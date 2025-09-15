Anzeige
News
Neuer Deal mit Microsoft: OpenAI spart über 50 Milliarden Dollar ein

OpenAI hat einen neuen Deal mit Microsoft ausgehandelt, laut dem der ChatGPT-Anbieter künftig einen deutlich geringeren Anteil an seinen Umsätzen abgeben muss. Das Einsparpotenzial soll sich bis 2030 auf über 50 Milliarden US-Dollar belaufen.

Von Jörn Brien
2 Min.
OpenAI Microsoft

OpenAI handelt Microsoft Milliardeneinsparungen ab. (Bild: picture alliance / Anadolu | Didem Mente)

Am 11. September 2025 hatten Microsoft und OpenAI eine neue unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, die unter anderem die Restrukturierung der Geschäftsstruktur des ChatGPT-Anbieters betrifft. Eine endgültige Vereinbarung steht aber noch aus.

OpenAI reduziert Microsofts Umsatzanteil

Wie jetzt bekannt wurde, ist es OpenAI im Rahmen der Erklärung gelungen, den Umsatzanteil, den Microsoft kassiert, deutlich zu reduzieren. Wie Reuters unter Berufung auf einen Bericht von The Information schreibt, soll dieser Anteil bis 2030 auf acht Prozent sinken.

Derzeit muss OpenAI noch rund 20 Prozent seiner Umsätze an Microsoft abtreten. Die potenziellen Einsparungen sollen sich auf rund 50 Milliarden Dollar summieren. Unklar ist, ob dieser Wert jährlich oder über die gesamte Zeitspanne der kommenden fünf Jahre erreicht werden soll.

Neue AGI-Definition ausgehandelt

Im Rahmen des Deals zwischen Microsoft und OpenAI wurde zudem eine neue Definition für das Erreichen einer sogenannten allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) erarbeitet. Diese sei erreicht, wenn das entsprechende KI-System mindestens 100 Milliarden Dollar Profit einbringen könne, wie Golem schreibt.

Im Falle des Erreichens einer AGI verliert Microsoft den Zugriff auf die OpenAI-Technologien. In den vergangenen Jahren soll der US-Softwarekonzern fast 14 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt haben.

Azure-Server: Wie viel muss OpenAI zahlen?

Im Rahmen der aktuellen Verhandlungen wird außerdem darüber diskutiert, wie viel Geld OpenAI an Microsoft zahlen muss, um dessen Azure-Server für das KI-Training und das Betreiben der KI-Tools nutzen zu können. Entsprechende Ergebnisse werden wohl in der endgültigen Vereinbarung festgelegt.

Fix ist derweil schon, dass OpenAI in Absprache mit Microsoft den Weg weg von einer reinen Non-Profit-Organisation weitergeht. Das Unternehmen hat sich in eine Public Benefit Organisation umgewandelt, an der sich der Non-Profit-Arm mit 100 Milliarden Dollar beteiligt.

Microsoft-OpenAI-Deal unter Vorbehalt

Noch steht die Umwandlung allerdings unter dem Vorbehalt der Regulierungsbehörden in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Delaware. Wie groß der Anteil Microsofts an OpenAI nach der Umwandlung ist, ist laut Reuters bisher nicht klar.

