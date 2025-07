Das Geschäft des Lebens: Wie Startups Alterungsprozesse aufhalten wollen – und Investoren mitverdienen

Größer kann die potenzielle Zielgruppe nicht sein: Mit Lösungen rund um die Langlebigkeit zielen Startups auf einen Markt, der in der Theorie für alle Menschen interessant und relevant sein könnte. Gleichzeitig fällt es jedoch nicht leicht, seriöse Statistiken über die Investitionen in Longevity-Startups zu finden. Denn häufig wird der Begriff extrem breit gefasst: Er reicht von App-Anbietern, die mehr Fitness in den Alltag der Nutzenden bringen, bis hin zu forschungsintensiven Pharmaprojekten – von Lifestyle bis Deeptech. Einen grundlegenden Paradigmenwechsel beobachtet jedoch Nico Helling, Investor in Longevity-Startups und Co-Produzent der Dokumentation Longevity Hackers. „Es wird zunehmend versucht, die biologische Ursache des Alterns zu behandeln – und damit eine Kaskade an gesundheitlichen Verbesserungen auszulösen.“