben kosten“ werde.

Steigt die Gefahr für Fußgänger und Radfahrer?

Schließlich seien die „überdimensionierten, unterregulierten US-Pickup-Trucks und -SUV“ gefährlicher für andere Pkw-Fahrer:innen, Fußgänger:innen sowie Radfahrer:innen. Das Ganze stehe „überhaupt nicht im Einklang mit Europas Vision von einer sichereren, nachhaltigeren Mobilität“, so Avenoso.

Tesla Cybertruck
8 Bilder ansehen
Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Aufgrund des Pickup-Trends seien die Unfallzahlen in den USA hochgeschnellt, während sie in Europa gesunken sind. Laut der Umweltorganisation Transport & Environment ist die Zahl der getöteten Fußgänger im Verhältnis zur Bevölkerung in den USA inzwischen dreimal so hoch wie in der EU und Großbritannien. 2009 waren USA und Europa hier noch gleichauf.

Einigung zwischen EU und USA überrascht

Überraschend ist die Einigung für Beobachter:innen zudem, weil die EU-Kommission bis zuletzt noch versichert hatte, dass ein Verzicht auf Pkw-Standards nicht zur Debatte stünde, wie es bei Spiegel Online heißt.

