Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

iPhone 18 im September? Warum damit bald Schluss sein könnte

Apple soll seinen Zeitplan für die Veröffentlichung neuer iPhone-Modelle verändern. Der Konzern will einem Bericht zufolge die Geräte künftig besser über das Jahr verteilen.

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
iPhone 18 im September? Warum damit bald Schluss sein könnte

Tim Cook zeigt Pressevertretern nach dem Apple Event im September 2025 das iPhone Air. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Godofredo A. Vásquez)

Statt alle neuen Modelle im September vorzustellen, will Apple künftig offenbar verschiedene iPhone-Varianten zu unterschiedlichen Zeitpunkten über das Jahr verteilt auf den Markt bringen. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der sich auf Insider-Informationen beruft, möchte Apple vermeiden, zu viele Produkte in derselben Zeitperiode zu veröffentlichen. Der neue Ansatz soll die Umsatzerlöse gleichmäßiger über das Geschäftsjahr verteilen.

Anzeige
Anzeige

Der Plan: Die High-End-Modelle bleiben weiterhin für den Herbst auf der Release-Liste, während weitere Varianten etwa sechs Monate später im Februar oder März folgen sollen. Apple hatte ursprünglich seine iPhones – bis 2011 – stets im Sommer präsentiert. Mit dem iPhone 5 aus dem Jahr 2012 verlegte der Konzern den Vorstellungstermin in den September, ein Rhythmus, der nun nach mehr als einem Jahrzehnt aufgebrochen werden könnte.

Fünf bis sechs neue iPhone-Modelle jährlich

Im kommenden Produktzyklus plant Apple laut Gurman für September 2026 die Vorstellung des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie des ersten iPhone-Foldable. Im Frühjahr 2027 sollen dann das Standard-iPhone 18, ein neues Einsteigermodell iPhone 18e sowie möglicherweise ein iPhone Air 2 folgen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Dieser Rhythmus soll in den kommenden Jahren beibehalten werden, mit insgesamt fünf bis sechs neuen iPhone-Modellen pro Jahr. Das soll die Verkäufe nicht mehr so stark auf das Weihnachtsgeschäft konzentrieren.

iPhone Air 2 für Frühjahr 2027 geplant

Interessanterweise war das iPhone Air 2 laut Gurmans Quellen von vornherein nicht für Herbst 2026 vorgesehen. Die Verschiebung ins Frühjahr 2027 stellt demnach keine Reaktion auf miese Verkaufszahlen des aktuellen Air-Modells dar. Der Name „iPhone Air“ statt „iPhone 17 Air“ wurde demnach bewusst gewählt, damit das Gerät nicht zwingend im gleichen Zyklus wie die Jahresmodelle erscheinen muss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das zweite Air-Modell soll mit einem neuen, schnelleren und effizienteren 2-Nanometer-Chip ausgestattet werden, der vor allem die Akkulaufzeit verlängern soll. Ob eine zweite Kamera in die Kameraplattform integriert wird, bleibt jedoch unklar. Das aktuelle Air diente laut Gurman als „Technologieübung“ für das kommende iPhone-Foldable, insbesondere bei der Materialauswahl und der Miniaturisierung von Komponenten.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren