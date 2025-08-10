Deepfakes im Netz: Warum die EU-Gesetzgebung nicht ausreicht und was Betroffene tun können
Es ist ein Albtraum: Du siehst ein Video von dir, aber hast es gar nicht aufgenommen. Das Stück ist ein Deepfake. Bild und Ton können mithilfe von generativer Künstlicher Intelligenz mittlerweile leicht gefälscht werden. Laut der promovierten Rechtsanwältin Jessica Flint handelt es sich bei über 90 Prozent der Inhalte um sexualisierten Content.
Vorhandene Gesetze reichen nicht aus
Was für Privatpersonen ärgerlich und extrem rufschädigend ist, kann für Unternehmen schwere wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wehren können sich die Betroffenen dabei nur schwer – denn laut Flint reichen die vorhandenen Gesetze tatsächlich nicht aus. Das erklärt sie im Podcast t3n Interview.
„Momentan haben wir viele Dinge, die über andere Gesetze zufällig mit abgedeckt sind“, so Flint. Generell ist in erster Linie eine Klage auf Schadenersatz möglich. Gleichzeitig müssen Betroffene die Löschung der Inhalte auf den Plattformen beantragen. Das ist mitunter kompliziert.
Plattformen löschen Inhalte mitunter nicht
Die Plattformen wie Instagram, Tiktok und X brauchen nämlich Zeit, bis die Inhalte gelöscht sind. Im Übrigen entfernen sie Inhalte nicht immer: Teilweise bleiben etwa Fake-Profile bestehen. Diese Erfahrung hat auch unsere Autorin gemacht.
Dabei sollte das eigentlich anders laufen. Schließlich regelt der Digital Services Act, dass Nutzer:innen rechtswidrige Inhalte melden können, Plattformen diese prüfen und entsprechend reagieren müssen. Gleichzeitig haben sich Meta, Tiktok und X eigene Community-Regeln auferlegt. Jedoch passen sie nicht zwangsläufig zur EU-Gesetzgebung.
DSA werde nicht konsequent umgesetzt
Für Flint ist das ein Problem, das unsere Gesellschaft gefährdet: Laut ihr wird der DSA nämlich nicht konsequent und vor allem schnell genug durchgesetzt. Die abschreckende Wirkung gehe so verloren. Zusätzlich stand ein anderer Teil der EU-Digitalgesetzgebung, der Digital Markets Act, als Verhandlungsgegenstand im Zollkonflikt mit den USA.
Wie Flint diese aktuelle Situation bewertet und was es aus ihrer Sicht braucht, um Nutzer:innen besser vor schädlichen Inhalten zu schützen, hörst du in der neuen Folge von t3n Interview.
