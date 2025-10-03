„Das langweiligste Video aller Zeiten“: Wie ein Word-Tutorial zum Schlafmittel wurde

Es soll Leute geben, die können sich nichts Langweiligeres als Office-Programme vorstellen. Und zugegeben: Wenn man sich nicht gerade darüber ärgert, dass Microsoft Word wegen eines einzelnen eingefügten Bildes das komplette Design über den Haufen wirft, oder man verzweifelt nach einer ganz bestimmten Formel in Excel googelt, die man irgendwann mal kannte, aber seither schon fünfmal wieder vergessen hat, handelt es sich um sehr trockene und wohl auch langweilige Software.

Anzeige Anzeige

Noch schlimmer wird es, wenn man sich mit Uraltversionen der Office-Programme befasst, die noch viel weniger konnten als heutige Versionen, die sogar immer mehr KI-Funktionen enthalten, und dadurch aus heutiger Sicht richtige Schnarch-Anwendungen sind. Außer natürlich, der Fokus liegt genau auf dem „Schnarch“-Aspekt, der auch einem 35 Jahre alten Ratgeber-Video in den letzten Jahren zu über 3,2 Millionen auf Youtube verholfen hat.

Ein Word-Experte als Einschlafhilfe

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Unter dem Titel „Das langweiligste Video, das je gedreht wurde“ ist eine Anleitung für die Nutzung von Word zu sehen – aufgenommen 1989. Der Computerexperte Randy Smith erklärt darin fast zwei Stunden lang alle wichtigen Funktionen des Office-Programms, das es in dieser Version schon lange nicht mehr gibt.

Anzeige Anzeige

Es dürfte sich um eine sehr frühe Ausführung handeln, die Smith seinen Zuschauer:innen näherbringen will; auf den im Video verwendeten Macintosh schaffte es das Programm erstmals 1985. Windows war erst 1989 an der Reihe.

Aus Wissensdurst heraus haben die Youtube-User:innen die digitale Version einer einstigen VHS-Kassette also sicher nicht zum viralen Hit werden lassen – stattdessen dient das langweiligste Video aller Zeiten heutzutage als Einschlafhilfe.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ratgeber wird als „langweiligstes Video“ zum viralen Hit

Von seinem Youtube-Ruhm erfahren hat Rentner Smith laut Angaben des Wall Street Journal (WSJ) erst im letzten Jahr. Damals habe ihn die Textnachricht einer völlig Fremden erreicht, die ihm dafür dankte, dass er sie zum Schlafen gebracht habe. In den fast 11.000 Kommentaren unter dem Youtube-Upload berichten zahlreiche weitere User:innen davon, wie das trockene Thema, aber auch Smith‘ beruhigende Stimme ihnen zuverlässig das Einschlafen erleichtere.

Der einstige Moderator, der beeindruckenderweise ohne Unterbrechungen oder Schnitte 1 Stunde und 47 Minuten lang erklärt, wie man mithilfe von Word formatiert, druckt und Dokumente speichert, hat diesen späten Ruhm nicht kommen sehen. Und eigentlich versteht er ihn auch nicht so richtig, wie er gegenüber dem WSJ erklärt hat: „Warum jemand, der kein Interesse an Microsoft Word hat, sich das anschaut – noch dazu eine so alte Version –, ist mir schleierhaft.“

Anzeige Anzeige

Dabei geht es wohl gerade um die so alte Version und mangelndes Interesse an Microsoft Word, das zur schlaffördernden Wirkung beiträgt: Lernen lässt sich hier sicher nichts mehr, Smith hat eine angenehme, ruhige Erzählweise, und wenn es um hilfreiche Einschlafmethoden geht, ist guter Rat sowieso teuer und White-Noise hilft nicht immer.

So wird das Video wohl weiter fleißig Klicks sammeln und die Youtube-Nutzer:innen erfreuen, die nach langweiligen Schlafhilfen suchen. 1989, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ratgebers, dürfte es in jedem Fall spannender gewesen sein, den damals innovativen Software-Neuerungen zu lauschen …