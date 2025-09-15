Neuer Deal mit Microsoft: OpenAI spart über 50 Milliarden Dollar ein

OpenAI handelt Microsoft Milliardeneinsparungen ab. (Bild: picture alliance / Anadolu | Didem Mente)

Am 11. September 2025 hatten Microsoft und OpenAI eine neue unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, die unter anderem die Restrukturierung der Geschäftsstruktur des ChatGPT-Anbieters betrifft. Eine endgültige Vereinbarung steht aber noch aus.

Anzeige Anzeige

OpenAI reduziert Microsofts Umsatzanteil

Wie jetzt bekannt wurde, ist es OpenAI im Rahmen der Erklärung gelungen, den Umsatzanteil, den Microsoft kassiert, deutlich zu reduzieren. Wie Reuters unter Berufung auf einen Bericht von The Information schreibt, soll dieser Anteil bis 2030 auf acht Prozent sinken.

Derzeit muss OpenAI noch rund 20 Prozent seiner Umsätze an Microsoft abtreten. Die potenziellen Einsparungen sollen sich auf rund 50 Milliarden Dollar summieren. Unklar ist, ob dieser Wert jährlich oder über die gesamte Zeitspanne der kommenden fünf Jahre erreicht werden soll.

Anzeige Anzeige

Neue AGI-Definition ausgehandelt

Im Rahmen des Deals zwischen Microsoft und OpenAI wurde zudem eine neue Definition für das Erreichen einer sogenannten allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) erarbeitet. Diese sei erreicht, wenn das entsprechende KI-System mindestens 100 Milliarden Dollar Profit einbringen könne, wie Golem schreibt.

Im Falle des Erreichens einer AGI verliert Microsoft den Zugriff auf die OpenAI-Technologien. In den vergangenen Jahren soll der US-Softwarekonzern fast 14 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Azure-Server: Wie viel muss OpenAI zahlen?

Im Rahmen der aktuellen Verhandlungen wird außerdem darüber diskutiert, wie viel Geld OpenAI an Microsoft zahlen muss, um dessen Azure-Server für das KI-Training und das Betreiben der KI-Tools nutzen zu können. Entsprechende Ergebnisse werden wohl in der endgültigen Vereinbarung festgelegt.

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Guides KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Fix ist derweil schon, dass OpenAI in Absprache mit Microsoft den Weg weg von einer reinen Non-Profit-Organisation weitergeht. Das Unternehmen hat sich in eine Public Benefit Organisation umgewandelt, an der sich der Non-Profit-Arm mit 100 Milliarden Dollar beteiligt.

Anzeige Anzeige

Microsoft-OpenAI-Deal unter Vorbehalt

Noch steht die Umwandlung allerdings unter dem Vorbehalt der Regulierungsbehörden in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Delaware. Wie groß der Anteil Microsofts an OpenAI nach der Umwandlung ist, ist laut Reuters bisher nicht klar.