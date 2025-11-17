iPhone 18 im September? Warum damit bald Schluss sein könnte

Tim Cook zeigt Pressevertretern nach dem Apple Event im September 2025 das iPhone Air. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Godofredo A. Vásquez)

Statt alle neuen Modelle im September vorzustellen, will Apple künftig offenbar verschiedene iPhone-Varianten zu unterschiedlichen Zeitpunkten über das Jahr verteilt auf den Markt bringen. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der sich auf Insider-Informationen beruft, möchte Apple vermeiden, zu viele Produkte in derselben Zeitperiode zu veröffentlichen. Der neue Ansatz soll die Umsatzerlöse gleichmäßiger über das Geschäftsjahr verteilen.

Der Plan: Die High-End-Modelle bleiben weiterhin für den Herbst auf der Release-Liste, während weitere Varianten etwa sechs Monate später im Februar oder März folgen sollen. Apple hatte ursprünglich seine iPhones – bis 2011 – stets im Sommer präsentiert. Mit dem iPhone 5 aus dem Jahr 2012 verlegte der Konzern den Vorstellungstermin in den September, ein Rhythmus, der nun nach mehr als einem Jahrzehnt aufgebrochen werden könnte.

Fünf bis sechs neue iPhone-Modelle jährlich

Im kommenden Produktzyklus plant Apple laut Gurman für September 2026 die Vorstellung des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie des ersten iPhone-Foldable. Im Frühjahr 2027 sollen dann das Standard-iPhone 18, ein neues Einsteigermodell iPhone 18e sowie möglicherweise ein iPhone Air 2 folgen.

Dieser Rhythmus soll in den kommenden Jahren beibehalten werden, mit insgesamt fünf bis sechs neuen iPhone-Modellen pro Jahr. Das soll die Verkäufe nicht mehr so stark auf das Weihnachtsgeschäft konzentrieren.

iPhone Air 2 für Frühjahr 2027 geplant

Interessanterweise war das iPhone Air 2 laut Gurmans Quellen von vornherein nicht für Herbst 2026 vorgesehen. Die Verschiebung ins Frühjahr 2027 stellt demnach keine Reaktion auf miese Verkaufszahlen des aktuellen Air-Modells dar. Der Name „iPhone Air“ statt „iPhone 17 Air“ wurde demnach bewusst gewählt, damit das Gerät nicht zwingend im gleichen Zyklus wie die Jahresmodelle erscheinen muss.

Das zweite Air-Modell soll mit einem neuen, schnelleren und effizienteren 2-Nanometer-Chip ausgestattet werden, der vor allem die Akkulaufzeit verlängern soll. Ob eine zweite Kamera in die Kameraplattform integriert wird, bleibt jedoch unklar. Das aktuelle Air diente laut Gurman als „Technologieübung“ für das kommende iPhone-Foldable, insbesondere bei der Materialauswahl und der Miniaturisierung von Komponenten.