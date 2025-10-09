DATEV gewährt mit Plattform statt E-Mail mehr Sicherheit bei E-Rechnung

Die E-Rechnungspflicht betrifft alle – erfahre jetzt, welche Vorteile und Herausforderungen es gibt. (Bild: DATEV)

Seit dem 1. Januar 2025 ist der Rechnungseingang neu geregelt: Die E-Rechnungspflicht betrifft nicht nur Großkonzerne, sondern auch den Mittelstand. Für Unternehmen mit vielen Geschäftspartnern und komplexen Prozessen ist das eine Herausforderung. Die Regelungen um die E-Rechnung bergen gleichzeitig aber auch die Gelegenheit, die Abläufe zu standardisieren, zu sichern und stärker zu automatisieren.

Was ist eine E-Rechnung und was nicht?

Oft wird noch die klassische PDF-Datei als „digitale Rechnung“ verstanden. Doch eine E-Rechnung ist weit mehr: Sie besteht aus strukturierten, maschinenlesbaren Daten, die den europäischen Normen EN 16931 entsprechen. Dazu zählen Formate wie XRechnung oder ZUGFeRD 2.x.

Diese Standards ermöglichen eine direkte Weiterverarbeitung von Rechnungsdaten, ohne dass diese abgetippt oder mithilfe von OCR-Erkennung ausgelesen werden müssen. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen drastisch.

Der Zeitplan ist klar:

Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können.

Für den Versand gilt eine Übergangsfrist: Spätestens ab 1. Januar 2028 müssen alle Unternehmen Rechnungen ausschließlich im E-Rechnungsformat ausstellen.

Wer sich jetzt auf diese Änderungen einstellt, profitiert doppelt: rechtlich abgesichert und organisatorisch besser aufgestellt.

E-Rechnungen sicher empfangen und automatisiert weiterleiten

Rechnungen per E-Mail zu empfangen, wirkt zunächst einfach, ist aber problematisch:

Unsicherheit

PDFs lassen sich leicht manipulieren, E-Mails sind häufig von Viren oder Betrugsversuchen betroffen.

Eingänge müssen manuell sortiert, geprüft und weitergeleitet werden.

Unternehmen wissen oft nicht, ob und wann eine Rechnung den Empfänger erreicht hat.

Eine zentrale Plattform, wie die DATEV E-Rechnungsplattform, löst diese Probleme:

Sicherer Datenaustausch

Die Zustellung erfolgt im geschützten Raum, mit automatischer Validierung und Virenprüfung.

Empfänger sehen jederzeit, welchen Status die Rechnung hat. Sie können erkennen, ob sie geöffnet, heruntergeladen oder an DATEV-Unternehmen online weitergeleitet wurde.

Ob über das deutsche TRAFFIQX-Netzwerk oder über das internationale PEPPOL-Netzwerk: Die Plattform nimmt Rechnungen aus unterschiedlichen Quellen entgegen.

Auch „sonstige Rechnungen“ (PDFs) können eingebunden werden, sodass Unternehmen nicht mit parallelen Abläufen arbeiten müssen.

Effizienz im Alltag

DATEV DATEV begleitet Unternehmen durch die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse mit Fokus auf Datenschutz, Datensicherheit und steuerliche Compliance.

Bei der DATEV E-Rechnungsplattform ist das E-Rechnungspostfach das zentrale Element. Es funktioniert als eine Art Schaltzentrale für den Rechnungsempfang. So lassen sich über die Plattform E-Rechnungen einfach und komfortabel empfangen. Einmal eingerichtet, arbeitet das E-Rechnungspostfach als digitale Schaltzentrale im Hintergrund. Eingehende Rechnungen werden automatisch zu DATEV-Unternehmen online weitergeleitet. Dort lassen sie sich prüfen, freigeben und archivieren.

Die Vorteile sind spürbar:

Kein Medienbruch

Rechnungen wandern direkt ins System, wo sie weiterverarbeitet werden.

E-Rechnungen liefern die relevanten Daten bereits strukturiert. Lösungen wie „DATEV Unternehmen online” ermöglichen das automatische Auslesen und Visualisieren dieser Daten. Das erleichtert die Bearbeitung und macht eine manuelle Eingabe überflüssig.

Skonti können konsequent genutzt werden, Mahnquoten sinken.

Die Plattform ist schon heute vorbereitet auf eine mögliche Meldepflicht steuerrelevanter Rechnungsdaten.

Besonders wichtig: Unternehmen können weitgehend bei ihren gewohnten Abläufen bleiben. Wer Rechnungen in einer branchenspezifischen Software schreibt, kann diese künftig über Schnittstellen an die Plattform senden. Das ist ein Vorteil, der die Umstellung erheblich erleichtert.

Mit der DATEV E-Rechnungsplattform steht eine Lösung bereit, die nicht nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sondern auch höchste Ansprüche an Datenschutz und Sicherheit berücksichtigt. Alle Daten bleiben in Deutschland, Updates erfolgen automatisch. Die Unternehmen müssen sich nicht selbst um technische Anpassungen kümmern.

Seit fast 60 Jahren unterstützt DATEV Unternehmen und Kanzleien bei der Digitalisierung kaufmännischer Prozesse. Mit der E-Rechnungsplattform entsteht nun ein weiterer Baustein, der die Buchführung effizienter, sicherer und zukunftssicher macht.