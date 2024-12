Cybertruck fährt durch Schlagloch: 34.000 Dollar Schaden

Der Tesla Cybertruck hat eine treue Fangemeinde, die ihn liebt, auch wenn er immer wieder Schwierigkeiten macht. Zuletzt hatten wir hier bei t3n darüber berichtet, dass der Cybertruck bei Schnee sozusagen blind wird, weil Eis die Scheinwerfer blockiert.

Schlagloch zerstört Aufhängungen und Rahmen

In diesem Kontext wundert uns die Geschichte eines Cybertruck-Besitzers nicht, der behauptet, dass ihm ein Schlagloch eine Reparaturrechnung in Höhe von 34.000 Dollar beschert hat. Die Geschichte hat der Cybertrucker auf Facebook gepostet.

Dabei sei er lediglich durch ein banales Schlagloch gefahren, sagt er. Das habe einen derartigen Stoß durch das Fahrzeug gesandt, dass neben den Aufhängungen auch der Rahmen beschädigt worden sein soll. Carscoops berichtet die Details:

„Die hinteren Aufhängungen brachen und durchbohrten dann den Rahmen, sodass der gesamte hintere Rahmen ausgetauscht werden musste“, erklärt der Cybertruck-Besitzer. „Zahnstangenlenkung vorn und hinten, Aufhängung rundum, Stoßstangen vorn und hinten, Luftfederungssysteme und Ladeflächenkomponenten, um nur einige zu nennen.“

Die angeblich durch das Schlagloch verursachten Schäden waren so immens, dass nach Angaben des Eigners der Luftfederkompressor, die Abgasanlage des Luftkompressors und der Ventilblock für die Federung ersetzt werden mussten. Das soll satte 90 Stunden Arbeit verursacht haben, was insgesamt zu einer Rechnung über 34.013 US-Dollar geführt habe, die auf Reddit zu sehen ist.

Schadensschilderung trifft auf Skepsis

Auf Reddit fragten sich dann einige, wie man fahren muss, um bei der Fahrt durch ein Schlagloch so viel Schaden anzurichten. Schnell wurde infrage gestellt, ob es wirklich nur ein bescheidenes Schlagloch war, das den Schaden verursacht hatte. Carscoops schreibt:

„Einige Reddit-Kommentatoren haben offen infrage gestellt, ob ein Schlagloch wirklich so viel Schaden an einem Truck anrichten würde, unabhängig davon, ob es sich um einen traditionellen Pickup mit Karosserie auf Rahmen oder um einen mit Aluminiumgussrahmen wie beim Tesla handelt.“

Ein Kommentator behauptet, derselbe Besitzer habe schon im August gepostet, der Schaden sei entstanden, als er mit dem Cybertruck 6,7 Meter weit gesprungen sei. Der Besitzer hat sich dazu nicht klar positioniert, sondern sagt lediglich:

„Da die Versicherung dafür aufgekommen ist, möchte ich mich nicht dazu äußern, wie er gefahren wurde, sondern nur, dass ein sehr großes Schlagloch in unserer ausgewaschenen Straße alle Dominosteine zum Fallen gebracht hat“.

Schlaglöcher stellen tatsächlich eine Gefahr für Pkw dar

Obschon die Reparatur rund vier Monate Ausfall bedeutet hatte, liebt der Besitzer sein Fahrzeug immer noch innig; „Das ist immer noch der tollste Truck, den ich je hatte“. Ob es in der zivilisierten Welt wirklich Schlaglöcher gibt, die groß genug sind, um den Rahmen des Cybertrucks zu brechen, mag einmal dahingestellt bleiben. Allerdings wird jeder, der mit dem Auto schon in Deutschland unterwegs ist, bestätigen können, dass es durchaus viele Löcher in den Straßen gibt, die zu potenziellen Schäden führen können.

Wie Jalopnik berichtet, muss der US-Bundesstaat Kalifornien Jahr für Jahr Tausende Dollar an Schadensersatz zahlen, weil es dort offenbar besonders viele fiese Schlaglöcher gibt, die regelmäßig Schäden an Fahrzeugen verursachen.

