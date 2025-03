Das Ende der Ladepause? BYD lädt E-Autos jetzt so schnell wie ein Tankvorgang

E-Autos so schnell wie an der Zapfsäule laden: Hat BYD den Meilenstein der E-Mobilität geknackt? (Foto: TY Lim/Shutterstock)

Wie The Guardian berichtet, hat der Autohersteller BYD eine neue Schnellladeplattform entwickelt, die das Aufladen von Elektrofahrzeugen in nur fünf Minuten ermöglicht. Die Technologie soll das Laden von E-Autos so zeitsparend und bequem wie das Betanken eines benzinbetriebenen Fahrzeugs machen.​

Wie an der Zapfsäule: BYD stellt neue Ladearchitektur vor

Lange Ladezeiten sind eines der großen Hindernisse, die dem ganz großen Durchbruch von E-Fahrzeugen bis heute im Wege stehen. Zwar gibt es zum Beispiel von Tesla schon deutlich schnellere Lademöglichkeiten wie die Supercharger-Technologie – gute 15 Minuten müssen Fahrer:innen für eine Batteriefüllung trotzdem noch einplanen. Und nicht jede:r hat einen Tesla zu Hause.

BYD, einer der weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, will dieses Problem jetzt endgültig aus der Welt schaffen. Das Unternehmen hat seine neue Ladeplattform auf einer Branchenveranstaltung vorgestellt und angekündigt, dass Fahrzeuge mit dieser Technologie in der Lage sein werden, durch ein Aufladen von fünf Minuten eine Reichweite von circa 400 Kilometern zu erreichen.

Zum Vergleich: Ein Tesla Model Y kommt laut Hersteller bei 15 Minuten Ladezeit gerade einmal 241 Kilometer weit. Das Model S schafft es immerhin auf 322 Kilometer.

BYD: Superladen vorerst für zwei Fahrzeugtypen verfügbar

Konkret setzt BYD auf eine Kombination aus einer hochmodernen 1.000-Volt-Architektur, leistungsfähigen Batteriezellen und optimierten Ladeprotokollen. In Verbindung mit neuen Ladestationen, die für extrem hohe Stromstärken ausgelegt sind, können die neuen Batterien in Rekordzeit geladen werden.

Die Ladeleistung beträgt laut BYD 1.000 Kilowatt – doppelt so viel wie die entsprechenden Tesla-Charger. Die neue Technologie wird wohl zunächst bei zwei neuen Elektrofahrzeugen verfügbar sein – der Han L Limousine und dem Tang L SUV, die ab 270.000 Yuan (ungefähr 37.330 US-Dollar) kosten.

BYD-Pläne bringen Konkurrenz in Bedrängnis – vor allem Tesla

Eine derart schnelle Ladeleistung erfordert auch eine entsprechende Infrastruktur. Um das Potenzial der neuen Technologie auszuschöpfen, plant BYD den Aufbau von mehr als 4.000 Schnellladestationen in ganz China. Diese Ladestationen sollen speziell für die neue Plattform ausgelegt sein.

Das könnte ein strategisch wichtiger Schritt sein, um BYDs Position im globalen Elektroautomarkt zu stärken. Während westliche Hersteller weiterhin auf ein Flickwerk aus unterschiedlichen Ladeanbietern angewiesen sind, könnte BYD mit einer durchgängigen Ladeinfrastruktur die Konkurrenz zumindest in China noch weiter in Bedrängnis bringen.

Ein Konkurrent von BYD dürfte durch die Ankündigung dieses Meilensteins allerdings jetzt schon ins Schwitzen geraten: Elon Musk. Um Teslas Aktienkurse steht es derzeit ohnehin schlechter denn je. Erneute Pannen des kränkelnden Sorgenkinds Cybertruck kommen noch hinzu. Der Technologie-Durchbruch des Konkurrenten aus China wird in diesen Tagen definitiv nicht zur Beruhigung der Lage beitragen.

