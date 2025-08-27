Deepseek erwünscht: Warum Studierende in China KI benutzen sollen

Nur zwei Jahre sind es her, da wurde Lorraine He, heute 24-jährige Jurastudentin, dazu aufgefordert, es zu unterlassen, KI für ihre Hausarbeiten zu verwenden. Um eine landesweite Sperre für ChatGPT zu umgehen, mussten Studierenden damals Zugang zu einer Mirror-Site-Version des KI-Systems von OpenAI auf einem schummrigen Secondhand-Marktplatz kaufen. Die Nutzung war zwar dennoch weit verbreitet, wurde aber bestenfalls toleriert und meist offiziell missbilligt. Doch heute ist das ganz anders. Jetzt warnen chinesische Professoren die Studierenden nicht mehr vor der Verwendung von KI. Im Gegenteil: Stattdessen werden sie ermutigt, KI zu nutzen – solange sie sich an „bewährte Verfahren“ halten.

Doch was können wir davon lernen? Genau wie im Westen durchliefen auch chinesische Universitäten eine stille Revolution. Laut einer aktuellen Umfrage des Mycos Institute, wo man die örtliche Bildungslandschaft der Volksrepublik untersucht, ist der Einsatz generativer KI auf dem Campus mittlerweile allgegenwärtig. Dieselbe Umfrage ergab, dass nur ein Prozent der Studierenden und Universitätsangehörigen in China angaben, KI-Tools niemals in ihrem Studium oder ihrer Arbeit zu verwenden. Fast 60 Prozent räumten ein, sie häufig zu nutzen – entweder mehrmals täglich oder mehrmals pro Woche.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied. Während viele Pädagogen im Westen KI als Bedrohung betrachten, mit der sie umgehen müssen, wird sie in chinesischen Bildungseinrichtungen zunehmend als Fähigkeit angesehen, die es zu erlernen gilt. Mit der weltweiten Verbreitung des in China entwickelten KI-Modells Deepseek wird die Technologie sogar zunehmend als Quelle des Nationalstolzes angesehen. Die Diskussion an chinesischen Universitäten hat sich allmählich von der Sorge um die Auswirkungen auf die akademische Integrität hin zur Förderung von Kompetenzen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit verlagert.

Die kulturelle Veränderung zeigt sich noch deutlicher in der öffentlichen Meinung. Ein neuer Report des Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) der Stanford University ergab, dass China weltweit an der Spitze der KI-Begeisterung steht. Rund 80 Prozent der chinesischen Befragten gaben an, dass sie von neuen KI-Diensten „begeistert” seien – im Vergleich zu nur 35 Prozent in den USA und 38 Prozent im Vereinigten Königreich. „Diese Einstellung ist nicht überraschend”, kommentiert Fang Kecheng, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Chinese University of Hong Kong. „In China gibt es eine lange Tradition, Technologie als Motor des nationalen Fortschritts zu betrachten, die bis in die Achtzigerjahre zurückreicht, als Deng Xiaoping betonte, dass sie zusammen mit der Wissenschaft die wichtigste Produktivkraft ist.”

Vom Tabu zum Tool

Liu Bingyu, eine von Lorraine Hes Professorinnen an der China University of Political Science and Law, glaubt, KI könne für die Studierenden als „Lehrer, Brainstorming-Partner, Sekretär und Advocatus Diaboli“ dienen. Nachdem die Universität zu einem „verantwortungsvollen und selbstbewussten“ Umgang mit der Technologie aufgerufen hatte, nahm sie in diesem Jahr eine ganze Vorlesung zum Thema KI-Richtlinien in ihr Lehrprogramm auf. Liu empfiehlt den Studierenden, generative KI zum Verfassen von Literaturübersichten, dem Entwerfen von Abstracts, dem Erstellen von Diagrammen oder dem Ordnen eigener Gedanken zu nutzen. Sie hat Folien entwickelt, die detaillierte Beispiele für „gute“ und „schlechte“ Prompts enthalten – zusammen mit einem Grundprinzip: KI könne das menschliche Urteilsvermögen nicht ersetzen. „Nur hochwertiger Input und intelligente Prompts können zu guten Ergebnissen führen“, ist die Professorin überzeugt.

„Die Fähigkeit, mit Maschinen zu interagieren, ist eine der wichtigsten Kompetenzen in der heutigen Welt“, erklärt Liu ihren Studierenden. „Anstatt die Studierenden dies einfach so privat machen zu lassen, sollten wir offen darüber sprechen.” Diese Herangehensweise spiegelt einen wachsenden Trend in ganz China wider. MIT Technology Review konnte die KI-Strategien von 46 führenden chinesischen Universitäten untersuchen und feststellen, dass fast alle bereits im vergangenen Jahr interdisziplinäre KI-Grundkurse, KI-Kompetenzmodule sowie ganze KI-bezogene Studiengänge in ihr Lehrangebot aufgenommen haben. Die Tsinghua-Universität beispielsweise richtet ein neues „General Education College“ ein, um Bachelor-Studierende in KI und einer weiteren traditionellen Disziplin wie Biologie, Gesundheitswesen, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften auszubilden.

Große Einrichtungen wie die Renmin-Universität, die Universität Nanjing und die Fudan-Universität haben allgemein zugängliche KI-Kurse und Studiengänge im Angebot, die allen offenstehen und nicht wie traditionelle Machine-Learning-Seminare nur den Informatikstudierenden vorbehalten sind. An der Zhejiang-Universität ist seit 2024 ein Einführungskurs in KI für alle Studierenden obligatorisch. Lin Shangxin, Rektor der Renmin-Universität China, erklärte gegenüber lokalen Medien, dass die Technologie eine „beispiellose Chance“ für die Geistes- und Sozialwissenschaften darstelle. „Ich glaube, dass KI keine Herausforderung, sondern eine Bereicherung für die Geisteswissenschaften ist.“

Diese großangelegten Maßnahmen spiegeln auch die Bemühungen der Zentralregierung in Peking wider. Im April 2025 veröffentlichte das Bildungsministerium neue nationale Richtlinien, in denen umfassende Reformen unter dem Oberbegriff „AI+ Education” gefordert wurden, um kritisches Denken, digitale Kompetenz und praktische Fähigkeiten im Kontext der neuen Verfahren auf allen Bildungsebenen zu fördern. Anfang 2025 hat die Stadtverwaltung von Peking dann auch noch KI-Unterricht an allen Schulen der Stadt – praktisch bis in die Kindergärten – vorgeschrieben. Fang glaubt, dass eine formelle KI-Ausbildung dazu beitragen wird, die sich abzeichnende digitale Kluft zwischen den Schülern zu überbrücken. „Es gibt große Unterschiede in der digitalen Kompetenz“, sagt er. „Einige Schüler sind mit KI-Tools vertraut. Andere sind völlig verloren.“

Der Aufbau einer KI-Universität

Da westliche Tools wie OpenAI ChatGPT und Anthropic Claude nicht offiziell verfügbar sind, haben viele chinesische Universitäten begonnen, lokale Versionen von Deepseek auf ihren Campus-Servern einzusetzen, um ihre Studierenden zu unterstützen. Auch viele Spitzenuniversitäten haben lokal gehostete Versionen von Deepseek implementiert. Diese Campus-spezifischen KI-Systeme bieten größere Kontextfenster, unbegrenzte Dialoge und einen größeren Funktionsumfang als die öffentlich zugänglichen, weil kostenlosen Versionen.

Dies spiegelt Trends im Westen wider, wo Unternehmen wie OpenAI und Anthropic Campus-weite Bildungsangebote einführen. OpenAI hat kürzlich damit begonnen, allen US-amerikanischen und kanadischen College-Studenten ChatGPT Plus kostenlos anzubieten, während Anthropic zusammen mit Partnern wie Northeastern University und der London School of Economics das „Claude for Education“-Projekt gestartet hat. In China werden diese Initiativen jedoch in der Regel von den Universitäten selbst und nicht von Unternehmen vorangetrieben.

Das Ziel ist es, so sagen es etwa Verantwortliche der Zhejiang-Universität, den Studierenden uneingeschränkten Zugang zu KI-Tools zu bieten, damit sie mit der sich schnell verändernden Technologie Schritt halten können. Die Uni-Besucher können mit ihrem Ausweis kostenlos auf die Modelle zugreifen. Yanyan Li und Meifang Zhuo, zwei Forschende an der Warwick University, die die Nutzung von KI durch Studierende an britischen Universitäten untersucht haben, halten die Vermittlung von KI-Kenntnissen mittlerweile für einen kritischen Teil beim Bildungserfolg.

Zusammen mit ihrer Kollegin Gunisha Aggarwal führten die Forschenden daher Fokusgruppen mit Studierenden unterschiedlicher Herkunft und Bildungsniveaus durch, um herauszufinden, wie KI derzeit an der Hochschule eingesetzt wird. Sie stellten fest, dass das Wissen der Studierenden noch immer hauptsächlich aus persönlichen Erfahrungen stammt. „Die meisten Studierenden verstehen zwar, dass Outputs aus KI nicht immer vertrauenswürdig sind, aber wir haben viele Unsicherheiten beobachten können, wie man sie richtig einsetzt“, sagt Li. „Das Ziel sollte nicht sein, Studierende davon abzuhalten, KI zu nutzen, sondern sie anzuleiten, die Technik für effektives Lernen und Denken auf tieferem Niveau einzusetzen“, ergänzt Zhuo.

Zugriff auf ChatGPT schwer

Diese Erkenntnis setzt sich nur langsam durch, doch in China scheint man schneller zu sein. Ein Student der Central China Normal University in Wuhan berichtet, dass noch vor einem Jahr die meisten seiner Kommilitonen ChatGPT über verschiedene Wege – darunter halblegale Online-Marktplätze und VPNs – verwendet hätten. „Jetzt nutzen alle [chinesische KIs wie] DeepSeek und Doubao“, sagt er. „Das ist billiger, funktioniert auf Chinesisch und niemand muss mehr Angst haben, Probleme zu bekommen.“

Doch trotz der verstärkten Unterstützung durch Institutionen sind viele Studierende nach wie vor unsicher, ob sie KI richtig – oder auch nur ethisch vertretbar – einsetzen. Die Verwendung von Anti-Betrugswerkzeugen soll in China Berichten zufolge inzwischen eine informelle Schattenwirtschaft geschaffen haben, bei der Studenten Hunderte von Yuan an Freiberufler zahlen, die ihnen versprechen, ihre Seminararbeiten „KI-erkennungssicher“ zu machen. Drei Studenten berichteten gegenüber MIT Technology Review, dass diese Situation für Stress und Angst sorgt – und die Studierenden verwirrt. Die Betroffenen schätzen es daher, wenn ihre Professoren klare Richtlinien und praktische Ratschläge geben – und nicht nur Warnungen aussprechen.

Lorraine He, die Jurastudentin aus Peking, ist kürzlich einer Gruppe für Karriereentwicklung beigetreten, um mehr KI-Kenntnisse zu erwerben und sich so auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Für viele wie sie ist das Wissen, wie man KI besser nutzt, nicht nur ein Werkzeug fürs Studium, sondern eine notwendige Fähigkeit auf dem immer noch fragilen Arbeitsmarkt Chinas. Laut einem Bericht des chinesischen Medienunternehmens YiCai wurden in 80 Prozent der Stellenangebote für Hochschulabsolventen in diesem Jahr KI-Kenntnisse als „Pluspunkt“ genannt.

Angesichts der Konjunkturabschwächung und des umkämpften Arbeitsmarktes sehen viele Studierende KI als eine Art Rettungsanker. „Wir müssen neu überdenken, was im Zeitalter der KI noch als ‚originäre Arbeit‘ gilt“, sagt Forscherin Zhuo von der Warwick Univerity. Die Universitäten seien ein wichtiger Ort für diese Diskussion.

Dieser Artikel stammt von Caiwei Chen. Sie ist China-Reporterin der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über alles, was mit dem Reich der Mitte und dessen Platz in der Technikwelt zu tun hat.