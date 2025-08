Dax-Aufstieg: Scout24 könnte Porsche aus dem deutschen Leitindex schmeißen

Der deutsche Leitindex Dax steht nach längerer Zeit einmal wieder vor Veränderungen. Bei der nächsten Überprüfung der Indexzusammensetzung im September 2025 wird gleich mit drei Neuen gerechnet.

Hoffnungen auf Dax-Aufstieg

JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta sieht gute Chancen dafür, dass das Immobilienportal Scout24, der Anlagenbauer Gea und die Lufthansa in den Dax aufsteigen, wie stock3.com berichtet. Auch der Bausoftwareanbieter Nemetschek kann sich demnach noch Hoffnungen machen.

Den Abstieg in den MDAX befürchten müssen dagegen der Sportwagenbauer Porsche AG, die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE sowie Pharma- und Laborzulieferer Sartorius. Bekanntgegeben werden die offiziellen Änderungen aller Dax-Indizes (Dax, M-Dax, S-Dax, Tec-Dax) am 3. September. Am 22. September treten die Anpassungen dann in Kraft.

Streubesitz-Börsenwert entscheidend

Darüber, wer in den Dax auf- beziehungsweise in den M-Dax absteigt, entscheidet der sogenannte Streubesitz-Börsenwert. Dabei handelt es sich um jenen Teil der Marktkapitalisierung, der im Streubesitz, also nicht langfristig in den Händen von Großaktionär:innen (Anteil am Aktienkapital von über fünf Prozent) ist.

Die drei wahrscheinlichen Aufstiegskandidaten sowie Nemetschek haben ihre mögliche Dax-Aufnahme stark gestiegenen Aktienkursen zu verdanken. Bei Nemetschek ging es seit Jahresbeginn um 40 Prozent bergauf, die Aktien von Scout24 und Gea legten um 30 Prozent zu.

Die Lufthansa verbuchte in den vergangenen Monaten ein 20-prozentiges Aktienplus. Dass Nemetschek noch mit im Rennen ist, liegt daran, dass das Unternehmen in puncto Streubesitz-Marktkapitalisierung nur noch knapp hinter der Lufthansa liegt.

Kursverluste bei Porsche und Sartorius

Bei der Porsche AG und Sartorius ging es dagegen 2025 kräftig bergab. Der Aktienkurs des Autokonzerns verlor seit Jahresbeginn 23 Prozent. Ebenfalls um 23 Prozent sackte die Sartorius-Aktie ab.

„Beide haben zurzeit nur relativ geringe Chancen, sich im Dax zu halten“, wie Achim Matzke, Indexexperte und Chefstratege der Matzke Research GmbH, dem Handelsblatt sagte. Porsche SE hält dagegen nur bei einem Minus von 3,5 Prozent.

Dax 2025 mit neuem Rekordwert

Der Dax hat allerdings zwischen Anfang Januar und Anfang August 2025 insgesamt um rund 20 Prozent zugelegt. Am 9. Juli erreichte der Index mit 24.480 Punkten seinen bisherigen Höchststand.

Für die potenziellen Dax-Neulinge Scout24, Gea und Lufthansa oder Nemetschek würde der Aufstieg natürlich die Sichtbarkeit und die Attraktivität der eigenen Aktie erhöhen. Im besten Fall ginge das mit einer höheren Bewertung einher.

