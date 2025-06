Jährlich 104 Erden auf dem Speiseplan: Das Schwarze Loch mit unstillbarem Appetit

Astronom:innen haben laut einer kürzlich veröffentlichten Studie im aktiven Galaxienkern (AGN) der Seyfert‑Galaxie PG 1211+143, rund 1,2 Milliarden Lichtjahre entfernt, ein extrem gefräßiges supermassives Schwarzes Loch beobachtet: Im Zeitraum von nur fünf Wochen saugte das Objekt das Material von zehn Erden auf.

Anzeige Anzeige

Das bedeutet, dass dieser Weltenverschlinger jährlich die Masse von 104 Erden verspeist. Allerdings kann der galaktische Gierschlund offenbar nicht alles davon behalten. Die Forschenden beobachteten nämlich mithilfe des ESA‑Röntgenteleskops XMM‑Newton, dass die Überladung zu „Burps“, also kosmischen „Rülpsern“ führte.

Interstellare Bäuerchen – wie ein „Burp“ entsteht

Bei diesen sogenannten Burps sammelt sich das eingesogene Gas in der Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch, wo Druck und Temperatur so stark ansteigen, dass das Objekt mit dem weiteren Verschlingen überfordert ist.

Anzeige Anzeige

Ein Teil der eingeflossenen Materie wird – wenige Tage verzögert – in Form von Hochgeschwindigkeits‑Outflows wieder ausgestoßen. Und die haben es in sich: Sie erreichen Geschwindigkeiten von rund 0,27 c, also circa 181 Millionen Meilen pro Stunde. Das ist in etwa 100.000-Mal so schnell wie ein F‑16‑Kampfjet.

„Rülpser“ mit Folgen: „Burps“ verhindern Entstehung von Sternen

Die heißen, energiereichen „Rülpser“ haben weitreichende Konsequenzen für ihr Umfeld. Sie heizen ihre Umgebung nämlich auf mehrere Millionen Grad auf. Dadurch wirken sie wie ein kosmischer Fön: Sie verdrängen kühle Gas‑ und Staub‑Materie aus dem Zentrum der Galaxie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Da genau diese Materie jedoch für die Bildung neuer Sterne nötig ist, können solche Ausbrüche langfristig zur Abschaltung der Sternentstehung führen – ein entscheidender Mechanismus in der Entwicklung von Galaxien.

Beobachtung als Schlüssel zum besseren Verständnis

Das seltene Phänomen ist nicht nur beeindruckend, sondern liefert auch spannende Erkenntnisse für die Wissenschaft. Immer wieder bringen supermassive Schwarze Löcher Forschende nämlich in Erklärungsnot, wenn ihre Größe oder Masse nicht mit den gängigen Theorien und Berechnungen über ihr Wachstum übereinstimmen.

Anzeige Anzeige

Die neue Beobachtung könnte dabei helfen, das Rätsel der Unregelmäßigkeiten bei der Entstehung dieser kosmischen Gebilde weiter zu entschlüsseln. Außerdem zeigt das Beispiel dieses besonders gefräßigen Schwarzen Lochs, wie diese Objekte vom Zentrum aus ihre Heimatgalaxie radikal verändern können, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass weniger oder keine neue Sterne entstehen.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall:

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema