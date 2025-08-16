Datenanalyse enthüllt: So gewinnst du garantiert jede Mario Kart 8-Runde

Wer schon einmal Mario Kart 8 gespielt hat, wird wissen, dass der Sieg nicht nur auf der Strecke entschieden wird. Schon bei der Auswahl der Spielfigur und der Karosseriebauteile könnt ihr Fehler machen oder euch das nötige Quäntchen zum Sieg sichern.

Anzeige Anzeige

Doch welche Figur und welche Bauteile müsst ihr dafür wählen? Die Antwort liefert Datenwissenschaftler Antoine Mayerowitz in einer großen datengestützten Analyse.

So wurde die beste Kombination für Mario Kart 8 ermittelt

In Mario Kart 8 gibt es 52 Fahrer:innen, 41 Fahrzeuge sowie 22 Reifen und 15 Gleiter. Heißt: Insgesamt könnt ihr 703.560 Builds aus diesen verschiedenen Komponenten bauen und auf die Strecke führen.

Anzeige Anzeige

Mayerowitz hat zunächst alle Bauteile eliminiert, die nur stilistische Anwandlungen anderer Bauteile sind. Sie haben identische Werte mit anderen Teilen. Trotzdem blieben noch 25.704 mögliche Kombinationen übrig.

Um die perfekte Kombination zu finden, hat Mayerowitz Spielcharaktere und Bauteile in einem Paretodiagramm nach Geschwindigkeit und Beschleunigung aufgelistet. Links stehen dabei die Optionen, die den wenigsten Speed bieten, aber schnell beschleunigen. Rechts stehen hingegen schnelle, aber langsam startende Charaktere wie Bowser und Wario.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der Mitte finden sich die Charaktere und Bauteile, die im Vergleich mit anderen zwar immer in einer Kategorie – also Geschwindigkeit oder Beschleunigung – geschlagen werden, aber nie in beiden. Heißt: Sie haben in immer einer Rubrik einen Vorteil gegenüber allen anderen Optionen.

Diese Kombination ist die beste Wahl in Mario Kart 8

An dieser Stelle stehen die Fahrer:innen Katzen-Peach, Inkling Girl und Diddy Kong. Bei den Bauteilen setzen sich der Teddy-Buggy, die Rollerreifen und der Wolkengleiter durch. Interessanterweise ist das ein Build, den auch viele professionelle Spieler:innen in Mario Kart 8 benutzen – sei es aus Erfahrung oder weil sie selbst eine Analyse durchgeführt haben.

Anzeige Anzeige

In der Übersicht von Mayerowitz könnt ihr euch auch die perfekte Kombination für euren Spielstil zusammenstellen. Verändert ihr nämlich die Kategorien, in denen euer Build dominieren soll, verändern sich auch die Empfehlungen.

6 Bilder ansehen Diese 6 Games unterhalten euch, wenn ihr krankgeschrieben seid Quelle:

Mehr zu diesem Thema