„Das langweiligste Video aller Zeiten“: Wie ein Word-Tutorial zum Schlafmittel wurde
Es soll Leute geben, die können sich nichts Langweiligeres als Office-Programme vorstellen. Und zugegeben: Wenn man sich nicht gerade darüber ärgert, dass Microsoft Word wegen eines einzelnen eingefügten Bildes das komplette Design über den Haufen wirft, oder man verzweifelt nach einer ganz bestimmten Formel in Excel googelt, die man irgendwann mal kannte, aber seither schon fünfmal wieder vergessen hat, handelt es sich um sehr trockene und wohl auch langweilige Software.
Noch schlimmer wird es, wenn man sich mit Uraltversionen der Office-Programme befasst, die noch viel weniger konnten als heutige Versionen, die sogar immer mehr KI-Funktionen enthalten, und dadurch aus heutiger Sicht richtige Schnarch-Anwendungen sind. Außer natürlich, der Fokus liegt genau auf dem „Schnarch“-Aspekt, der auch einem 35 Jahre alten Ratgeber-Video in den letzten Jahren zu über 3,2 Millionen auf Youtube verholfen hat.
Ein Word-Experte als Einschlafhilfe
Unter dem Titel „Das langweiligste Video, das je gedreht wurde“ ist eine Anleitung für die Nutzung von Word zu sehen – aufgenommen 1989. Der Computerexperte Randy Smith erklärt darin fast zwei Stunden lang alle wichtigen Funktionen des Office-Programms, das es in dieser Version schon lange nicht mehr gibt.
Es dürfte sich um eine sehr frühe Ausführung handeln, die Smith seinen Zuschauer:innen näherbringen will; auf den im Video verwendeten Macintosh schaffte es das Programm erstmals 1985. Windows war erst 1989 an der Reihe.
Aus Wissensdurst heraus haben die Youtube-User:innen die digitale Version einer einstigen VHS-Kassette also sicher nicht zum viralen Hit werden lassen – stattdessen dient das langweiligste Video aller Zeiten heutzutage als Einschlafhilfe.
Von seinem Youtube-Ruhm erfahren hat Rentner Smith laut Angaben des Wall Street Journal (WSJ) erst im letzten Jahr. Damals habe ihn die Textnachricht einer völlig Fremden erreicht, die ihm dafür dankte, dass er sie zum Schlafen gebracht habe. In den fast 11.000 Kommentaren unter dem Youtube-Upload berichten zahlreiche weitere User:innen davon, wie das trockene Thema, aber auch Smith‘ beruhigende Stimme ihnen zuverlässig das Einschlafen erleichtere.
Der einstige Moderator, der beeindruckenderweise ohne Unterbrechungen oder Schnitte 1 Stunde und 47 Minuten lang erklärt, wie man mithilfe von Word formatiert, druckt und Dokumente speichert, hat diesen späten Ruhm nicht kommen sehen. Und eigentlich versteht er ihn auch nicht so richtig, wie er gegenüber dem WSJ erklärt hat: „Warum jemand, der kein Interesse an Microsoft Word hat, sich das anschaut – noch dazu eine so alte Version –, ist mir schleierhaft.“
Dabei geht es wohl gerade um die so alte Version und mangelndes Interesse an Microsoft Word, das zur schlaffördernden Wirkung beiträgt: Lernen lässt sich hier sicher nichts mehr, Smith hat eine angenehme, ruhige Erzählweise, und wenn es um hilfreiche Einschlafmethoden geht, ist guter Rat sowieso teuer und White-Noise hilft nicht immer.
So wird das Video wohl weiter fleißig Klicks sammeln und die Youtube-Nutzer:innen erfreuen, die nach langweiligen Schlafhilfen suchen. 1989, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ratgebers, dürfte es in jedem Fall spannender gewesen sein, den damals innovativen Software-Neuerungen zu lauschen …
Warum gilt das denn als das langweiligste Video? 1989 waren sicherlich haufenweise Menschen dankbar für dieses Video. Vor allem Menschen, die plötzlich einen sogenannten PC oder Computer auf ihrem Schreibtisch stehen hatten und erstmal gar nichts damit anzufangen wussten.
Man darf dieses Video halt nicht aus heutiger Sicht beurteilen, sondern muss es aus der Sicht von 1989 betrachten – einer Zeit, in der schrankwandgroße Computer gerade durch kleine Schreibtischkisten ersetzt wurden.
Es ist 2024 und Randy Smiths Video war gerade in meinem Youtube Feed.
Ich möchte festhalten, dass dieses Video immer noch sehr hilfreich ist. Ich habe noch etwas dazugelernt, UND dieses Video wie revolutionär Word war ist.
Ich bin mir sicher, die meisten Menschen kennen die meisten Features nicht einmal.