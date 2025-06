Das sind die beliebtesten Flugrouten in Europa – Statistik der Woche

Die Luftfahrtbranche entwickelt sich ständig weiter, und das Jahr 2025 bringt einige interessante Trends und Entwicklungen mit sich. Ein Blick auf die internationalen Flüge von, nach und innerhalb Europas zeigt, dass die Route von Rom nach Madrid mit einer geplanten Kapazität von 1.322.042 Passagieren die beliebteste ist. Weitere stark frequentierte Routen sind Lissabon – Madrid (1.287.024), Kopenhagen – Oslo (1.266.916) und die beliebteste Route der Deutschen: Düsseldorf – Palma de Mallorca (1.258.485).

Anzeige Anzeige

Heimische Airlines sind gefragt

Laut einer Umfrage der Statista Consumer Insights nutzen die Einwohner:innen der Bundesrepublik am liebsten Maschinen der Lufthansa, um an ihr Reiseziel zu gelangen. Aber auch in anderen Ländern erweisen sich die heimischen Airlines als besonders beliebt. In Indien dominiert Air India mit einem Anteil von 73 Prozent der Befragten, die in den letzten 12 Monaten einen Flug gebucht haben. In Japan ist All Nippon Airways mit 55 Prozent die bevorzugte Airline, während in Frankreich Air France mit 53 Prozent an der Spitze steht.

Häufig genutzte Flugzeugmodelle

Während die Auswahl der Airlines sehr abwechslungsreich ist, dominieren bei den Flugzeugherstellern vor allem zwei Namen: Airbus und Boeing. Die Chance, dass Reisende auf ihrem Weg in den Urlaub in ein Flugzeug der A320-Familie (A318/319/320/321) oder eines der Boeing 737-Familie (737/Max) steigt ist groß, wie die Statista-Grafik zeigt. Der Airbus A320 ist mit mehr als 9.600 aktiven Passagierflugzeugen weltweit der am häufigsten genutzte Flugzeugtyp, gefolgt von der der Boeing 737 (mehr als 8.400 Maschinen). Weitere beliebte Modelle sind die E-Jets von Embraer, die Boeing 777 oder der Airbus A330.

Anzeige Anzeige

Mehr zur Statistik der Woche:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema