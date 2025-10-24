Das Weiße Haus bekommt neuen Ballsaal – und diese Tech-Konzerne zahlen dafür

Die Abrissarbeiten des Ostflügels, der für die neue, repräsentative Räumlichkeit weichen muss, haben schon begonnen. Der neue Anbau soll eine Größe von über 8.000 Quadratmetern umfassen und Platz für 1.000 Gäste bieten. Die Kosten werden sich auf rund 250 Millionen Dollar belaufen. Wie Techcrunch berichtet, wird das Projekt von Präsident Donald Trump allerdings nicht aus der Staatskasse finanziert. Stattdessen greift er hierfür auf Spenden zurück.

Anzeige Anzeige

Tech-Investor:innen beteiligen sich am Neubau

Das Weiße Haus hat kürzlich eine Liste mit den Geldgeber:innen veröffentlicht. Laut Times finden sich darauf auch einige der größten Tech-Konzerne des Landes wie Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft. Aber auch Rüstungsunternehmen wie Palantir und Lockheed Martin sowie Telekommunikationsanbieter wie Comcast und T-Mobile sind auf der Liste vertreten. Darüber hinaus beteiligt sich auch die Krypto-Branche finanziell am Bau des neuen Ballsaals. Neben Unternehmen wie Coinbase, Ripple und Tether America sind auch Einzelpersonen unter den Geldgeber:innen zu finden, die sich mit Kryptowährungen und -technologien auseinandersetzen.

Die Zwillinge Tyler und Cameron Winklevoss sind beispielsweise für ihren frühen Einstieg in die Kryptowährung Bitcoin bekannt. Auch das Ehepaar Cascarilla hat gespendet: Charles Cascarilla ist CEO und Mitgründer von Paxos, einer Finanzplattform, die darauf abzielt, die Bewegung von Vermögenswerten durch den Einsatz von Blockchain-Technologie zu modernisieren und zu beschleunigen. Zu den Partnerunternehmen von Paxos gehören unter anderem Paypal und Mastercard. Wie viel die Investor:innen jeweils zum Neubau beigetragen haben, ist auf der Liste allerdings nicht einsehbar.

Anzeige Anzeige

Die Tech-Branche unterstützt Präsident Trump

Das Verhältnis des Silicon Valley zu Donald Trump hat sich seit seiner zweiten Amtseinführung deutlich gewandelt. Während ihm große Teile der Tech-Branche im Jahr 2016 noch ablehnend gegenüberstanden, haben zuletzt viele Unternehmen die Nähe zum Präsidenten gesucht. So beteiligte sich Meta zwar nicht am Fonds für Trumps erste Präsidentschaftskandidatur, spendete aber eine Million Dollar für die zweite. Auch Amazon hat seine finanzielle Unterstützung deutlich angehoben: Beim ersten Mal spendete das Unternehmen lediglich 58.000 Dollar – diesmal lag der Einsatz ebenfalls bei einer Million. Sich jetzt am Bau des neuen Ballsaals zu beteiligen, stellte für Tech-Unternehmen also offenbar eine weitere Möglichkeit dar, die Gunst des Präsidenten zu gewinnen.

Ein Grund, weshalb vor allem die Tech-Industrie in großer Zahl auf der Liste der Geldgeber:innen vertreten ist, sind die zahlreichen Kartellverfahren, mit denen sich Unternehmen der Branche konfrontiert sehen. Unter dem vorherigen US-Präsidenten Joe Biden ging die Federal Trade Commission (FTC) deutlich strikter gegen Kartellrechtsverstöße vor. Trump positioniert sich in dieser Hinsicht den Tech-Konzernen gegenüber deutlich wohlwollender. Auch bei der Entwicklung von KI-Technologien verfolgt er einen anderen Ansatz als sein Vorgänger. In dem im Juli vorgestellten Aktionsplan hat er mit seiner Regierung das Ziel formuliert, Bürokratie abzubauen und den Bau von Rechenzentren mit staatlichen Mitteln zu unterstützen. Für Unternehmen, die KI-Produkte entwickeln, ist das auch finanziell ein enormer Vorteil.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch Google gibt Millionen für den neuen Anbau

Welche Macht der Präsident konkret über Tech-Konzerne hat, zeigt das Beispiel von Google: Nach den Unruhen vom 6. Januar 2021 hatte das Unternehmen den Youtube-Account von Donald Trump gesperrt. Daraufhin kam es zum Rechtsstreit. Im Rahmen einer Einigung beteiligte sich Google jetzt mit 20 Millionen Dollar am Bauvorhaben des Präsidenten. Ob es sich dabei um den Gesamtanteil der Spenden handelt, bleibt allerdings unklar.