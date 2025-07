Deep Dive: Longevity – die Medizin der Zukunft oder teurer Hype der Langlebigkeit?

Das große Versprechen der Longevity: nicht nur gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, sondern auch eine Reihe an Pillen, Behandlungen und aufwendigen Testverfahren sollen zu einem längeren Leben in Gesundheit führen. Die Wirksamkeit dieser Methoden ist fraglich: Viele der Versprechungen sind nicht wissenschaftlich belegt. Solche, teils medizinisch fragwürdigen Therapien, werden in sogenannten Longevity-Kliniken angeboten. Wer mitmachen will, muss das nötige Kleingeld mitbringen.

Anzeige Anzeige

Longevity-Standards setzen gegen den „Wilden Westen“

Eine Expertin, die Ordnung in den Wildwuchs bringen will und sich für seriöse Standards für alle Longevity-Kliniken einsetzt, ist Prof. Andrea Maier. Sie ist Medizinerin, leitet die Chi-Longevity-Klinik in Singapur und hat die Healthy Longevity Medicine Society (HLMS) mitgegründet. Die Motivation der Organisation ist, dass die Longevity perspektivisch als eigene medizinische Fachrichtung anerkannt wird. Die Etablierung von Standards ist für sie wichtig. Bisher ginge es noch zu wie im Wilden Westen, sagt Maier. Demnach gibt es bisher keine Definition, die Standards dafür festlegt, welche Behandlungen in einer solchen Klinik zulässig sind.

Wie solche Standards aussehen können, wie die Longevity gesellschaftlich zugänglicher werden kann und welche Forschungsfragen noch unbeantwortet sind, erläutert sie als Gästin in unserem Deep Dive. Dabei spricht sie unter anderem über die Evidenzlage sowie mögliche Gefahren, die von manchen Behandlungen ausgingen. Außerdem verrät sie, was Gäste bei einem Besuch in ihrer Klinik in Singapur erwartet und – was er kostet.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Longevity ist auch das Thema der neuen Ausgabe von MIT Technology Review. Darin werden die verschiedenen Aspekte der Bewegung beleuchtet. Das Heft ist ab sofort im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich oder lässt sich im Shop als Print- oder pdf-Ausgabe bestellen.