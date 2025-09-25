Mehr als nur eine Fliege: Wie das Militär Insekten als Vorbild für Roboter nutzt

Die US-Forschungsbehörde Darpa treibt die Entwicklung von Robotern im Insektenmaßstab mit erheblichem finanziellem Aufwand voran. Ziel sind winzige, von der Natur inspirierte Maschinen, die für militärische Aufklärungs- und Überwachungsmissionen an Orten eingesetzt werden sollen, die für Menschen oder herkömmliche Drohnen unerreichbar sind.

Eines der bekanntesten Projekte ist die „Robo Bee“, entwickelt von Forscher:innen des Wyss Institute der Harvard University. Diese fliegende Mikrodrohne wiegt weniger als ein Zehntel Gramm und ahmt den Flügelschlag von Insekten mithilfe piezoelektrischer Aktuatoren nach, die hunderte Male pro Sekunde schlagen.

Bionik für das Schlachtfeld

Doch die Lüfte sind nicht das einzige Zielgebiet. Wie The National Interest und Futurism berichten, wird auch an Pendants für Land und Wasser gearbeitet. An der University of California in Berkeley entstand der „Dash“, ein extrem robuster Roboter, der einer Kakerlake nachempfunden ist und selbst Stürze aus großer Höhe überstehen soll.

Für den maritimen Einsatz wird an weichen Robotern geforscht, die Quallen nachempfunden sind und sich nahezu lautlos durch feindliche Häfen oder entlang von Küsten bewegen könnten. Die Darpa ist bekannt für ihre Rolle als Treiber futuristischer Technologien, etwa im Bereich der Nutzung Künstlicher Intelligenz für militärische Zwecke.

Am radikalsten mutet neben dem sogenannten smarten Staub das Konzept sogenannter Cyborg-Insekten an, das die Behörde ebenfalls seit Jahren finanziell unterstützt. Dabei werden Mikrocontroller direkt in die Puppen von Insekten implantiert, sodass die erwachsenen Tiere mit integrierter Elektronik schlüpfen und anschließend per Fernsteuerung gelenkt werden können.

Die Hürden der Miniaturisierung

Diese Verschmelzung von Lebewesen und Maschine wirft komplexe ethische Fragen auf. Sie markiert eine Grenze, deren Überschreitung weit über die rein technische Machbarkeit hinaus diskutiert werden muss.

Trotz der beeindruckenden Prototypen ist der Weg zum flächendeckenden Einsatz noch weit. Die größten technischen Hürden bleiben die Energieversorgung der winzigen Systeme und die Gewährleistung einer stabilen, autonomen Steuerung unter realen Bedingungen. Es ist daher eine Sache, einen Prototyp im Labor fliegen zu lassen, eine vollkommen andere, ihn zuverlässig im Feld zu betreiben.

