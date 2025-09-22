Es lag nicht am WLAN: Wie sich Meta bei der Vorstellung der neuen Brillen selbst lahmlegte

Ein Live-Videoanruf mit Mark Zuckerberg misslang auf der Demo der neuen Meta-Brillen. (Symbolbild: picture alliance/dpa | Andrej Sokolow)

Vergangene Woche hat Meta drei neue Smart Glasses vorgestellt: eine verbesserte Version der bereits bestehenden Ray-Ban Meta, eine neue Meta Ray-Ban-Display mit Armband-Controller und die sportliche Oakley Meta Vanguard. Allerdings ging die Präsentation schief, an gleich mehreren Stellen funktionierten die Demos auf der Meta Connect, der Entwicklerkonferenz des US-Unternehmens, nicht.

Live-Videoanruf mit Zuckerberg funktionierte nicht

Andrew Bosworth, der Chief Technology Officer von Meta, hat mittlerweile erklärt, warum die Vorstellungen nicht so abliefen, wie geplant. Kleiner Spoiler: Am angeblich defekten WLAN lag es nicht.

Auch Meta-Boss Mark Zuckerberg wurde Opfer der technischen Schwierigkeiten. Ein Live-Whatsapp-Videoanruf zwischen Bosworth und Zuckerberg funktionierte nicht, Zuckerberg musste ihn abbrechen und sagte daraufhin: „Man übt so etwas hundertmal, und weiß trotzdem nie, was passiert.“

Meta setzte sich selbst einem DDoS-Angriff aus

Bosworth löste das Störungsrätsel laut Techcrunch in einer Online-Fragerunde auf. Das Problem lag nicht beim WLAN, sondern an einer Überlastung eines Entwicklungsservers von Meta.

Als auf der Bühne das Kommando „Hey Meta, starte die Live-KI“ fiel, startete jede einzelne Live-KI der Ray-Ban-Meta-Brillen im Gebäude. „Und es waren viele Leute im Gebäude“, erklärte Bosworth. „Wir haben uns also im Grunde selbst mit dieser Demo einen DDoS-Angriff zugezogen.“

„Es war wirklich nur ein Demo-Fehler und kein Produktfehler“

Ein DDoS-Angriff ist ein Cyberangriff, bei dem eine Datenflut einen Server oder Dienst überlastet und ihn verlangsamt oder unzugänglich macht. In diesem Fall war Metas Entwicklungsserver nicht darauf ausgelegt, den Datenverkehr der anderen Brillen im Gebäude zu bewältigen, denn Meta hatte eigentlich geplant, dass er nur die Demos verarbeiten sollte.

Der Fehler beim Zuckerberg-Anruf – die Antwortbenachrichtigung wurde dem Chef nicht auf dem Display angezeigt – überraschte Bosworth sehr. „Diesen Fehler hatten wir noch nie“, sagte er. Meta sei enttäuscht gewesen, dass der Fehler just im Präsentations-Moment aufgetaucht sei, betonte er, mittlerweile sei er behoben. Bosworth beschwichtigte: Er wisse, dass das Produkt funktioniert. „Es war wirklich nur ein Demo-Fehler und kein Produktfehler.“