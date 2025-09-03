Das Plastikabkommen ist gescheitert – warum das auch für die Industrie keine gute Nachricht ist
In Genf scheiterte kürzlich die sechste UN-Konferenz über ein internationales Plastikabkommen. Die erdölfördernden Länder lehnten die vorgesehene Reduktion der Plastikproduktion kategorisch ab und die USA stellten sich hinter sie. Was das Scheitern für die Industrie bedeutet und was nun dringend zu tun wäre, berichtet Recycling-Experte Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er koordiniert die wissenschaftliche Begleitforschung zur Kreislaufwirtschaft in Deutschland.
Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.