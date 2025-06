Soll die Politik kirchliche Feiertage abschaffen? Das sagen die Experten

Die deutsche Wirtschaft strauchelt und das nicht erst seit gestern. Seit guten drei Jahren befindet sich die Bundesrepublik in der Rezession. Oder mit anderen Worten: Sie wächst nicht mehr. Auf der Suche nach einem Leistungsturbo wird derzeit über viele verschiedene Wege diskutiert. Dazu gehört auch die Streichung von Feiertagen. Lobbyverbände, Gewerkschaften aber auch Kirchen diskutieren darüber mit unterschiedlichen Argumenten.

Feiertag abschaffen: Pro

Ausgerechnet aus dem katholischen Bayern, dem Bundesland mit den meisten kirchlichen Feiertagen, kam die überraschende Forderung zunächst. Der Geschäftsführer der Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, teilt auf einer hauseigenen Veranstaltung gegenüber Pressevertretern mit: „Ostermontag, Pfingstmontag, zweiter Weihnachtsfeiertag – da sind meine Kollegen aus Frankreich und Italien regelmäßig verblüfft, dass wir da freihaben.“

Brossardt sagt ganz klar: Einen Tag davon zu streichen, „würde der deutschen Wirtschaft viel bringen und die Arbeitnehmer nicht stark belasten.“ Diverse Wirtschaftsverbände stimmen zu.

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, sagt etwa gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Die Abschaffung eines Feiertages wäre eine Möglichkeit, die Wirtschaftsleistung sehr kurzfristig und effektiv zu erhöhen.“

Er rechnet vor, dass ein zusätzlicher Arbeitstag das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 8,6 Milliarden Euro erhöhen würde, und erinnerte daran, dass schon einmal ein gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde: der Buß- und Bettag in allen Bundesländern außer Sachsen im Jahr 1995 zur Finanzierung der Pflegeversicherung. „Mehr Arbeit ist also möglich, wenn man es will“, so der Ökonom.

Auch der Verband der Familienunternehmer stimmt ein. Gegenüber dem SWR sagt Vize-Chefin Claudia Sturm: „Ich bin dafür, dass wir einen Feiertag abschaffen, um einfach mehr Produktivität zu bekommen – vielleicht einen kirchlichen.“ Obwohl immer weniger Menschen in der Kirche sind, würden alle vom Festhalten an christlichen Feiertagen profitierten.

Feiertag abschaffen: Kontra

Ablehnung kommt vorwiegend von den Gewerkschaften und den Kirchen selbst. „Ein gestrichener Feiertag für die Beschäftigten wird die Wirtschaft nicht entfesseln“, schrieb Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes Anja Piel auf der Plattform X: „Feiertage sind eben kein Luxus, sondern wichtiger Bestandteil unserer Arbeitskultur; sie tragen zur Erholung der Beschäftigten und damit auch zur Produktivität bei.“

Stephan Rether vom Bistum Magdeburg sagt gegenüber dem MDR: „Für uns als Kirche ist weiterhin bei den kirchlichen Feiertagen von großer Bedeutung, dass die Menschen über Inhalt, Sinn und Anlass dieser Feiertage nachdenken können – ein ganz niederschwelliges Instrument der Verkündigung.“ Er sieht in der Abschaffung keine Verhandlungsmasse.

Dass die Abschaffung einen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung hat, daran lässt kaum jemand einen Zweifel. Allerdings kritisieren viele, dass der tatsächliche Einfluss eines abgeschafften Feiertages eher gering ist und die Debatte von den eigentlichen Problemen ablenkt.

Feiertag abschaffen: Was hilft wirklich?

Marcel Fratzscher, Präsident des Instituts der Deutschen Wirtschaft Berlin gibt zu verstehen, dass 8,6 Milliarden lediglich 0,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprächen.

Im Interview mit dem NDR sagt er: „Einen Feiertag abzuschaffen, würde sicherlich ein wenig mehr Arbeitsleistung bringen, aber das wäre nicht die Lösung für unser Fachkräfteproblem.“ Das wirkliche Potenzial liege bei der Erwerbstätigkeit von Frauen. Kaum ein Land habe eine höhere Teilzeitquote bei Frauen als Deutschland.

Viele wollen aber mehr arbeiten, jedoch fehlt es an einer adäquaten Kinderbetreuung. Das Kita-System steckt in der Krise, das hat unlängst auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung attestiert.

Zahlen vom Statistischen Bundesamt belegen das: 50 Prozent der Frauen arbeiten in Deutschland in Teilzeit, davon haben 27 Prozent wegen der Kinderbetreuung die Arbeitszeit reduziert. Unter den Männern liegt die Teilzeitquote bei 13 Prozent, sechs Prozent davon aufgrund der Kinderbetreuung. Diese Arbeitskraft birgt ein riesiges Potenzial für die Wirtschaftsleistung – ohne, dass die Menschen auf Erholung verzichten.

