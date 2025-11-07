Deep Dive: Warum die Esoterik Begriffe aus der Quantenphysik übernimmt

Quantenphysik und Esoterik: Auf den ersten Blick haben diese zwei Themen nichts miteinander zu tun. Und doch bedient sich die Esoterik munter aus dem Vokabular dieses komplexen Wissenschaftsbereichs. Ein oft zitiertes Beispiel dafür ist die sogenannte Quantenheilung. „Das ist nichts weiter als Geistheilung, also ein reines Placebo“, das sagt Holm Gero Hümmler. Er ist Physiker und Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet als Unternehmensberater. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich in der Skeptiker-Bewegung und hat zahlreiche Bücher über Verschwörungsmythen und Grenzgebiete der Physik geschrieben.

Von selbst ernannten Quantenheiler:innen

Für sein Buch mit dem Titel „Relativer Quantenquark“ ist er tief in die Materie eingestiegen und hat analysiert, wie beliebt Begriffe aus der Quantenphysik sind, wenn es darum geht, mysteriöse Wirkungen in der Esoterik zu belegen. Besonders skurril findet er den Standpunkt dieser selbst ernannten Quantenheiler:innen, die an Kund:innen gerichtet meinen: „Sie müssen mir gar nicht sagen, was Ihnen fehlt, das kommt über die Quantenverschränkung. Sie müssen sich nur vorstellen, geheilt zu sein.“

Passend zum Podcast-Interview mit Holm Gero Hümmler ist unsere neue Ausgabe von MIT Technology Review ein Sonderheft über „Das Quantenzeitalter“. Darin beleuchten wir in Artikeln, Interviews, Analysen und Reportagen den Stand der Technologie, Anwendungsfelder, herausragende Persönlichkeiten und haben darüber hinaus ein Glossar zu den wichtigsten Begriffen aus der Quantenphysik erstellt. Die neue MIT Technology Review ist ab sofort im Handel erhältlich und im Shop bestellbar.

Man könnte diese Vorgehensweise als harmlose Spinnerei abtun. Doch damit würde man es sich zu leicht machen. Denn die „Behandlungen“ von Quantenheiler:innen sind zum einen nicht kostenlos, zum anderen wenden sich mitunter Menschen an diese vermeintlichen Spezialist:innen, die ernsthaft krank sind und einer schulmedizinischen Behandlung bedürfen. Das kann dann durchaus gefährlich sein.

Schrödingers Katze als Hass-Objekt

Warum es auch so viele naturwissenschaftlich ausgebildete Menschen dennoch in die Esoterik zieht, davon berichtet Hümmler in dieser Podcast-Folge im Gespräch mit Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review. Darin erfahrt ihr auch, warum Schrödingers Katze für Hümmler inzwischen ein bisschen zu einem Hass-Objekt geworden ist.

