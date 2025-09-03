Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Angriff auf OpenAI: Deutsches Startup Deepl stellt eigenen KI-Agenten für Firmen vor

Das für seinen Übersetzungsdienst bekannte deutsche Startup Deepl hat mit Deepl Agent einen autonomen KI-Agenten für Unternehmen vorgestellt. Der KI-Agent soll auf Befehl künftig eigenständig Berichte analysieren oder interne Rechnungen verwalten.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Deepl KI‑Agent
Deepl Agent: Autonomer KI‑Agent für Unternehmen vorgestellt. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

Deepl gilt mit einer Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar als wertvollstes KI-Startup Deutschlands. Das Kölner Unternehmen soll an die Börse streben – möglicher Start auf dem Parkett: Ende 2025 oder Anfang 2026.

Anzeige
Anzeige

Deepl Agent: Autonomer KI-Agent für Firmen

Im Vorfeld will sich das vor allem für seinen Übersetzungsdienst bekannte Deepl offenbar noch breiter aufstellen und sich gegen die großen KI-Konkurrenten wie OpenAI positionieren. Denn mit Deepl Agent hat das Startup jetzt einen autonomen KI-Agenten für Unternehmen vorgestellt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Dieser soll künftig eine Vielzahl von Geschäftsabläufen automatisieren, etwa in den Bereichen Finanzen, Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Lokalisierung, wie Deepl mitteilt. Aktuell befindet sich Deepl Agent noch in der Betaphase. Ausgewählte Firmen dürfen die Lösung schon ausprobieren.

Anzeige
Anzeige

KI-Agent reagiert auf natürliche Sprachbefehle

„In Kürze“ soll der KI-Agent von Deepl allgemein verfügbar sein. Über mögliche Kosten und Abopläne ist noch nichts bekannt geworden. Ein paar Details zur Funktionsweise hat Deepl aber schon verraten. So soll der KI-Agent vollständig innerhalb der digitalen Umgebung der Nutzer:innen arbeiten und auf natürliche Sprachbefehle reagieren.

Die unabhängige Ausführung der komplexen Arbeitsabläufe erfolgt mit virtuellen Versionen von Tastatur, Browser und Maus. Dadurch kann der Agent über bestehende Schnittstellen im Namen der Nutzer:innen handeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

System lernt aus vorherigen Interaktionen

Laut Deepl kann er „nahezu jede Aufgabe bewältigen, die ein Mensch mithilfe von Computersystemen ausführen kann“. Die eigene Leistung soll der KI-Agent im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern können, indem er aus vorherigen Interaktionen lernt.

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

„Stellen Sie sich einen äußerst effizienten Assistenten vor, der Ihre Anforderungen versteht und Sie bei sämtlichen Aufgaben unterstützen kann; sei es bei der Analyse eines Berichtes oder der Verwaltung interner Rechnungen“, wirbt Stefan Mesken, Chief Scientist bei Deepl. Nutzer:innen, so Mesken, müssten lediglich die gewünschten Handlungen beschreiben; der KI-Agent erledige dann den Rest.

Anzeige
Anzeige

Kapazitäten freisetzen, Produktivität fördern

Deepl zufolge sei die aktuelle Ausführung des KI-Agenten „nur der Anfang eines Tools, von dem wir glauben, dass es die Arbeitsweise von Unternehmen revolutionieren wird“. Ziel sei es, repetitive und zeitintensive Aufgaben in verschiedenen Bereichen von Unternehmen zu unterstützen, um Kapazitäten freizusetzen und die Produktivität zu fördern.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Produktivität Open AI
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren