Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Mehr als nur eine Fliege: Wie das Militär Insekten als Vorbild für Roboter nutzt

Was, wenn die Fliege an der Wand nicht nur zuhört, sondern auch zusieht und berichtet? Diese Vorstellung rückt näher an die Realität, als vielen lieb sein dürfte. Es ist eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Mehr als nur eine Fliege: Wie das Militär Insekten als Vorbild für Roboter nutzt

Insekt oder Waffe? (Bild: Ant Cooper/ Shutterstock)

Die US-Forschungsbehörde Darpa treibt die Entwicklung von Robotern im Insektenmaßstab mit erheblichem finanziellem Aufwand voran. Ziel sind winzige, von der Natur inspirierte Maschinen, die für militärische Aufklärungs- und Überwachungsmissionen an Orten eingesetzt werden sollen, die für Menschen oder herkömmliche Drohnen unerreichbar sind.

Anzeige
Anzeige

Eines der bekanntesten Projekte ist die „Robo Bee“, entwickelt von Forscher:innen des Wyss Institute der Harvard University. Diese fliegende Mikrodrohne wiegt weniger als ein Zehntel Gramm und ahmt den Flügelschlag von Insekten mithilfe piezoelektrischer Aktuatoren nach, die hunderte Male pro Sekunde schlagen.

Bionik für das Schlachtfeld

Doch die Lüfte sind nicht das einzige Zielgebiet. Wie The National Interest und Futurism berichten, wird auch an Pendants für Land und Wasser gearbeitet. An der University of California in Berkeley entstand der „Dash“, ein extrem robuster Roboter, der einer Kakerlake nachempfunden ist und selbst Stürze aus großer Höhe überstehen soll.

Anzeige
Anzeige

Für den maritimen Einsatz wird an weichen Robotern geforscht, die Quallen nachempfunden sind und sich nahezu lautlos durch feindliche Häfen oder entlang von Küsten bewegen könnten. Die Darpa ist bekannt für ihre Rolle als Treiber futuristischer Technologien, etwa im Bereich der Nutzung Künstlicher Intelligenz für militärische Zwecke.

Am radikalsten mutet neben dem sogenannten smarten Staub das Konzept sogenannter Cyborg-Insekten an, das die Behörde ebenfalls seit Jahren finanziell unterstützt. Dabei werden Mikrocontroller direkt in die Puppen von Insekten implantiert, sodass die erwachsenen Tiere mit integrierter Elektronik schlüpfen und anschließend per Fernsteuerung gelenkt werden können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion

Die Hürden der Miniaturisierung

Diese Verschmelzung von Lebewesen und Maschine wirft komplexe ethische Fragen auf. Sie markiert eine Grenze, deren Überschreitung weit über die rein technische Machbarkeit hinaus diskutiert werden muss.

Trotz der beeindruckenden Prototypen ist der Weg zum flächendeckenden Einsatz noch weit. Die größten technischen Hürden bleiben die Energieversorgung der winzigen Systeme und die Gewährleistung einer stabilen, autonomen Steuerung unter realen Bedingungen. Es ist daher eine Sache, einen Prototyp im Labor fliegen zu lassen, eine vollkommen andere, ihn zuverlässig im Feld zu betreiben.

Anzeige
Anzeige

5 Erfindungen, mit denen Leute ihren eigenen Strom generieren

6 Bilder ansehen
Mit diesen 5 Erfindungen generieren Leute ihren eigenen Strom Quelle: pixabay.com

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren