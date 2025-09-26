Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Podcast
Verpasse keine News mehr!

Deep Dive: Sind neuromorphe Chips der Schlüssel zum Energiehunger von KI?

In Zeiten immer größerer KI-Modelle ist die Frage nach dem Energieverbrauch aktueller denn je. Wie man dafür effizientere Chips bauen kann, erforscht Heike Riel von IBM Research.

Von Jenny Lepies
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Deep Dive: Sind neuromorphe Chips der Schlüssel zum Energiehunger von KI?
(Bild: MIT Technology Review)

In den Anfängen von KI, in den 1950er Jahren, waren die Berechnungen von damaligen Modellen vergleichsweise einfach: Das Training benötigte circa 1.000 Floating-Point-Operations. Heutzutage bewegt man sich da schon in anderen Dimensionen. Heike Riel von IBM Research, spricht von „1024 Operationen, also 21 Größenordnungen mehr. Das ist eine gigantische Zahl an Floating-Point-Operations-Berechnungen, die man durchführen muss“, sagt Riel in der neuen Podcast-Folge unseres Deep Dives.

Anzeige
Anzeige

Aktueller Stand zur KI-Chip-Forschung

Nun muss man sich dazu entsprechend den Energieverbrauch vorstellen. Riel war neugierig und hat sich den Strombedarf des Trainings von ChatGPT-3 angeschaut und ihn mit dem größten Kernkraftwerk der Schweiz verglichen. Das Ergebnis ist auch für sie beeindruckend. Dass sich Riel so sehr für den Energiebedarf von KI interessiert, ist nicht verwunderlich. Bei IBM ist sie nicht nur Fellow, sondern auch Leiterin der Abteilung Science of Quantum and Information Technology von IBM Research Quantum Europe. Sie ist Expertin für Nanotechnologie und hat sich mit der sogenannten neuromorphen Datenverarbeitung beschäftigt. Sie entwickelt zusammen mit ihrem Team KI-Chips, die für die nötigen Rechenoperationen weniger Energie verbrauchen. In Zeiten, in denen KI-Modelle immer größer werden, mehr Parameter umfassen und auch das Training immer rechenintensiver wird, forscht sie an einer aktuell relevanten Frage. Im Podcast gibt sie einen Einblick in den Stand der Forschung und was sich hinter dem Begriff des Approximate Computing verbirgt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren