Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Deepfakes im Netz: Warum die EU-Gesetzgebung nicht ausreicht und was Betroffene tun können

Betroffene von Deepfakes seien nicht ausreichend geschützt: Das findet die Rechtsanwältin Jessica Flint. In der neuen Folge von t3n Interview spricht sie darüber, wie die EU-Digitalgesetzgebung geschärft werden sollte.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Deepfakes im Netz: Warum die EU-Gesetzgebung nicht ausreicht und was Betroffene tun können

Die promovierte Rechtsanwältin Jessica Flint arbeitet für Jun Legal. Die Kanzlei ist auf IT-Recht spezialisiert. (Montage: Jun Legal / t3n)

Es ist ein Albtraum: Du siehst ein Video von dir, aber hast es gar nicht aufgenommen. Das Stück ist ein Deepfake. Bild und Ton können mithilfe von generativer Künstlicher Intelligenz mittlerweile leicht gefälscht werden. Laut der promovierten Rechtsanwältin Jessica Flint handelt es sich bei über 90 Prozent der Inhalte um sexualisierten Content.

Anzeige
Anzeige

Vorhandene Gesetze reichen nicht aus

Was für Privatpersonen ärgerlich und extrem rufschädigend ist, kann für Unternehmen schwere wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wehren können sich die Betroffenen dabei nur schwer – denn laut Flint reichen die vorhandenen Gesetze tatsächlich nicht aus. Das erklärt sie im Podcast t3n Interview.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Momentan haben wir viele Dinge, die über andere Gesetze zufällig mit abgedeckt sind“, so Flint. Generell ist in erster Linie eine Klage auf Schadenersatz möglich. Gleichzeitig müssen Betroffene die Löschung der Inhalte auf den Plattformen beantragen. Das ist mitunter kompliziert.

Anzeige
Anzeige

Plattformen löschen Inhalte mitunter nicht

Die Plattformen wie Instagram, Tiktok und X brauchen nämlich Zeit, bis die Inhalte gelöscht sind. Im Übrigen entfernen sie Inhalte nicht immer: Teilweise bleiben etwa Fake-Profile bestehen. Diese Erfahrung hat auch unsere Autorin gemacht.

Dabei sollte das eigentlich anders laufen. Schließlich regelt der Digital Services Act, dass Nutzer:innen rechtswidrige Inhalte melden können, Plattformen diese prüfen und entsprechend reagieren müssen. Gleichzeitig haben sich Meta, Tiktok und X eigene Community-Regeln auferlegt. Jedoch passen sie nicht zwangsläufig zur EU-Gesetzgebung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

DSA werde nicht konsequent umgesetzt

Für Flint ist das ein Problem, das unsere Gesellschaft gefährdet: Laut ihr wird der DSA nämlich nicht konsequent und vor allem schnell genug durchgesetzt. Die abschreckende Wirkung gehe so verloren. Zusätzlich stand ein anderer Teil der EU-Digitalgesetzgebung, der Digital Markets Act, als Verhandlungsgegenstand im Zollkonflikt mit den USA.

Wie Flint diese aktuelle Situation bewertet und was es aus ihrer Sicht braucht, um Nutzer:innen besser vor schädlichen Inhalten zu schützen, hörst du in der neuen Folge von t3n Interview.

Anzeige
Anzeige

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren