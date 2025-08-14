Huawei-Chips bremsen Chinas KI-Hoffnung Deepseek aus

Das Pekinger KI-Unternehmen Deepseek hat die mit Spannung erwartete Veröffentlichung seines neuen KI-Modells, R2, auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie die Financial Times berichtet, liegen die Gründe in technischen Problemen bei dem Versuch, das Modell ausschließlich auf Chips des chinesischen Technologiekonzerns Huawei zu trainieren. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen, denen sich China in seinem Bestreben nach technologischer Unabhängigkeit von den USA gegenübersieht.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Open-Source-Modells Deepseek-R1 im Januar war das Unternehmen der FT zufolge von chinesischen Behörden ermutigt worden, für das Nachfolgemodell auf die Ascend-Prozessoren von Huawei statt auf die marktführenden Systeme von Nvidia zu setzen. Dieser Schritt sollte Teil einer größeren nationalen Strategie sein, die Abhängigkeit von westlicher Technologie zu reduzieren.

Training scheitert, Inferenz bleibt das Ziel

Die Schwierigkeiten traten dem Bericht zufolge während des ressourcenintensivsten Prozesses auf: dem Training des Modells. Hierbei lernt die KI anhand riesiger Datenmengen Muster und Zusammenhänge. Aufgrund anhaltender technischer Probleme und Instabilitäten sei Deepseek gezwungen gewesen, für das Training wieder auf die bewährten, aber sanktionsbelegten Chips von Nvidia zurückzugreifen.

Für die sogenannte Inferenz soll jedoch weiterhin an einer Kompatibilität mit den Huawei-Chips gearbeitet werden. Bei der Inferenz wendet das fertig trainierte Modell sein Wissen an, um auf Anfragen zu antworten. Dieser Prozess ist technisch weniger anspruchsvoll als das Training. Dennoch zeigt die Episode, dass die Lücke zwischen politischen Ambitionen und der technologischen Realität bei KI-Chips weiterhin existiert.

Nvidias Vorsprung bleibt eine Realität

Brancheninsider und Analyst:innen weisen schon länger darauf hin, dass chinesische KI-Chips in den Bereichen Stabilität, Software-Ökosystem und der kritischen Geschwindigkeit der Inter-Chip-Konnektivität noch nicht mit den Produkten von Nvidia mithalten können. Ein aktueller Bericht der Rand Corporation bestätigt, dass chinesische Tech-Firmen trotz staatlichen Drucks zögern, Huawei-Chips für das Training großer Modelle einzusetzen, da deren Leistung hinter der von Nvidia zurückbleibt.

Huawei selbst hat dem FT-Bericht zufolge ein Team von Ingenieur:innen zu Deepseek entsandt, um bei der Implementierung zu helfen – offenbar ohne den gewünschten Erfolg beim Trainingsprozess. Auch der Gründer von Deepseek, Liang Wenfeng, soll intern seine Unzufriedenheit über den Fortschritt von R2 geäußert haben.

Kein eindeutiges Bild

Ganz eindeutig ist die Situation allerdings nicht. So gibt es auch Berichte, die das Potenzial der Huawei-Systeme unterstreichen. Einem Test des Portals TechEDT zufolge habe ein auf Ascend-Chips basierendes Supercomputer-System von Huawei in einem spezifischen Benchmark mit dem Deepseek-R1-Modell sogar eine bessere Leistung als Nvidias für China bestimmter H800-Chip erzielt. Das deutet darauf hin, dass Huawei durch massive Optimierungen auf Systemebene versucht, die Nachteile individueller Chips auszugleichen.

Für Deepseek bedeutet die Verzögerung einen Rückschlag im Rennen gegen starke heimische Konkurrenten wie dem Qwen-Modell von Alibaba. Der Fall zeigt eindrücklich, dass die Entwicklung von Spitzen-KI nicht nur eine Frage von brillanten Algorithmen und riesigen Datenmengen ist, sondern fundamental von der darunterliegenden Hardware abhängt.

