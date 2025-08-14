Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Huawei-Chips bremsen Chinas KI-Hoffnung Deepseek aus

Es galt als Chinas große Antwort auf GPT-4. Doch der Start des neuen KI-Modells von Deepseek verzögert sich. Der Grund liegt im Herzen des chinesischen Tech-Imperiums selbst.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Huawei-Chips bremsen Chinas KI-Hoffnung Deepseek aus

Deepseeks neues Modell lässt auf sich warten. (Bild: Shutterstock/Rokas Tenys)

Das Pekinger KI-Unternehmen Deepseek hat die mit Spannung erwartete Veröffentlichung seines neuen KI-Modells, R2, auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie die Financial Times berichtet, liegen die Gründe in technischen Problemen bei dem Versuch, das Modell ausschließlich auf Chips des chinesischen Technologiekonzerns Huawei zu trainieren. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen, denen sich China in seinem Bestreben nach technologischer Unabhängigkeit von den USA gegenübersieht.

Anzeige
Anzeige

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Open-Source-Modells Deepseek-R1 im Januar war das Unternehmen der FT zufolge von chinesischen Behörden ermutigt worden, für das Nachfolgemodell auf die Ascend-Prozessoren von Huawei statt auf die marktführenden Systeme von Nvidia zu setzen. Dieser Schritt sollte Teil einer größeren nationalen Strategie sein, die Abhängigkeit von westlicher Technologie zu reduzieren.

Training scheitert, Inferenz bleibt das Ziel

Die Schwierigkeiten traten dem Bericht zufolge während des ressourcenintensivsten Prozesses auf: dem Training des Modells. Hierbei lernt die KI anhand riesiger Datenmengen Muster und Zusammenhänge. Aufgrund anhaltender technischer Probleme und Instabilitäten sei Deepseek gezwungen gewesen, für das Training wieder auf die bewährten, aber sanktionsbelegten Chips von Nvidia zurückzugreifen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Für die sogenannte Inferenz soll jedoch weiterhin an einer Kompatibilität mit den Huawei-Chips gearbeitet werden. Bei der Inferenz wendet das fertig trainierte Modell sein Wissen an, um auf Anfragen zu antworten. Dieser Prozess ist technisch weniger anspruchsvoll als das Training. Dennoch zeigt die Episode, dass die Lücke zwischen politischen Ambitionen und der technologischen Realität bei KI-Chips weiterhin existiert.

Nvidias Vorsprung bleibt eine Realität

Brancheninsider und Analyst:innen weisen schon länger darauf hin, dass chinesische KI-Chips in den Bereichen Stabilität, Software-Ökosystem und der kritischen Geschwindigkeit der Inter-Chip-Konnektivität noch nicht mit den Produkten von Nvidia mithalten können. Ein aktueller Bericht der Rand Corporation bestätigt, dass chinesische Tech-Firmen trotz staatlichen Drucks zögern, Huawei-Chips für das Training großer Modelle einzusetzen, da deren Leistung hinter der von Nvidia zurückbleibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Huawei selbst hat dem FT-Bericht zufolge ein Team von Ingenieur:innen zu Deepseek entsandt, um bei der Implementierung zu helfen – offenbar ohne den gewünschten Erfolg beim Trainingsprozess. Auch der Gründer von Deepseek, Liang Wenfeng, soll intern seine Unzufriedenheit über den Fortschritt von R2 geäußert haben.

Kein eindeutiges Bild

Ganz eindeutig ist die Situation allerdings nicht. So gibt es auch Berichte, die das Potenzial der Huawei-Systeme unterstreichen. Einem Test des Portals TechEDT zufolge habe ein auf Ascend-Chips basierendes Supercomputer-System von Huawei in einem spezifischen Benchmark mit dem Deepseek-R1-Modell sogar eine bessere Leistung als Nvidias für China bestimmter H800-Chip erzielt. Das deutet darauf hin, dass Huawei durch massive Optimierungen auf Systemebene versucht, die Nachteile individueller Chips auszugleichen.

Anzeige
Anzeige

Für Deepseek bedeutet die Verzögerung einen Rückschlag im Rennen gegen starke heimische Konkurrenten wie dem Qwen-Modell von Alibaba. Der Fall zeigt eindrücklich, dass die Entwicklung von Spitzen-KI nicht nur eine Frage von brillanten Algorithmen und riesigen Datenmengen ist, sondern fundamental von der darunterliegenden Hardware abhängt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren