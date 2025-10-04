Anzeige
Das Geheimnis im Erdkern: Wie ein Element unser Magnetfeld und damit unser Leben ermöglichte

Tief im Inneren unseres Planeten verbirgt sich ein Geheimnis, das für unser Leben an der Oberfläche entscheidend ist. Neue Forschungsergebnisse zeigen nun, was den festen Erdkern überhaupt zusammenhält.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Studie liefert neue Erkenntnisse zum Erdkern. (Foto: Shutterstock / Rost9)

Ein Team von Forscher:innen aus Großbritannien hat eine fundamental neue Erklärung für die Existenz des inneren Erdkerns vorgelegt. Laut ihrer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie wäre die Bildung eines festen Kerns ohne einen entscheidenden Anteil an Kohlenstoff physikalisch kaum möglich gewesen. Diese Erkenntnis löst nicht nur ein jahrzehntealtes Paradox der Geophysik, sondern unterstreicht auch die zentrale Rolle des Elements für die Stabilität des Erdmagnetfelds, das uns alle schützt.

Die Wissenschaftler:innen der University of Oxford, der University of Leeds und des University College London im Vereinigten Königreich stützen ihre Ergebnisse auf komplexe Computersimulationen. Diese zeigen, dass der flüssige Eisenkern der Erde einen Kohlenstoffanteil von exakt 3,8 Prozent aufweisen musste, damit die Kristallisation unter geophysikalisch plausiblen Bedingungen einsetzen konnte. Ohne diesen „Katalysator“ wären die Bedingungen im Erdinneren gänzlich anders verlaufen.

Das Paradox der Unterkühlung

Bisher standen Geophysiker:innen vor einem Rätsel. Damit flüssiges Eisen zu einem festen Kristall erstarrt, muss es, ähnlich wie Wasser in Wolken, das zu Hagel gefriert, unter seinen eigentlichen Schmelzpunkt abkühlen. Diesen Zustand nennt man Unterkühlung. Bisherige Modelle, die von einem Kern aus reinem Eisen ausgingen, kamen zu dem Schluss, dass eine extreme Unterkühlung von 800 bis 1.000 Grad Celsius nötig gewesen wäre, um die Keimbildung – den ersten Schritt der Kristallisation – auszulösen.

Eine derart drastische Abkühlung hätte jedoch massive Folgen gehabt, die im Widerspruch zu unseren geologischen Beobachtungen stehen. Der innere Erdkern wäre schlagartig und unkontrolliert gewachsen, und das für das Leben auf der Erde so wichtige Magnetfeld hätte kollabieren können. Die neue Studie liefert nun eine elegante Lösung für dieses Problem, indem sie die chemische Zusammensetzung des Kerns genauer betrachtet.

Kohlenstoff als kosmischer Katalysator

Das Forschungsteam simulierte auf atomarer Ebene, wie sich die Beimischung leichterer Elemente auf den Gefrierpunkt auswirkt. Während die häufig vermuteten Elemente Silizium und Schwefel den Prozess sogar verlangsamten und eine noch stärkere Unterkühlung erfordert hätten, zeigte Kohlenstoff den gegenteiligen Effekt. Er erleichtert die Bildung der ersten stabilen Kristallstrukturen erheblich.

Einordnung: Ein starkes Indiz, kein endgültiger Beweis

Die Schlussfolgerung der Studie ist von großer Tragweite: Ohne eine ausreichende Menge Kohlenstoff hätte sich der feste innere Erdkern, der als Motor für das stabilisierende Magnetfeld der Erde fungiert, möglicherweise nie gebildet. Damit rückt das Element, das wir als Grundlage des Lebens kennen, in eine noch zentralere Rolle für die Bewohnbarkeit unseres Planeten. Die Arbeit liefert ein starkes Argument für die Zusammensetzung des Kerns, beendet die wissenschaftliche Debatte darüber aber nicht.

Die genaue Mixtur der Elemente im tiefsten Inneren der Erde bleibt ein komplexes Forschungsfeld, und andere Modelle, die beispielsweise auf spezifischen Eisenkarbiden oder einem Zusammenspiel mehrerer Elemente basieren, werden weiterhin diskutiert. Die Forschung zeigt jedoch eindrücklich, wie sehr unser Verständnis des Planeten im Wandel ist, was auch frühere Berichte über einen möglicherweise noch innereren Kern belegen. Die neue Studie aus Großbritannien fügt dem Puzzle ein entscheidendes Teil hinzu und demonstriert eindrucksvoll, wie moderne Simulationstechnologie dabei hilft, die fundamentalsten Geheimnisse unseres Heimatplaneten zu entschlüsseln.

