Angriff auf OpenAI: Deutsches Startup Deepl stellt eigenen KI-Agenten für Firmen vor

Deepl gilt mit einer Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar als wertvollstes KI-Startup Deutschlands. Das Kölner Unternehmen soll an die Börse streben – möglicher Start auf dem Parkett: Ende 2025 oder Anfang 2026.

Anzeige Anzeige

Deepl Agent: Autonomer KI-Agent für Firmen

Im Vorfeld will sich das vor allem für seinen Übersetzungsdienst bekannte Deepl offenbar noch breiter aufstellen und sich gegen die großen KI-Konkurrenten wie OpenAI positionieren. Denn mit Deepl Agent hat das Startup jetzt einen autonomen KI-Agenten für Unternehmen vorgestellt.

Dieser soll künftig eine Vielzahl von Geschäftsabläufen automatisieren, etwa in den Bereichen Finanzen, Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Lokalisierung, wie Deepl mitteilt. Aktuell befindet sich Deepl Agent noch in der Betaphase. Ausgewählte Firmen dürfen die Lösung schon ausprobieren.

Anzeige Anzeige

KI-Agent reagiert auf natürliche Sprachbefehle

„In Kürze“ soll der KI-Agent von Deepl allgemein verfügbar sein. Über mögliche Kosten und Abopläne ist noch nichts bekannt geworden. Ein paar Details zur Funktionsweise hat Deepl aber schon verraten. So soll der KI-Agent vollständig innerhalb der digitalen Umgebung der Nutzer:innen arbeiten und auf natürliche Sprachbefehle reagieren.

Die unabhängige Ausführung der komplexen Arbeitsabläufe erfolgt mit virtuellen Versionen von Tastatur, Browser und Maus. Dadurch kann der Agent über bestehende Schnittstellen im Namen der Nutzer:innen handeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

System lernt aus vorherigen Interaktionen

Laut Deepl kann er „nahezu jede Aufgabe bewältigen, die ein Mensch mithilfe von Computersystemen ausführen kann“. Die eigene Leistung soll der KI-Agent im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern können, indem er aus vorherigen Interaktionen lernt.

4 Bilder ansehen So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

„Stellen Sie sich einen äußerst effizienten Assistenten vor, der Ihre Anforderungen versteht und Sie bei sämtlichen Aufgaben unterstützen kann; sei es bei der Analyse eines Berichtes oder der Verwaltung interner Rechnungen“, wirbt Stefan Mesken, Chief Scientist bei Deepl. Nutzer:innen, so Mesken, müssten lediglich die gewünschten Handlungen beschreiben; der KI-Agent erledige dann den Rest.

Anzeige Anzeige

Kapazitäten freisetzen, Produktivität fördern

Deepl zufolge sei die aktuelle Ausführung des KI-Agenten „nur der Anfang eines Tools, von dem wir glauben, dass es die Arbeitsweise von Unternehmen revolutionieren wird“. Ziel sei es, repetitive und zeitintensive Aufgaben in verschiedenen Bereichen von Unternehmen zu unterstützen, um Kapazitäten freizusetzen und die Produktivität zu fördern.