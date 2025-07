Das Nothing Phone 3 hat einen runden Zusatz-Bildschirm – und eine Flaschendreh-Funktion

Nothing Phone (3): Neue Optik, schneller, Glyph-Bildschirm frisch (Bild: Nothing)

Nothing wagt mit dem Phone 3 den Schritt in Richtung Premium-Segment, ohne direkt mit absoluten Luxusgeräten zu konkurrieren. Das neue Smartphone kostet in der Basisversion 799 Euro – immerhin 150 Euro mehr als das Vorgängermodell Phone 2.

Zurück zum kantigen Design

Das Nothing Phone 3 kehrt zum Design des ersten Modells zurück und präsentiert sich mit kantigem Rahmen und geraden Glasflächen. Die transparente Rückseite zeigt das darunter liegende Kunststoffmuster. Das Gerät ist in Schwarz und Weiß erhältlich, wobei die weiße Variante optisch auffälliger wirkt.

Die bisherigen einfachen LED-Elemente auf der Rückseite sind verschwunden. Stattdessen befindet sich in der rechten oberen Ecke ein runder Dot-Matrix-Bildschirm, den Nothing weiterhin als „Glyph“ bezeichnet. Dieser lässt sich durch Druck auf eine runde Fläche aktivieren und zeigt dann Uhrzeit, Akkustand und Benachrichtigungen an. Als Spielerei hat Nothing eine digitale Flaschendreh-Funktion integriert.

Das Hauptdisplay misst 6,67 Zoll und nutzt OLED-Technologie mit einer Auflösung von 1260 × 2800 Pixeln. Der 120-Hertz-Bildschirm mit symmetrischem Rahmen erreicht laut Hersteller eine maximale Punkthelligkeit von 4.500 cd/m², im Alltag sollen bis zu 1600 cd/m² möglich sein. Der Fingerabdrucksensor sitzt weiterhin recht weit unten im Display.

Leistungsstärkerer Prozessor von Qualcomm

Nothing verbaut im Phone 3 einen Snapdragon 8S Gen 4 von Qualcomm – nicht den absoluten Spitzenchip Snapdragon 8 Elite, aber dennoch leistungsstärker als die Prozessoren der bisherigen Nothing-Smartphones. Je nach Modellvariante stehen 12 oder 16 GB RAM zur Verfügung. Der nicht erweiterbare interne Speicher fasst 256 oder 512 GB.

Bei den Kameras setzt Nothing durchgängig auf 50-Megapixel-Sensoren. Die Hauptkamera, das Periskop-Teleobjektiv mit dreifachem Zoom, der Ultraweitwinkel und sogar die Frontkamera lösen mit jeweils 50 Megapixeln auf.

Im 218 Gramm schweren Gehäuse steckt ein 5150-mAh-Akku. Das Smartphone unterstützt kabelgebundenes Schnellladen mit bis zu 65 Watt, während induktives Laden mit maximal 15 Watt möglich ist. Mit einem passenden Ladegerät soll das Phone 3 in knapp einer Stunde vollständig aufgeladen sein.

Als Betriebssystem kommt Nothing OS 3.5 auf Basis von Android 15 zum Einsatz. Die Software präsentiert sich minimalistisch, ohne vorinstallierte Bloatware. Nothing integriert diverse Widgets, die sich teilweise auch auf dem Sperrbildschirm platzieren lassen.

Der Hersteller verspricht fünf große Android-Updates und sieben Jahre Sicherheitspatches. Die KI-Lösung „Essential Space“ mit dediziertem Knopf an der rechten Geräteseite soll bei der Organisation von Notizen, Sprachaufnahmen und Screenshots helfen.

Das Nothing Phone 3 unterstützt zwei Nano-SIM-Karten sowie auch eSIMs. Die Preise betragen 799 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 Gigabyte Speicher, sowie 899 Euro für das Modell mit 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher. Der Presale beginnt am 4. Juli, der reguläre Verkauf startet am 15. Juli 2025.

