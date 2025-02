Kann Deepseek Nutzer für Reisekosten des Unternehmens haften lassen? Rechtsexperte klärt auf

Das chinesische KI-Startup Deepseek ist seit Ende Januar 2025 immer wieder in den Schlagzeilen. Allem voran durch seine Leistung im Vergleich zu anderen Modellen. Allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen zu der China-KI. Ein US-Senator plant sogar hohe Haftstrafen für alle einzuführen, die Deepseek nutzen. Einen kritischen Blick werfen manche Nutzer:innen von Deepseek derzeit auch auf die Nutzungsbedingungen der KI.

Nutzungsbedingungen von Deepseek: Reisekosten tragen die User:innen

Wie das Search Engine Journal zuerst berichtete, wird in Abschnitt 7.2 der Deepseek-Nutzungsbedingungen festgehalten, was im Falle eines Verstoßes auf User:innen zukommt. Deepseek nimmt sich so etwa das Recht, Warnungen auszusprechen, den Zugriff auf die KI zu verbieten oder rechtliche Schritte gegen die Nutzer:innen einzuleiten.

Im Falle eines Rechtsstreits müssen die Nutzer:innen eine Reihe von entstandenen Kosten tragen. Diese reichen von den Kosten für das Sammeln von Beweisen über die Verfahrenskosten bis zu Zahlungen von Schadensersatz. Ein Punkt, der Search Engine Journal dabei besonders ins Auge fällt: Auch die Reisekosten, die Deepseek durch einen Rechtsstreit entstehen, müssen von User:innen getragen werden, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben.

Wie ungewöhnlich ist die Deepseek-Klausel?

Wir haben bei den Rechtsexperten von WBS.LEGAL und Rechtsanwalt Christian Solmecke nachgefragt, ob eine solche Klausel mit Hinweis auf die Reisekosten ungewöhnlich wäre. Laut Solmecke sind solche Regress-Regelungen in Nutzungsbedingungen nicht unüblich. Die explizite Nennung von Reisekosten hingegen ist eher ungewöhnlich, auch wenn sie grundsätzlich zu den Regress-Forderungen gezählt werden können.

Wie wirkt sich die Deepseek-Klausel bei einem Verstoß auf User:innen aus?

Sollte es zu einem Rechtsstreit kommen, muss aber zunächst festgestellt werden, ob die Klausel gültig ist. So sagt Solmecke: „Sollte Deepseek Kosten gegen einen Nutzer geltend machen, müsste dies dann erst einmal der Höhe und dem Grunde nach geprüft werden. Wenn sich Deepseek dabei als Anspruchsgrundlage auf den Vertrag stützen sollte, käme eine AGB-Prüfung in Betracht, ob die Klausel 7.2. wirksam ist und tatsächlich als Anspruchsgrundlage für einen Regressanspruch dienen kann […] denn intransparente oder inhaltlich unangemessene AGB-Klauseln sind unwirksam (§ 307 Abs. 1 BGB)“.

Sollte entschieden werden, dass die Klausel wirksam ist und ein Urteil gegen die Deepseek-Nutzer:innen gefällt werden, müssen diese aber nicht mit willkürlichen Kosten rechnen, so Solmecke: „Zudem gibt es in Deutschland Gebührensätze, an denen sich gegebenenfalls zu erstattende Reisekosten bemessen. Einen First-Class-Flug mit anschließender Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel wird es somit keinesfalls geben.“

