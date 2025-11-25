Das Job-Interview als Videomonolog: Warum Forscher diesen Recruiting-Trend kritisieren

Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Bitte klicken Sie auf diesen Link. Sie sehen dann eine Reihe von Fragen. Bitte antworten Sie auf jede Frage in einem kurzen Video.

Das klingt ausgedacht, aber tatsächlich schleichen sich asynchrone Videointerviews, kurz AVI, seit einigen Jahren in der internationalen Recruiting-Szene ein. In Deutschland noch eher nischig, haben weltweit schon viele zehntausend Menschen, wenn nicht mehr, solche Video-Interviews durchlaufen. Sie sprechen dabei nicht vor Ort oder per Videocall mit dem Unternehmen, sondern nehmen sich selbst auf.

Manche Unternehmen, die sie zum Teil ihres Bewerbungsprozesses machen, hängen die Aufforderung zum Aufzeichnen direkt an das Ende der initialen Bewerbung, andere verschicken sie erst später. In ersterem Fall bedeutet das: Bevor sich jemand die Unterlagen angeschaut hat, sollen Bewerbende schon vor die Kamera treten. Und das passiert in der Regel zu Hause. Zeit zum Umziehen mag noch sein – ein professionelles Setting schaffen? Das wird schon schwieriger. In allzu bequemen Klamotten und leicht ungewaschen vorm Computer sitzen, sei damit niemandem mehr empfohlen. Für die Bewerbenden fühlt sich das nicht gut an. Doch das Problem haben am Ende die Unternehmen.

Video-Interview: Würdest du für dieses Unternehmen arbeiten wollen?

Der italienische Psychologe und Management-Forscher Valerio Deriu hat sich mit einer Forschungsgruppe angeschaut, wie Bewerbende den asynchronen Video-Prozess bewerten. Dafür führten die Forschenden eine Feldstudie und drei verschiedene Experimente durch. Sie wollten wissen, wie sich die asynchronen Video-Interviews für die Beteiligten anfühlen und wie sie sich auf die Neigung auswirken, eine Stelle tatsächlich anzunehmen. Von ihren Beobachtungen berichten sie im „European Journal of Work and Organizational Psychology“.

Treffen Bewerbende nicht persönlich auf Recruiting-Mitarbeitende, dann wird es unwahrscheinlicher, dass sie ein Stellenangebot annehmen. Die Forschungsgruppe vergleicht dabei die asynchronen Video-Interviews mit Face-to-Face-Kontakt. Auch erzählen die Bewerbenden weniger von sich selbst und berichten im Nachgang von einem geringeren Sicherheitsgefühl. Der entscheidende Faktor: Diese negativen Effekte waren besonders stark bei jenen, die normalerweise dazu neigen, anderen Menschen zu vertrauen. Gerade diese Menschen sind es also, die ein Unternehmen vergraulen könnte, wenn es den Bewerbungsprozess zu sehr automatisiert.

Bewerbung: Automatisierte Video-Interviews sagen wenig aus

Während Bewerberinnen und Bewerber sich mit dem Prozess weniger wohlfühlen und einen schlechteren Eindruck vom Unternehmen bekommen, bleiben die AVI umgekehrt recht blass. Nur wenige Bewerbende ließen im Hintergrund ihrer Aufzeichnung persönliche Gegenstände sichtbar, die auf die Person schließen ließen. Generell änderte das im Video sichtbare (oder nicht sichtbare) persönliche Umfeld nichts an der Bewertung. Verzerrungen auf geschlechtsbezogene Unterschiede wurden reduziert, Einflüsse auf andere Merkmale waren nicht sichtbar, berichten kanadische Psychologen.

Doch ein Prozess, in dem Bewerbende Monologe halten, verwehrt dem Unternehmen wichtige Eindrücke: Wie geht die Person mit anderen um? Wie tritt er oder sie auf? Ist da Humor, ist da beruhigende Sachlichkeit oder jemand mit Cheerleader-Qualitäten?

Bewerbungsprozesse: Macht es euch nicht zu leicht!

In einer allgemeineren Untersuchung mit fast 28.000 echten Bewerbungsprozessen in 33 Unternehmen hat sich eine Forschungsgruppe um die Organisationsforscherin Ottilie Tilston angeschaut, wann die asynchronen Video-Befragungen eher akzeptiert werden und wann nicht. Bewerbende, die mindestens 31 Jahre alt waren, reagierten besonders negativ, wenn es viele Fragen waren. Jüngere Teilnehmende wünschten sich die Möglichkeit, ausführlicher zu antworten. Und Frauen schätzten Vorbereitungszeit. Das alles sollte aber nicht verdecken, dass auch in dieser Studie die AVI deutlich negativer bewertet wurden, als tatsächlicher Kontakt zu Unternehmen.

Also ja, wir sind alle froh, dass wir unsere Unterlagen nicht mehr mit beglaubigter Kopie des Abi-Zeugnisses per Post schicken müssen. Doch ein hoch technisierter Bewerbungsprozess allein beeindruckt heutzutage niemanden mehr. Unternehmen müssen mehr bieten, als aufwendige, standardisierte Abfragen, die viel fordern und wenig geben.