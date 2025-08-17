Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Das letzte Piepsen: AOL schaltet nach 34 Jahren sein Einwähl-Internet ab

Nach 34 Jahren zieht AOL am 30. September 2025 den Stecker für seinen Dial‑Up‑Internetdienst. Tatsächlich wird Technik bis heute von tausenden Haushalten in den USA genutzt.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Das letzte Piepsen: AOL schaltet nach 34 Jahren sein Einwähl-Internet ab

Unter Knarzen und Piepsen ins Internet einwählen: Fürs Surfen im WWW brauchte man früher viel Geduld. (Foto: Gorodenkoff/Shutterstock)

AOL stellt nach mehr als drei Jahrzehnten seinen Dial‑Up‑Internetdienst endgültig ein – das hat der Anbieter angekündigt. Der Service, einst 1991 unter dem Namen „America Online“ gestartet, wird am 30. September 2025 abgeschaltet.

Anzeige
Anzeige

Damit geht eine Ära zu Ende. Für heutige Internetnutzer ist die Langsamkeit des „ersten, echten Internets“ kaum vorstellbar. Trotzdem wählen sich tausende Haushalte in den USA bis heute auf diese Art ins World-Wide-Web ein.

Goodbye Knaaarz, Fiiiieeep, Tröööt: Einwähl-Internet geht offline

Wer kann sich noch an diesen Sound erinnern? Für die Internetpionier:innen der 1990er und frühen 2000er war es das Geräusch grenzenloser Möglichkeiten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Es kündigte an, dass man soeben ins World Wide Web eintauchte – damals noch ein kaum regulierter, digitaler Wilder Westen, in dem sich zwischen Wissensschätzen und schrägen Kuriositäten alles finden ließ. Der Haken – oder gerade der Reiz: Man musste noch ohne Suchmaschinen wie ein Schatzsucher selbst auf Expedition gehen, Klick für Klick.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Gleichzeitiges Telefonieren war dabei unmöglich, schließlich war die Leitung ja vom Internet blockiert. Der Dial‑Up‑Dienst war in den 1990ern viele Menschen erster Zugang zum Internet. Seit seinem Start 1991, also noch lange vor der Smartphone‑Ära, prägte AOL die frühe Online‑Welt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Tausende Haushalte in den USA nutzen noch Dial-Up-Internet

In Deutschland ist die Technik heute nicht mehr verbreitet. Aber in einigen, besonders abgelegenen Gegenden der USA ist man immer noch auf die schleppend langsame Verbindung angewiesen, wenn man das Internet nutzen möchte.

Einer Studie zufolge nutzten dort etwa 175,522 Haushalte im Jahr 2022 noch analoges Einwähl-Internet.

Anzeige
Anzeige

Dial-Up-Internet: Nur für Menschen mit viel Geduld

AOL begründet die Abschaltung mit einer routinemäßigen Evaluierung seiner Produkte – der Dial-Up-Dienst inklusive zugehöriger Software wie Dialer und Shield ist nicht mehr rentabel und wird nicht länger angeboten.

Das Internet der AOL-Dial‑Up bestand beinahe ausschließlich aus Text. Bilder waren extrem komprimiert, Videos de facto nicht darstellbar. Die analoge Verbindung erreichte maximal etwa 56 Kilobytes pro Sekunde – im Alltag oft sogar noch weniger. Zum Vergleich: Moderne Glasfaseranschlüsse liefern im Durchschnitt rund 500 Megabyte pro Sekunde – sind also Tausende Male schneller.

Um einen Film von Netflix herunterzuladen, bräuchte es bei Dial‑Up Tage, während heute ein solcher Download in wenigen Minuten erledigt ist und während des Schauens stattfindet. Daher sind viele neue Webseiten für Nutzer:innen von Einwähl-Internet auch überhaupt nicht darstellbar und können nicht angezeigt werden.

Anzeige
Anzeige

Das Ende von Dial-Up: Was kommt danach?

Mit dem 30. September 2025 verschwindet eine technische Fußnote der Internetgeschichte – und mit ihr ein Stück Nostalgie. Wie es aussieht, wird wohl auch kein Ersatz geschaffen. Besagte Haushalte in den USA werden dann wohl – sofern möglich – auf Satelliteninternet umsteigen müssen.

Tech-Nostalgie aus den 90ern

6 Bilder ansehen
Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren