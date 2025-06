Deal mit Scale AI: Wie sich Meta für 15 Milliarden die KI-Krone erkaufen will

Es ist einer der bedeutendsten Einzeldeals des Jahres, wenn nicht sogar der gesamten Ära der generativen KI. Vergangene Woche wird bekannt, dass Meta für rund 15 Milliarden US-Dollar 49 Prozent der Anteile am KI-Startup Scale AI erwerben will – und außerdem Gründer und Geschäftsführer Alexandr Wang für das Superintelligenz-Team von Mark Zuckerberg abwirbt.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist die größte Finanzspritze laut Crunchbase eine Finanzierungsrunde im Mai 2024 in Höhe von einer Milliarde Dollar. Einer der wichtigsten Gründe für diesen enormen Schub dürfte das derzeitige wirtschaftliche und politische Klima in den USA sein.

Ähnlich wie die Defense-Tech-Firma Palantir, deren Fußabdruck in Deutschland t3n genauer analysiert hat, profitiert Scale AI durch seine Nähe zur Trump-Regierung, die aktiv auf die umfassende Deregulierung der gesamten KI-Industrie hinarbeitet.

Ex-Geschäftsführer Wang war nicht nur bei Trumps Amtseinführungszeremonie dabei, sondern schließt auch Anfang März einen umfassenden Deal mit dem US-Verteidigungsministerium. Ob der Leiter des Office of Science and Technology Policy, das Präsident Trump direkt in Technologiefragen berät, und ehemalige Scale-AI-Co-Geschäftsführer Michael Kratsios damit etwas zu tun hat, ist nicht klar.

Deutlich wird allerdings, wie bedeutend Scale AI für Politik und Privatwirtschaft ist. Ähnlich wie das schon erwähnte Palantir agiert das Startup bislang aber eher aus der zweiten Reihe. Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Wie ist die Firma aufgebaut? Welche Bedeutung hat sie für die KI-Industrie? Und wie kontrovers ist ihr Geschäftsmodell?

Scale-AI-Gründer: Tausche Uniabschluss gegen Unternehmensgründung

Seine Anfänge nimmt das KI-Startup noch weit vor dem ersten Hype-Zyklus rund um generative KI. 2016, ein Jahr nach der Gründung von OpenAI als KI-Forschungslabor, stampfen Lucy Guo und Alexandr Wang im Alter von 22 respektive 19 Scale AI aus dem Boden. Guo und Wang wollen Unternehmen unter anderem bei der Aufbereitung und Strukturierung von Daten für das Training von Computer-Vision-Modellen helfen.

Die beiden haben einen ähnlichen persönlichen und beruflichen Hintergrund. Beide sind Kinder von chinesischen Immigranten, beide haben ihre Uni-Karriere frühzeitig beendet, beide arbeiten vor der Scale-AI-Gründung als Programmierer für das Frage-Antwort-Forum Quora.

Finanziert wird die junge Firma zunächst von Y Combinator, das im August 2016 Crunchbase-Daten zufolge 120.000 Dollar investiert. Der damalige Präsident des Startup-Förderers: OpenAI-Chef Sam Altman. Auch in den kommenden Runden wird Y Combinator eine Rolle spielen, genau wie der Founders Fund von Peter Thiel.

Medienberichten zufolge ist Scale AI rund fünf Jahre nach seiner Gründung schon etwa sieben Milliarden Dollar wert und Alexandr Wang damit auf dem Papier mit Mitte 20 Milliardär. Guo verlässt das Unternehmen zwar zwei Jahre nach der Gründung. Die Entwicklerin behält aber Anteile an der Firma und profitiert damit ebenfalls von der Bewertung. Aber womit verdient das KI-Startup eigentlich sein Geld und warum ist es so gefragt?

Die drei Pfeiler von Scale AI

Der Bewertungs-Boom ist untrennbar mit den Entwicklungen im Bereich von großen Sprachmodellen und generativer KI verknüpft. Denn um überhaupt funktionierende Modelle als Basis für KI-Chatbots zu trainieren, braucht es Daten. Und zwar nicht nur viele, sondern auch qualitativ hochwertige.

Diese Qualität lässt sich gerade zu Beginn nur mit manuellem Labeling erreichen. Wenn zum Beispiel ein Bild in den Datensatz für ein großes Sprachmodell wandern soll, müssen die darauf enthaltenen Objekte wie Bäume, Menschen oder Gerätschaften und ihr Zustand entsprechend markiert werden. Nur so ist effizientes Training möglich. Besonders wichtig sind diese visuellen Labels beispielsweise für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens.

Das Data Labeling, das das Startup unter dem Namen Data Engine vermarktet, ist der wichtigste Geschäftszweig für Scale AI. Laut Bloomberg lag der Gesamtumsatz der Firma im vergangenen Jahr bei rund 900 Millionen Dollar. Die Prognose für das laufende Jahr steht im April 2025 bei etwa zwei Milliarden Dollar. Allein Google sollte Reuters-Berichterstattung zufolge rund 200 Millionen Dollar für diese Annotationsdienstleistung zahlen – woraus jetzt aufgrund des Meta-Deals nichts werden dürfte.

Neben der Data Engine bietet Scale AI auch eine Plattform für agentische KI und feinjustierte Modelle im Unternehmenskontext an. Damit kann sich das Startup allerdings kaum von der Konkurrenz im Enterprise-Software-Bereich wie Salesforce oder SAP abheben.

Als drittes Standbein bietet Scale AI auch Modellevaluationen und -benchmarks an. Am bekanntesten dürfte Humanity’s Last Exam sein, das Scale AI zusammen mit der US-Non-Profit-Organisation Center for AI Safety entwickelt hat.

Wie Meta vom Scale-AI-Konstrukt profitieren kann

Ein Umsatz von unter einer Milliarde und Verträge mit großen Konkurrenten wie Microsoft, OpenAI oder eben Google wirken auf den ersten Blick nicht wie etwas, das sich Meta als Konzern mit derzeit wenig erfolgreicher KI-Strategie ans Bein binden möchte. Aber genau in den Deals mit anderen KI-Innovatoren könnte auch ein Vorteil liegen.

Denn Scale AI hat als Bearbeiter der Datensätze von Firmen wie OpenAI direkten Zugriff auf selbige. Damit bietet es nicht nur Expertise, sondern auch einen wahren Datenschatz, den Meta theoretisch heben könnte.

Das bringt Reuters zufolge auch Microsoft, Elon Musks xAI und OpenAI dazu, sich vom KI-Datenstartup zu distanzieren. Wenn der Deal durch die US-Wettbewerbsaufsicht gebilligt wird, würde Scale AI damit quasi über Nacht zum exklusiven Datenpartner für Meta werden.

Das hilft Meta bei der Weiterentwicklung der automatisierten Moderation von Beiträgen auf Facebook und Instagram, wofür ebenfalls strukturierte Datensätze nötig sind. Auch bei der Anpassung seiner zukünftigen großen Sprachmodelle auf Basis von Benchmarks könnte Meta Hilfe gebrauchen. Der Launch von Llama 4 kann jedenfalls nur als katastrophal bezeichnet werden.

Außerdem dürfte auch der Einfluss von Alexandr Wang auf die Zusammenstellung und Führung von Metas Superintelligenz-Teams nicht zu unterschätzen sein. Selbst wenn er niemanden aus den t3n-Vorschlägen auswählen sollte. Wang gilt als enorm gut vernetzt und könnte ein wichtiger Baustein dabei sein, Top-Talente anzuwerben.

Das Geschäftsmodell von Scale AI bleibt kontrovers

Das Labeln von Daten, egal ob für Content-Moderation oder generative KI, ist aber nicht nur für die Weiterentwicklung von KI essenziell, sondern auch höchst umstritten. Denn auch wenn mittlerweile spezialisierte KI-Workflows einen Teil der Arbeit übernehmen, müssen Menschen die Labels doch noch überprüfen oder eben von Grund auf händisch hinzufügen.

Diese Menschen sitzen allerdings nicht im Silicon Valley und beziehen sechsstellige Monatsgehälter. Vielmehr arbeiten sie in Niedriglohnländern auf dem afrikanischen Kontinent, in Südostasien oder Lateinamerika.

Früher war besonders Amazon durch seine Plattform Mechanical Turk für den Einsatz sogenannter Clickworker bekannt. In einer ursprünglich in der englischen MIT Technology Review erschienenen Reportage wird Scale AI und seine Plattform Remotasks als einer der wichtigsten Akteure des KI-Clickwork benannt. Milliardenumsätze für das Startup selbst stehen also einem Monatslohn im zweistelligen Dollar-Bereich für deren mutmaßlich wichtigste Angestellte gegenüber.

Das ist im Tech-Kosmos keine neue Geschichte, gehört aber auch zum Erfolgsrezept von Scale AI. Das ruft schon im August das US-Arbeitsministerium auf den Plan. Außerdem klagen Ende des vergangenen Jahres gleich zwei ehemalige Mitarbeitende gegen das Unternehmen.

Meta und vor allem seinen Chef Mark Zuckerberg, der sein KI-Team innerhalb kürzester Zeit erneut neu aufstellt und im Vergleich zur Konkurrenz einiges aufzuholen hat, und Scale AI selbst dürfte das weniger stören. Denn selbst wenn die Untersuchung in einer Strafzahlung für das Startup resultiert: Mit 15 Milliarden Dollar in der Portokasse lässt sich diese schnell vom Tisch wischen.

